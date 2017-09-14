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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14043140441404514046
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:32

  Banderlog написав:
  fler написав:Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.
тому, що в них нема війни.
В них в кращому разі- ато.
Ви вже тими паралелями з ізраелем трохи заколупали.
Нема в нас з ними нічого спільного,
хіба що і в нас і в них презедент єврей :lol:

Вы правы.
Но там есть постоянная опасность большой войны, а размеры Израиля позволяют захватить его очень быстро. Отступать там некуда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:34

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:........
Народ за Моисеем пошёл искать для себя родину.

Так и сейчас искать никто не запрещает (если только кордон не считать).

Если бы вдруг такое случилось, то пулемёты стреляли бы с той стороны.

Так воздадим же троекратное УРА! Мудрейшей Партии, которая не допустила такое надругательство над своими неразумными гражданами!
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:37

  Бетон написав:Семью я вывез. Обеспечил им нормальное существование без подачек чужой страны и тем более своей.

Ах, какой я молодец!)))

  Бетон написав:Конечно всех за границу.

Прекрасно. А то, что не у всех есть возможность обеспечить нормальное существование без подачек чужой страны вам в голову не приходило? Или на всех остальных пох, пускай живут в спортзалах, им нормальное существование не обязательно? Главное, что выехали, войну не видят, а дальше какая жизнь будет у этих мам и детей, то не важно, да?

  Бетон написав: Люди цепляются за соломинки, чтобы спасти свою жизнь, а тут умышленно подставляются под ракеты.

Умышленно! Прям выбегают навстречу, когда слышат сигналы тревог? [/quote]

  Бетон написав:С чем вы согласны?
С тем, что дети должны погибать, потому родители приспособились к военным действиям?
Вы себе находите оправдание, но оно не поможет, если с детьми что-то случится. Вы будете бесконечно прокручивать в голове мысль, что могли спасти но ничего для этого не делали

Ок, какое оправдание найти в тех случаях, когда погибли сбежавшие за границу - женщины, мужчины, дети? Да, мало таких случаев, но они есть. Я не про несчастные случаи, а про убийства, кражу детей, изнасилования и т.д. Не надо ли прокручивать мысль, что если б они не выехали, то с ними бы это не случилось? Это другое?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:42

  fler написав:Ок, какое оправдание найти в тех случаях, когда погибли сбежавшие за границу - женщины, мужчины, дети? Да, мало таких случаев, но они есть. Я не про несчастные случаи, а про убийства, кражу детей, изнасилования и т.д. Не надо ли прокручивать мысль, что если б они не выехали, то с ними бы это не случилось? Это другое?

А зачем его искать? - такое случается _только_ за границей? - как "хлопки" в "этой стране"...
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Сегодня и вчера в новостях раскручивают ситуацию с обвалом моста в росии, где есть погибшие, типа, ни в чем не виновные мирные "русские".

Из московитских источников:

02 июня 2025 17:49

Как рассказали источники, с 26 по 30 мая на железной дороге проводили ремонт. Следователи опросили рабочих, проводивших настройку ж/д полотна. Но они никаких подозрительных людей или предметов не видели.

Также практически за час до взрыва, который прогремел в районе 22:30, данный участок ж/д полотна обследовала ведомственная охрана РЖД. Специалисты не увидели никаких посторонних предметов. При этом, чтобы взорвать мост, злоумышленникам нужно было установить несколько взрывных устройств — это подтверждают показания очевидцев, слышавших несколько хлопков.

https://riamo.ru/news/proisshestviya/uc ... do-vzryva/

Т.е. или так "качественно" провели ремонт, или взрывчатку заложили сами рабочие/ведомственная охрана/фсб.

Jun 1 at 12:22

СК удалил пост, в котором назвал ЧП на железной дороге в Курской и Брянской областях подрывами

Как обратил внимание «Вот Так», комментарий официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко был изменен: в новой публикации в телеграм-канале ведомства инцидент уже не называют подрывом.

https://t.me/vottaktv/63481

Там приложены скрины старой и новой публикации следственного комитета.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:45

Польща назвала Волинь «східними територіями Другої Польської Республіки».

Там оголосили день пам’яті жертв «геноциду від ОУН і УПА». Також Сейм країни заявив, що українські націоналісти вбили понад 100 тисяч поляків.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:04

  Xenon написав:
Польща назвала Волинь «східними територіями Другої Польської Республіки».

Там оголосили день пам’яті жертв «геноциду від ОУН і УПА». Також Сейм країни заявив, що українські націоналісти вбили понад 100 тисяч поляків.

Збирається повертати Шльонськ, і Помор"є німцям?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:06

  Banderlog написав:
  fler написав:Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.
тому, що в них нема війни.

Війни нема, але США чомусь підігнали Ізраїлю авіаносець із 90 військовими літаками на борту. Про інші випадки надання зброї я мовчу так само, як і про те, що Україні чомусь не підігнали.
  Banderlog написав: В них в кращому разі- ато.

Ну да, той випадок на кордоні Ізраїлю, коли прилетіли на беспілотниках і вирізали людей сім'ями ніяк не схожий на Бучу?
  Banderlog написав: Ви вже тими паралелями з ізраелем трохи заколупали.
Нема в нас з ними нічого спільного,
хіба що і в нас і в них презедент єврей :lol:

Так, спільного майже нема, але я і не порівнюю тактику ведення боїв чи кількість та види зброї чи ще щось таке. Факт вивезення дітей з країни, де йде війна, цілком може бути співставним.
fler
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