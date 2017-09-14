Додано: Чет 05 чер, 2025 15:37

Бетон написав: Семью я вывез. Обеспечил им нормальное существование без подачек чужой страны и тем более своей. Семью я вывез. Обеспечил им нормальное существование без подачек чужой страны и тем более своей.

Бетон написав: Конечно всех за границу. Конечно всех за границу.

Бетон написав: Люди цепляются за соломинки, чтобы спасти свою жизнь, а тут умышленно подставляются под ракеты. Люди цепляются за соломинки, чтобы спасти свою жизнь, а тут умышленно подставляются под ракеты.

Бетон написав: С чем вы согласны?

С тем, что дети должны погибать, потому родители приспособились к военным действиям?

Вы себе находите оправдание, но оно не поможет, если с детьми что-то случится. Вы будете бесконечно прокручивать в голове мысль, что могли спасти но ничего для этого не делали С чем вы согласны?С тем, что дети должны погибать, потому родители приспособились к военным действиям?Вы себе находите оправдание, но оно не поможет, если с детьми что-то случится. Вы будете бесконечно прокручивать в голове мысль, что могли спасти но ничего для этого не делали

Ах, какой я молодец!)))Прекрасно. А то, что не у всех есть возможность обеспечить нормальное существование без подачек чужой страны вам в голову не приходило? Или на всех остальных пох, пускай живут в спортзалах, им нормальное существование не обязательно? Главное, что выехали, войну не видят, а дальше какая жизнь будет у этих мам и детей, то не важно, да?Умышленно! Прям выбегают навстречу, когда слышат сигналы тревог? [/quote]Ок, какое оправдание найти в тех случаях, когда погибли сбежавшие за границу - женщины, мужчины, дети? Да, мало таких случаев, но они есть. Я не про несчастные случаи, а про убийства, кражу детей, изнасилования и т.д. Не надо ли прокручивать мысль, что если б они не выехали, то с ними бы это не случилось? Это другое?