Бетон написав:А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей? На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?
Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.
Бетон написав:А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей? На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?
Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.
detroytred написав:Вкотре всплила тема ядерки Україні?! В останній день травня необхідність допомогти Україні розробити власну ядерну зброю позначив голос із Великої Британії.
*........ А от створення ТЯЗ - термоядерного заряду четвертого покоління, що не дає випромінення - це абсолютно реальне завдання. Фахівці вважають, що виконати таке завдання можливо за дуже короткий час - до дванадцяти місяців. Тобто все, що нам потрібно - рік.* https://espreso.tv/article-koli-ukraina ... rnu-zbroyu _________________________________ ............*
Обзор от ИИ:
Термоядерний заряд, який не випромінює, не існує в реальному світі. Термоядерна реакція, що використовується у бомбах, завжди супроводжується виділенням великої кількості енергії, у тому числі і випромінюванням. Термоядерний заряд, який не випромінює, - це теоретична конструкція, яка не може бути реалізована на практиці.
ЛАД написав:........ Народ за Моисеем пошёл искать для себя родину.
Так и сейчас искать никто не запрещает (если только кордон не считать).
Евреев было не 40 млн. И тогда были свободные земли. Кордоны с той стороны сегодня не закрыты только потому, что 40 (пусть даже 30) млн., не начали все вместе искать себе новую родину как евреи под руководством Моисея тысячи лет назад. Если бы вдруг такое случилось, то пулемёты стреляли бы с той стороны. С появлением Израиля арабы уже 80 лет смириться не могут, хотя там было достаточно места.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 чер, 2025 15:29, всього редагувалось 1 раз.