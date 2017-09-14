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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14045140461404714048>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:41

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.
тому, що в них нема війни.

Війни нема, але США чомусь підігнали Ізраїлю авіаносець із 90 військовими літаками на борту. Про інші випадки надання зброї я мовчу так само, як і про те, що Україні чомусь не підігнали.


Рада не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання статусу союзника поза НАТО
У вас зовсім погано з причинно-наслідковими зв'язками.
Так само і з війною, яка переросла у крупномасштабку: 2019-причина - 2022-наслідок.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:47

  ЛАД написав:budivelnik
По вопросам истории.
Вы как-то определитесь, историю чего вы рассматриваете.
Историю территорий? народов? государств?
Это всё несколько разные истории.
Начинать историю Армении с государства Урарту, идея, как бы мягче сказать... ну очень спорная.
По такому принципу историю Украины надо начинать с трипольской культуры, а, может, и раньше. Это если говорить об истории территорий.
А если говорить об истории народа или государства, возникают большие вопросы. Очень большие.
А то, что Священная Римская Империя декларировала себя как продолжение древнеримской империи, так декларировать можно, что угодно. Москва тоже декларировала себя как "Третий Рим". И что?
А так Вольтер сардонически заметил: «Это образование, которое называлось и которое до сих пор называет себя Священной Римской империей, никоим образом не было ни святым, ни римским, ни империей» - https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
И вы как-то упустили вопрос, чем Галицкое княжество лучше Ростово-Суздальского.
1 Я розглядаю історію ДЕРЖАВИ яка на момент розгляду знаходиться на якійсь території.
2 Крім Палестини ( яка претендує на історію Ієрусалима) я не знаю інших ДЕРЖАВ, в яких іх історія починається з територій які ця Держава на момент розгляду-не займає.

Тому для тих кому трошки не ясно
Історія Мексики....
Починається з Майя і Ацтеків, включає в себе період колонізації іншими Державами(Іспанією і США) і приходить до сьогоднішнього дня..
Тобто історія у викладі мексиканця(який по крові може бути іспанцем/англійцем/французом/німцем/мулатом....)
Були Майя і Ацтеки , потім землі Мексики були завоювані клятими загарбниками , яких мексиканський народ шляхом визвольної боротьби -викинув з своїх територій( при цьому те що не викинув з території ТЕХАСУ ) може бути згадано , але ТЕХАС свою СЬОГОДНІШНЮ історію веде в складі США
і тепер виклад історії Техасу від техасця(знову ж по крові він може бути американцем/індійцем/німцем,італійцем/негром/мулатом і так далі)
Велика країна США була створена в процесі вієн з індійськими племенами, англійськими і французськими колонізаторами, а також в тяжкій війні з мексиканцями в результаті якої був приєднаний Техас.
виклад історії українця
В 900-ті роки , вікінги прийшовши на землі сьогоднішньої України стали князями українців і створили на цих територіях цим населенням - Київську Русь.
В 900-1200 роки Київся Русь окупувала землі , які в майбутньому стали називатись московією, але в 1200-1500 роках ці землі в Київської Русі відбила Золота Орда, після чого правоприємник Київської Русі( це може бути будь-хто , Галицько-Волинське, чи Велике князівство Литовське ) створив нове Державне утворення між Україною Польщею,Білоруссю і Прибалтикою) , яке було окуповане в 1600+ роках Московською Імперією і перебувало в різних формах окупації до 1990 року.
В 1990 році була утворена Україна, яка є правоприємником історії цих земель з 900-тих років...
Тепер історія російської імперії, яку повинен розповідати росімперець
Ми жили в болотах ще 200 років після того як варяги створили Державність Україна і , в 1100 році шостий син Київського Князя приєднав нас до Держави Україна, де ми перебували всього 100 років, бо в 1200+році наші території в України відібрала Золота Орда і 400 років цього періоду нами керували Золотоординські князі( щоб нам не було дуже боляче, ми цих князів в історію записували під словянськими іменами)
Приблизно в 1600+ році , коли Орда ослабла ми запросили покерувати нами різних німецьких/лівонських і так далі принців і принцес... які керували нами до 1990 року
І тепер історія педерації
Якщо вона правонаступник росІперії+Совка, тоді вона включає те що розповідав росІмперець+історію після 1990 року...
Але при цьому
Історія РоССії - це історія яка відбувалась на території росії...
Бо все що підераційники колись захоплювали але в своїх руках не втримали -це історії тих Держав які сьогодні на цих територіях
Тому
Захопили педераціники Польщу...- але не мають права на оповідання що Краків чи Вашава-це історія педерації, бо це історія Польщі
Зайшли педераційники в Швейцарію - але те що Суворов на дупі прокатався крізь альпи не робить швейцарську історію - педераціною
Зайщли педераційники в Париж в 1812...- але історія Франції- не педераційна
Захопили педераційники Фінляндію - але Манергейм це історія фінляндії хоч він і був російським генералом
Захопили педераційники разів 5 Прибалтику-Але Латвія, Ливта і Єстонія-це не історія педерації
Окуповували 290 років педераційники Україну( і то не повністю) - і що? Польський Лже-Дмитро керував москвою і що ? хтось чув що поляки свою історію ведуть з боліт масква ріки?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Маючи фахівців з "Южмаша" та деяких науковців з ядерної справи думаю що вже зробили .
Це мої догадки , бо напене тримають все за сіма замками .....
Була колись передача
Очевидноє-невероятноє
Вів її академік Капіца (син того хто стояв коло витоків створення ядерки СРСР
Так от його спитали
Ви б могли створити ядерну зброю....
Він почав щось типу
Ну якщо будуть певні матеріали , специфічні детонатори , ядерні матеріали....
Його перебили
Ні, якби у Вас це все було - Ви б змогли створити Ядерну зброю...
В Капіци очі полізли вгору і він відповів...
Так якщо це все у Вас є - то й ви можете її створити...

