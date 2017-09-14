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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:20
ЛАД написав:
Но вывоз всех детей и женщин за границу... Во-первых, сильно сомневаюсь в реальности. Во-вторых, это = исчезновению Украины. Так тогда проще было бы капитулировать или ещё проще проводить политику Лукашенко ещё до 2022.
ЛАД: Родіна прєвишє всєго (понадусе тільки другоє), тому зробимо як СРСР при вусатому
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 05 чер, 2025 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:25
А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей?
На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:28
- 4 июня - продолжение событий 2 июня - опять прилет добрых дронов по подстанции в Новотроицке, опять без света военные и остановка ж/д перевозок Мелитополь-Крым. К сожалению, всего лишь на 12 часов. Но электричество на данное время восстановлено только в 4-х из 7 районов, т.ч. не все там хорошо.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:31
ЛАД написав:
Во-вторых, это = исчезновению Украины.
Возможно. Но народ за Моисеем всеравно пошел.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:34
холява написав:
Мені так ПРИКРО !!!
....нікого з зрадивших Батьківщину не видалили , нікого не покарали, хто постійно пише недолугощі про Україну .
А Дімича видалили . Того хто саме зараз воюе .Хто захищає Україну !
Мало надриву в голосі, мало знаків оклику, мало крапок. Слід попрацювати над образом ще.
А за пацієнта можна не переймайтися: йому зроблять планове щеплення від сказу. А може нарешті вже і до таксидерміста повезуть.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:38
АндрейМ написав:
......
Вы опять прибегаете ко лжи. Я тоже хочу мира, но мое желание не выгонит россиян с Крыма или Донбасса и не прекратить их наступление.
Андрюша, не надо врать. Вам не нужен мир, вам хочется убежать от войны.
Мой вопрос был прост - почему у меня обязанности и "долги" есть перед государством, а у других граждан - нет.
Опять ложь.
Проблема как раз в том, что вы не признаёте, что у вас есть какие-то "обязанности и "долги".
Я понимаю, что Вы считаете меня трусом, но почему для Вас и многих других так важно, чтобы я разделял ваши ценности?
Да мне как-то без разницы, разделяете вы мои ценности или нет. Но "сотни тысяч мужчин" и так уехали, правдами и неправдами. При таком большом желании могли бы уехать и вы. Но... нет яиц даже на это.
Вообще непонятно о чем Вы тут пишите. Вы пытаетесь отговорить меня от жизни в другой стране? Вы не знаете мою ситуацию - есть ли у меня деньги и сколько их, может, мне вообще нет необходимости работать. Я и до войны жил не только в Украине, и у меня есть налаженная жизнь в другой стране, поэтому я имею хорошее представление о том, что тянет за собой иммиграция. Но если почитать Вас и некоторых других, то украинцы только на подачках и могут жить в других странах. И пишется это с явной целью как-то унизить человека, вот, как Вы меня называете женщиной, хотя непонятно почему это плохо.
Я не пытаюсь вас отговорить. Живите, где хотите. И я не считаю, что украинцы могут жить в других странах только на подачках. Но не у всех есть "налаженная жизнь в другой стране".
Быть женщиной - нет ничего плохого. Но мужчине вести себя как женщина... Но ваше право, можете хоть геем быть. Хотя они вполне могут быть сильнее вас. Морально.
Самое главное - если опция уехать не для всех, а она-таки не для всех, то почему не позволить небольшой части людей это сделать и не критиковать других за их решения?
Т.е. вы хотите быть высшим сортом? И выбирать жизнь, которая "не для всех"?
Ну так не удивляйтесь, что другим это не нравится.
Я знаю много семей в США, которые перебрались туда из Украины (в основном Западных регионов) с началом Второй мировой, ну, и после ее окончания тоже. Но вопрос не в этом. Сейчас есть куда переехать, но из Украины нельзя выехать, а желание это сделать многими порицается.
У меня нет данных, кто и откуда уехал в США во время (скорее, после) Второй мировой. Сильно подозреваю, что в большинстве это те, кто сотрудничал с нацистами. Если у человека был выбор - отъезд в США или ГУЛАГ, то решение понятно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 05 чер, 2025 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:39
Бетон написав:
А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей?
На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?
То все буде РФ, а це будуть його жертви. Інституту пам"яті заняття.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:41
ЛАД написав:
Если у человека был выбор - отъезд в США или ГУЛАГ, то решение понятно.
Це ж врагі народа, адназначна.
Був би 41ий, ЛАБ би навчив родіну любіть
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 05 чер, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:44
Бетон написав: ЛАД написав: Бетон написав:
...........
Конечно всех за границу.
А вы уверены, что примут всех
?
И за что эти все
там будут жить?
Люди цепляются за соломинки, чтобы спасти свою жизнь, а тут умышленно подставляются под ракеты.
Простите, но тут вы глупость написали.Умышленно
никто под ракеты детей не подставляет.
А как это называется? Если время подлета баллистической ракеты исчисляется минутами и спасти детей в школе или на детской площадке, как в кривом роге, невозможно?
Зная это, всё равно умышленно выводят детей в зоны риска.
Как это назвать? Не подставляют? А как?
Типа азартный риск?
Не понял, вы относите к зонам риска детские площадки? И школы тоже?
Это военные объекты?
Школы в Харькове работают онлайн, кроме очень небольшого количества частных.
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ЛАД
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Додано: Чет 05 чер, 2025 14:47
_hunter написав: ЛАД написав:
Во-вторых, это = исчезновению Украины.
Возможно. Но народ за Моисеем все равно пошел.
Народ за Моисеем пошёл искать для себя родину.
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ЛАД
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