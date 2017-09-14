Бетон написав:Семью я вывез. Обеспечил им нормальное существование без подачек чужой страны и тем более своей.
Ах, какой я молодец!)))
Бетон написав:Конечно всех за границу.
Прекрасно. А то, что не у всех есть возможность обеспечить нормальное существование без подачек чужой страны вам в голову не приходило? Или на всех остальных пох, пускай живут в спортзалах, им нормальное существование не обязательно? Главное, что выехали, войну не видят, а дальше какая жизнь будет у этих мам и детей, то не важно, да?
Бетон написав: Люди цепляются за соломинки, чтобы спасти свою жизнь, а тут умышленно подставляются под ракеты.
Умышленно! Прям выбегают навстречу, когда слышат сигналы тревог? [/quote]
Бетон написав:С чем вы согласны? С тем, что дети должны погибать, потому родители приспособились к военным действиям? Вы себе находите оправдание, но оно не поможет, если с детьми что-то случится. Вы будете бесконечно прокручивать в голове мысль, что могли спасти но ничего для этого не делали
Ок, какое оправдание найти в тех случаях, когда погибли сбежавшие за границу - женщины, мужчины, дети? Да, мало таких случаев, но они есть. Я не про несчастные случаи, а про убийства, кражу детей, изнасилования и т.д. Не надо ли прокручивать мысль, что если б они не выехали, то с ними бы это не случилось? Это другое?
fler написав:Ок, какое оправдание найти в тех случаях, когда погибли сбежавшие за границу - женщины, мужчины, дети? Да, мало таких случаев, но они есть. Я не про несчастные случаи, а про убийства, кражу детей, изнасилования и т.д. Не надо ли прокручивать мысль, что если б они не выехали, то с ними бы это не случилось? Это другое?
А зачем его искать? - такое случается _только_ за границей? - как "хлопки" в "этой стране"...
buratinyo написав:Сегодня и вчера в новостях раскручивают ситуацию с обвалом моста в росии, где есть погибшие, типа, ни в чем не виновные мирные "русские".
Из московитских источников:
02 июня 2025 17:49
Как рассказали источники, с 26 по 30 мая на железной дороге проводили ремонт. Следователи опросили рабочих, проводивших настройку ж/д полотна. Но они никаких подозрительных людей или предметов не видели.
Также практически за час до взрыва, который прогремел в районе 22:30, данный участок ж/д полотна обследовала ведомственная охрана РЖД. Специалисты не увидели никаких посторонних предметов. При этом, чтобы взорвать мост, злоумышленникам нужно было установить несколько взрывных устройств — это подтверждают показания очевидцев, слышавших несколько хлопков.
Т.е. или так "качественно" провели ремонт, или взрывчатку заложили сами рабочие/ведомственная охрана/фсб.
Jun 1 at 12:22
СК удалил пост, в котором назвал ЧП на железной дороге в Курской и Брянской областях подрывами
Как обратил внимание «Вот Так», комментарий официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко был изменен: в новой публикации в телеграм-канале ведомства инцидент уже не называют подрывом.