Висновок
Станом на сьогодні, той в кого є доступ до радіоактивних матеріалів на АЕС, завжди зможе купити якісь необхідні детонатори щоб створити атомну бомбу...
Просто в цій бомбі не так ефективно пройдуть реакції ділення ядер... яле від цього вона не перестане бути бомбою.
Тим більше
Якщо треба 1 кг і суперпупердетонатор
або
100 кг і детонатор варганиться на кухні- то кого буде хвилювати що замість того що в реакції зреагувало 150 грам з 1 кг.. зреагує 150 грамм з 100 кг?
Вибух то буде такий самий.
А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:03

  budivelnik написав:
  холява написав:Маючи фахівців з "Южмаша" та деяких науковців з ядерної справи думаю що вже зробили .
Це мої догадки , бо напене тримають все за сіма замками .....
Була колись передача
Очевидноє-невероятноє
Вів її академік Капіца (син того хто стояв коло витоків створення ядерки СРСР
Так от його спитали
Ви б могли створити ядерну зброю....
Він почав щось типу
Ну якщо будуть певні матеріали , специфічні детонатори , ядерні матеріали....
Його перебили
Ні, якби у Вас це все було - Ви б змогли створити Ядерну зброю...
В Капіци очі полізли вгору і він відповів...
Так якщо це все у Вас є - то й ви можете її створити...

Висновок
Станом на сьогодні, той в кого є доступ до радіоактивних матеріалів на АЕС, завжди зможе купити якісь необхідні детонатори щоб створити атомну бомбу...
Просто в цій бомбі не так ефективно пройдуть реакції ділення ядер... яле від цього вона не перестане бути бомбою.
Тим більше
Якщо треба 1 кг і суперпупердетонатор
або
100 кг і детонатор варганиться на кухні- то кого буде хвилювати що замість того що в реакції зреагувало 150 грам з 1 кг.. зреагує 150 грамм з 100 кг?
Вибух то буде такий самий.
А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.

