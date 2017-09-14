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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14043140441404514046>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 14:58

  Бетон написав:А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей?
Вы можете предвидеть, когда, как и по какому району/стране будет нанесён ядерный удар?
Уверены, что это будет именно Украина?
Какой регион?

На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?
Вы уверены, что это правда?
По всей линии границы?
Дороги тоже перекапывают? Или минируют?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну так наверно боятся что параллельно с границами 91года пшеки рыпнутся восстанавливать границы 21года или когда там Тухачевского отымел Пилсудский.
А заодно и румуны подсуетятся
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:07

  flyman написав:
  ЛАД написав:Если у человека был выбор - отъезд в США или ГУЛАГ, то решение понятно.

Це ж врагі народа, адназначна.
Був би 41ий, ЛАБ би навчив родіну любіть

Жаль, что нацисты не победили?
США и Англия поддержали не ту сторону?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:09

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Во-вторых, это = исчезновению Украины.

Возможно. Но народ за Моисеем все равно пошел.
Народ за Моисеем пошёл искать для себя родину.

Так и сейчас искать никто не запрещает (если только кордон не считать).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:13

  Бетон написав:А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей?
На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?

Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:18

  fler написав:
  Бетон написав:А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей?
На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?

Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.

Закриті кордони М18-60 в Ізраілі?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:19

  detroytred написав:Вкотре всплила тема ядерки Україні?!
В останній день травня необхідність допомогти Україні розробити власну ядерну зброю позначив голос із Великої Британії.

*........ А от створення ТЯЗ - термоядерного заряду четвертого покоління, що не дає випромінення - це абсолютно реальне завдання. Фахівці вважають, що виконати таке завдання можливо за дуже короткий час - до дванадцяти місяців.
Тобто все, що нам потрібно - рік.*
https://espreso.tv/article-koli-ukraina ... rnu-zbroyu
_________________________________
............*
Обзор от ИИ:
Термоядерний заряд, який не випромінює, не існує в реальному світі. Термоядерна реакція, що використовується у бомбах, завжди супроводжується виділенням великої кількості енергії, у тому числі і випромінюванням. Термоядерний заряд, який не випромінює, - це теоретична конструкція, яка не може бути реалізована на практиці.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:20

  Бетон написав:В киевском ТЦК подтвердили бунт мобилизованных в военкомате.

Недолго осталось


як же жорстко їх там відмудохали :shock:
нагнали мусарів із спецназом, ті ламали бідолах
триччі постраждалі
викрали на вулиці, побили
тримали в нелюдських умовах
поламали при спробі звільнення

кацапчуки полонені, просто розкошують тут :oops:

а тим часом, заклинач лопат, гнидота :x

"Ситуація, знайома багатьом": як песик Кулеби йому читати заважав. Миле відео

Зображення
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/dmi ... o-2010293/
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:22

  _hunter написав:
  ЛАД написав:........
Народ за Моисеем пошёл искать для себя родину.

Так и сейчас искать никто не запрещает (если только кордон не считать).

Евреев было не 40 млн.
И тогда были свободные земли.
Кордоны с той стороны сегодня не закрыты только потому, что 40 (пусть даже 30) млн., не начали все вместе искать себе новую родину как евреи под руководством Моисея тысячи лет назад. Если бы вдруг такое случилось, то пулемёты стреляли бы с той стороны. С появлением Израиля арабы уже 80 лет смириться не могут, хотя там было достаточно места.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 чер, 2025 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:25

  fler написав:Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.
тому, що в них нема війни.
В них в кращому разі- ато.
Ви вже тими паралелями з ізраелем трохи заколупали.
Нема в нас з ними нічого спільного,
хіба що і в нас і в них презедент єврей :lol:
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