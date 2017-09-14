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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 чер, 2025 17:30
budivelnik написав:
.........
Ти проти чого?
Проти того що сказав Капіца?
Бо Будівельник-не казав НІЧОГО. Він просто ретранслював те що чув за 10 років до твого народження.
Чув дзвін, та не знає де він.
Він почав щось типу
Ну якщо будуть певні матеріали , специфічні детонатори , ядерні матеріали....
Його перебили
Ні, якби у Вас це все було - Ви б змогли створити Ядерну зброю...
В Капіци очі полізли вгору і він відповів...
Так якщо це все у Вас є - то й ви можете її створити.
"це все" это немного не то, что вы себе представляете.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 05 чер, 2025 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 17:31
Сибарит написав: budivelnik написав:
А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.
Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную.
Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения.
Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.
Собственно, поэтому станцию и закрыли, а не потому что, была авария 1986 года
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