станом на позавчора збирати тяжку воду, тобто ту де атоми дейтрія і трітія можна в домашніх умовах, але будівельник він не тільки в нахалбудах оббитих дерев"яними рейками спеціаліст, а і ядроний нуклеарист
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:станом на позавчора збирати тяжку воду, тобто ту де атоми дейтрія і трітія можна в домашніх умовах
А сказати що хотів?
витягни з рота те що тобі туди випадково( а може й прогнозовано) вставили
І поясни
Ти проти чого?
Проти того що сказав Капіца?
Бо Будівельник-не казав НІЧОГО. Він просто ретранслював те що чув за 10 років до твого народження.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:16

  АндрейМ написав:
...........
  ЛАД написав:Т.е. вы хотите быть высшим сортом? И выбирать жизнь, которая "не для всех"? Ну так не удивляйтесь, что другим это не нравится.


Ничего не могу понять. Каким "высшим сортом"? Если у меня есть желание и право жить в другой стране, я должен этого каким-то образом стыдиться? Почему другим должно нравится или не нравится то, где я живу? Конечно, переезд - не для всех. Многие банально боятся что-то менять в своей жизни. Кто-то боится, что будет трудно обустроится, кто-то не имеет возможности легализироваться в другой стране и т.д. Не могу понять в чем тут моя вина. Я точно ни у кого ничего не отнимаю и возможностей не лишаю.

И я не могу понять, что вы тут пузыри пускаете и пытаетесь доказать?
При таком горячем желании вы вполне могли бы давно заплатить и уехать.
Так уезжайте и забудьте о тех, кто вас осуждает, о нашем форуме, о жуткой жизни в Украине.
Едьте туда, где у вас "есть желание и право жить".
Да, это будет не законно, но вас же не волнует мнение окружающих?
Так вперёд и с песней!
Или вам надо, чтобы вам на границе ковровую дорожку постелили? Ну, простите, этого Украина не сделает. На ковровые дорожки для борцов за справедливость и равноправие женщин нам ни Европа, ни США денег не выделяют.
Так что уж как-нибудь сами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 чер, 2025 17:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:17

  Бетон написав:По той же причине Флер не знает, что в Израиле, в отличие от Украины, работают аэропорты и не закрыты границы

Бетон, вам спеціально пояснили, що на відміну від України:
  Banderlog написав:в ізраелі війна не йде.
В ізраелі антитерористична операція, або подавлення бунту.

Коли в Україні була АТО, то аеропорти та кордони теж були відкриті. Але ж вам "приспічило" виїхати лише тоді, коли їх закрили.
Крім того, де там у вашій статистиці по виїзду дітей з Ізраїлю є дані про те, скільки їх мешкають у спортзалах та почали життя "з нуля" в інших країнах? Це я до того, що у них виїжджають люди з грошима, цілеспрямовано, а не так, як у нас.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:19

  budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.

Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную.
Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения.
Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:20

  Бетон написав:............
В смысле не вывозят?
Вывозит кто хочет и мужчина и женщина. Границы открыты

Причём регулярно.

🛫 Факты: Израильтяне массово вывозят детей во время войны
........

А можно в цифрах, сколько это "массово"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:24

*Ну... со "сделкой" от Трампа все ясно...
А Иран таки добился технологического успеха.
Иран заявил о создании мирного замкнутого (полного) ядерного цикла - от шахты до АЭС. Аятолла Хаменеи поздравил с этим иранскую молодежь и технологиеские элиты страны...*

*Запомните Падаваны...
О создании замкнутого мирного ядерного цикла... публично и пафосно... накануне публичного отшива США (Трампа) с его "сделками"... объявляют только тогда, когда на страже мирного атома УЖЕ стоят несколько боеголовок на снаряженных носителях... Скорей всего гиперзвука.* (С)
_______________________________
Тобто рфія забезпечила безпеку своєму партнеру..

А наші партнери нам, м'яко кажучи, - ?
detroytred
 
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