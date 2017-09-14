Додано: Чет 05 чер, 2025 14:38

АндрейМ написав: ......

Вы опять прибегаете ко лжи. Я тоже хочу мира, но мое желание не выгонит россиян с Крыма или Донбасса и не прекратить их наступление. ......Вы опять прибегаете ко лжи. Я тоже хочу мира, но мое желание не выгонит россиян с Крыма или Донбасса и не прекратить их наступление.

Мой вопрос был прост - почему у меня обязанности и "долги" есть перед государством, а у других граждан - нет.

Я понимаю, что Вы считаете меня трусом, но почему для Вас и многих других так важно, чтобы я разделял ваши ценности?

Вообще непонятно о чем Вы тут пишите. Вы пытаетесь отговорить меня от жизни в другой стране? Вы не знаете мою ситуацию - есть ли у меня деньги и сколько их, может, мне вообще нет необходимости работать. Я и до войны жил не только в Украине, и у меня есть налаженная жизнь в другой стране, поэтому я имею хорошее представление о том, что тянет за собой иммиграция. Но если почитать Вас и некоторых других, то украинцы только на подачках и могут жить в других странах. И пишется это с явной целью как-то унизить человека, вот, как Вы меня называете женщиной, хотя непонятно почему это плохо.

Самое главное - если опция уехать не для всех, а она-таки не для всех, то почему не позволить небольшой части людей это сделать и не критиковать других за их решения?

Я знаю много семей в США, которые перебрались туда из Украины (в основном Западных регионов) с началом Второй мировой, ну, и после ее окончания тоже. Но вопрос не в этом. Сейчас есть куда переехать, но из Украины нельзя выехать, а желание это сделать многими порицается.

Андрюша, не надо врать. Вам не нужен мир, вам хочется убежать от войны.Опять ложь.Проблема как раз в том, что вы не признаёте, что у вас есть какие-то "обязанности и "долги".Да мне как-то без разницы, разделяете вы мои ценности или нет. Но "сотни тысяч мужчин" и так уехали, правдами и неправдами. При таком большом желании могли бы уехать и вы. Но... нет яиц даже на это.Я не пытаюсь вас отговорить. Живите, где хотите. И я не считаю, что украинцы могут жить в других странах только на подачках. Но не у всех есть "налаженная жизнь в другой стране".Быть женщиной - нет ничего плохого. Но мужчине вести себя как женщина... Но ваше право, можете хоть геем быть. Хотя они вполне могут быть сильнее вас. Морально.Т.е. вы хотите быть высшим сортом? И выбирать жизнь, которая "не для всех"?Ну так не удивляйтесь, что другим это не нравится.У меня нет данных, кто и откуда уехал в США во время (скорее, после) Второй мировой. Сильно подозреваю, что в большинстве это те, кто сотрудничал с нацистами. Если у человека был выбор - отъезд в США или ГУЛАГ, то решение понятно.