Додано: Чет 05 чер, 2025 16:20

ЛАД написав: Вам не нужен мир, вам хочется убежать от войны. Вам не нужен мир, вам хочется убежать от войны.

ЛАД написав: Проблема как оаз в том, что вы не признаёте, что у вас есть какие-то "обязанности и "долги". Проблема как оаз в том, что вы не признаёте, что у вас есть какие-то "обязанности и "долги".

ЛАД написав: Т.е. вы хотите быть высшим сортом? И выбирать жизнь, которая "не для всех"? Ну так не удивляйтесь, что другим это не нравится. Т.е. вы хотите быть высшим сортом? И выбирать жизнь, которая "не для всех"? Ну так не удивляйтесь, что другим это не нравится.

Не могу понять что Вы имеете ввиду. Что значит "мне хочется просто убежать от войны, а мир мне не нужен"? Как мне хотеть мир по-Вашему?Потому что я вижу, что их нет у миллионов других граждан Украины, и я задаюсь вопросом, а почему они есть у меня. Это - нормальный вопрос. Государство считает, что может распоряжаться моим телом и моей жизнью, но миллионы граждан сами распоряжаются своим телом, и мне хочется того же. Я имею на это право?Ничего не могу понять. Каким "высшим сортом"? Если у меня есть желание и право жить в другой стране, я должен этого каким-то образом стыдиться? Почему другим должно нравится или не нравится то, где я живу? Конечно, переезд - не для всех. Многие банально боятся что-то менять в своей жизни. Кто-то боится, что будет трудно обустроится, кто-то не имеет возможности легализироваться в другой стране и т.д. Не могу понять в чем тут моя вина. Я точно ни у кого ничего не отнимаю и возможностей не лишаю.