Бетон написав:Семью я вывез. Обеспечил им нормальное существование без подачек чужой страны и тем более своей.
Ах, какой я молодец!)))
Бетон написав:Конечно всех за границу.
Прекрасно. А то, что не у всех есть возможность обеспечить нормальное существование без подачек чужой страны вам в голову не приходило? Или на всех остальных пох, пускай живут в спортзалах, им нормальное существование не обязательно? Главное, что выехали, войну не видят, а дальше какая жизнь будет у этих мам и детей, то не важно, да?
Бетон написав: Люди цепляются за соломинки, чтобы спасти свою жизнь, а тут умышленно подставляются под ракеты.
Умышленно! Прям выбегают навстречу, когда слышат сигналы тревог? [/quote]
Бетон написав:С чем вы согласны? С тем, что дети должны погибать, потому родители приспособились к военным действиям? Вы себе находите оправдание, но оно не поможет, если с детьми что-то случится. Вы будете бесконечно прокручивать в голове мысль, что могли спасти но ничего для этого не делали
Ок, какое оправдание найти в тех случаях, когда погибли сбежавшие за границу - женщины, мужчины, дети? Да, мало таких случаев, но они есть. Я не про несчастные случаи, а про убийства, кражу детей, изнасилования и т.д. Не надо ли прокручивать мысль, что если б они не выехали, то с ними бы это не случилось? Это другое?
fler написав:Ок, какое оправдание найти в тех случаях, когда погибли сбежавшие за границу - женщины, мужчины, дети? Да, мало таких случаев, но они есть. Я не про несчастные случаи, а про убийства, кражу детей, изнасилования и т.д. Не надо ли прокручивать мысль, что если б они не выехали, то с ними бы это не случилось? Это другое?
А зачем его искать? - такое случается _только_ за границей? - как "хлопки" в "этой стране"...
buratinyo написав:Сегодня и вчера в новостях раскручивают ситуацию с обвалом моста в росии, где есть погибшие, типа, ни в чем не виновные мирные "русские".
Из московитских источников:
02 июня 2025 17:49
Как рассказали источники, с 26 по 30 мая на железной дороге проводили ремонт. Следователи опросили рабочих, проводивших настройку ж/д полотна. Но они никаких подозрительных людей или предметов не видели.
Также практически за час до взрыва, который прогремел в районе 22:30, данный участок ж/д полотна обследовала ведомственная охрана РЖД. Специалисты не увидели никаких посторонних предметов. При этом, чтобы взорвать мост, злоумышленникам нужно было установить несколько взрывных устройств — это подтверждают показания очевидцев, слышавших несколько хлопков.
Т.е. или так "качественно" провели ремонт, или взрывчатку заложили сами рабочие/ведомственная охрана/фсб.
Jun 1 at 12:22
СК удалил пост, в котором назвал ЧП на железной дороге в Курской и Брянской областях подрывами
Как обратил внимание «Вот Так», комментарий официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко был изменен: в новой публикации в телеграм-канале ведомства инцидент уже не называют подрывом.
ЛАД написав:Вам не нужен мир, вам хочется убежать от войны.
Не могу понять что Вы имеете ввиду. Что значит "мне хочется просто убежать от войны, а мир мне не нужен"? Как мне хотеть мир по-Вашему?
ЛАД написав:Проблема как оаз в том, что вы не признаёте, что у вас есть какие-то "обязанности и "долги".
Потому что я вижу, что их нет у миллионов других граждан Украины, и я задаюсь вопросом, а почему они есть у меня. Это - нормальный вопрос. Государство считает, что может распоряжаться моим телом и моей жизнью, но миллионы граждан сами распоряжаются своим телом, и мне хочется того же. Я имею на это право?
ЛАД написав:Т.е. вы хотите быть высшим сортом? И выбирать жизнь, которая "не для всех"? Ну так не удивляйтесь, что другим это не нравится.
Ничего не могу понять. Каким "высшим сортом"? Если у меня есть желание и право жить в другой стране, я должен этого каким-то образом стыдиться? Почему другим должно нравится или не нравится то, где я живу? Конечно, переезд - не для всех. Многие банально боятся что-то менять в своей жизни. Кто-то боится, что будет трудно обустроится, кто-то не имеет возможности легализироваться в другой стране и т.д. Не могу понять в чем тут моя вина. Я точно ни у кого ничего не отнимаю и возможностей не лишаю.
Бетон написав:А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей? На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?
Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.
В смысле не вывозят? Вывозит кто хочет и мужчина и женщина. Границы открыты
Причём регулярно.
🛫 Факты: Израильтяне массово вывозят детей во время войны
📌 1. Частные эвакуации
Многие семьи — отправляют детей в Европу, США, Канаду, временно или на длительный срок.
> Примеры:
Во время конфликта в октябре 2023 года огромное количество семей выехали в США и Европу.
Были чартерные рейсы, специально организованные еврейскими общинами.
📌 2. Государственные эвакуации — внутри страны
Израиль официально эвакуирует население из приграничных районов (Газа, Ливан).
Детей часто вывозят в центральные и северные районы — Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим.
Государство размещает семьи в гостиницах и центрах временного размещения.
📌 3. Дети зa границей учатся и живут
Некоторые родители переводят детей на дистанционное обучение и оставляют у родственников за рубежом
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 05 чер, 2025 16:34, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.
тому, що в них нема війни.
Війни нема, але США чомусь підігнали Ізраїлю авіаносець із 90 військовими літаками на борту. Про інші випадки надання зброї я мовчу так само, як і про те, що Україні чомусь не підігнали.
Banderlog написав: В них в кращому разі- ато.
Ну да, той випадок на кордоні Ізраїлю, коли прилетіли на беспілотниках і вирізали людей сім'ями ніяк не схожий на Бучу?
Banderlog написав: Ви вже тими паралелями з ізраелем трохи заколупали. Нема в нас з ними нічого спільного, хіба що і в нас і в них презедент єврей
Так, спільного майже нема, але я і не порівнюю тактику ведення боїв чи кількість та види зброї чи ще щось таке. Факт вивезення дітей з країни, де йде війна, цілком може бути співставним.
в ізраелі війна не йде. В ізраелі антитерористична операція, або подавлення бунту. Ізраель воює проти легкоозброєних повстанців, армія ізраелю 5 кратно перевищує озброєні загони хамас. Ніяких паралелей з бучою нема. Буча була в окупації.