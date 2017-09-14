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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14041140421404314044
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 14:20

  ЛАД написав:Но вывоз всех детей и женщин за границу... Во-первых, сильно сомневаюсь в реальности. Во-вторых, это = исчезновению Украины. Так тогда проще было бы капитулировать или ещё проще проводить политику Лукашенко ещё до 2022.

ЛАД: Родіна прєвишє всєго (понадусе тільки другоє), тому зробимо як СРСР при вусатому
Востаннє редагувалось flyman в Чет 05 чер, 2025 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей?
На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 14:28

- 4 июня - продолжение событий 2 июня - опять прилет добрых дронов по подстанции в Новотроицке, опять без света военные и остановка ж/д перевозок Мелитополь-Крым. К сожалению, всего лишь на 12 часов. Но электричество на данное время восстановлено только в 4-х из 7 районов, т.ч. не все там хорошо.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 14:31

  ЛАД написав:Во-вторых, это = исчезновению Украины.

Возможно. Но народ за Моисеем всеравно пошел.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 14:34

  холява написав:Мені так ПРИКРО !!!
....нікого з зрадивших Батьківщину не видалили , нікого не покарали, хто постійно пише недолугощі про Україну .
А Дімича видалили . Того хто саме зараз воюе .Хто захищає Україну !

Мало надриву в голосі, мало знаків оклику, мало крапок. Слід попрацювати над образом ще.
А за пацієнта можна не переймайтися: йому зроблять планове щеплення від сказу. А може нарешті вже і до таксидерміста повезуть.
whois2010
 
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