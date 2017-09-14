Додано: Чет 05 чер, 2025 16:47

ЛАД написав: budivelnik

По вопросам истории.

Вы как-то определитесь, историю чего вы рассматриваете.

Историю территорий? народов? государств?

Это всё несколько разные истории.

Начинать историю Армении с государства Урарту, идея, как бы мягче сказать... ну очень спорная.

По такому принципу историю Украины надо начинать с трипольской культуры, а, может, и раньше. Это если говорить об истории территорий.

А если говорить об истории народа или государства, возникают большие вопросы. Очень большие.

А то, что Священная Римская Империя декларировала себя как продолжение древнеримской империи, так декларировать можно, что угодно. Москва тоже декларировала себя как "Третий Рим". И что?

А так Вольтер сардонически заметил: «Это образование, которое называлось и которое до сих пор называет себя Священной Римской империей, никоим образом не было ни святым, ни римским, ни империей» - https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire

И вы как-то упустили вопрос, чем Галицкое княжество лучше Ростово-Суздальского. По вопросам истории.Вы как-то определитесь, историю чего вы рассматриваете.Историю территорий? народов? государств?Это всё несколько разные истории.Начинать историю Армении с государства Урарту, идея, как бы мягче сказать... ну очень спорная.По такому принципу историю Украины надо начинать с трипольской культуры, а, может, и раньше. Это если говорить об истории территорий.А если говорить об истории народа или государства, возникают большие вопросы. Очень большие.А то, что Священная Римская Империясебя как продолжение древнеримской империи, такможно, что угодно. Москва тоже декларировала себя как "Третий Рим". И что?А так Вольтер сардонически заметил: «Это образование, которое называлось и которое до сих пор называет себя Священной Римской империей, никоим образом не было ни святым, ни римским, ни империей» -И вы как-то упустили вопрос, чем Галицкое княжество лучше Ростово-Суздальского.

1 Я розглядаю історію ДЕРЖАВИ яка на момент розгляду знаходиться на якійсь території.2 Крім Палестини ( яка претендує на історію Ієрусалима) я не знаю інших ДЕРЖАВ, в яких іх історія починається з територій які ця Держава на момент розгляду-не займає.Тому для тих кому трошки не ясноІсторія Мексики....Починається з Майя і Ацтеків, включає в себе період колонізації іншими Державами(Іспанією і США) і приходить до сьогоднішнього дня..Тобто(який по крові може бути іспанцем/англійцем/французом/німцем/мулатом....)Були Майя і Ацтеки , потім землі Мексики були завоювані клятими загарбниками , яких мексиканський народ шляхом визвольної боротьби -викинув з своїх територій( при цьому те що не викинув з території ТЕХАСУ ) може бути згадано , але ТЕХАС свою СЬОГОДНІШНЮ історію веде в складі СШАі тепер(знову ж по крові він може бути американцем/індійцем/німцем,італійцем/негром/мулатом і так далі)Велика країна США була створена в процесі вієн з індійськими племенами, англійськими і французськими колонізаторами, а також в тяжкій війні з мексиканцями в результаті якої був приєднаний Техас.В 900-ті роки , вікінги прийшовши на землі сьогоднішньої України стали князями українців і створили на цих територіях цим населенням - Київську Русь.В 900-1200 роки Київся Русь окупувала землі , які в майбутньому стали називатись московією, але в 1200-1500 роках ці землі в Київської Русі відбила Золота Орда, після чого правоприємник Київської Русі( це може бути будь-хто , Галицько-Волинське, чи Велике князівство Литовське ) створив нове Державне утворення між Україною Польщею,Білоруссю і Прибалтикою) , яке було окуповане в 1600+ роках Московською Імперією і перебувало в різних формах окупації до 1990 року.В 1990 році була утворена Україна, яка є правоприємником історії цих земель з 900-тих років...Ми жили в болотах ще 200 років після того як варяги створили Державність Україна і , в 1100 році шостий син Київського Князя приєднав нас до Держави Україна, де ми перебували всього 100 років, бо в 1200+році наші території в України відібрала Золота Орда і 400 років цього періоду нами керували Золотоординські князі( щоб нам не було дуже боляче, ми цих князів в історію записували під словянськими іменами)Приблизно в 1600+ році , коли Орда ослабла ми запросили покерувати нами різних німецьких/лівонських і так далі принців і принцес... які керували нами до 1990 рокуІ тепер історія педераціїЯкщо вона правонаступник росІперії+Совка, тоді вона включає те що розповідав росІмперець+історію після 1990 року...Але при цьомуІсторія РоССії - це історія яка відбувалась на території росії...Бо все що підераційники колись захоплювали але в своїх руках не втримали -це історії тих Держав які сьогодні на цих територіяхТомуЗахопили педераціники Польщу...- але не мають права на оповідання що Краків чи Вашава-це історія педерації, бо це історія ПольщіЗайшли педераційники в Швейцарію - але те що Суворов на дупі прокатався крізь альпи не робить швейцарську історію - педераціноюЗайщли педераційники в Париж в 1812...- але історія Франції- не педераційнаЗахопили педераційники Фінляндію - але Манергейм це історія фінляндії хоч він і був російським генераломЗахопили педераційники разів 5 Прибалтику-Але Латвія, Ливта і Єстонія-це не історія педераціїОкуповували 290 років педераційники Україну( і то не повністю) - і що? Польський Лже-Дмитро керував москвою і що ? хтось чув що поляки свою історію ведуть з боліт масква ріки?