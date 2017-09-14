budivelnik написав:......... Ти проти чого? Проти того що сказав Капіца? Бо Будівельник-не казав НІЧОГО. Він просто ретранслював те що чув за 10 років до твого народження.
Чув дзвін, та не знає де він.
Він почав щось типу Ну якщо будуть певні матеріали , специфічні детонатори , ядерні матеріали.... Його перебили Ні, якби у Вас це все було - Ви б змогли створити Ядерну зброю... В Капіци очі полізли вгору і він відповів... Так якщо це все у Вас є - то й ви можете її створити.
"це все" это немного не то, что вы себе представляете.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 чер, 2025 17:32, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.
Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную. Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения. Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.
Собственно, поэтому станцию и закрыли, а не потому что, была авария 1986 года
budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.
Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную. Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения. Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.
Собственно, поэтому станцию и закрыли, а не потому что, была авария 1986 года
Ну да, и Германия решила отказаться от АЭС именно поэтому.
Wirująświatła написав:пойду посмотрю куда все ушли...
...ходи, я тобі покажу, де вони)) А точніше - розкажу...
Розмовляв я годину тому зі своїми батьками. Типу, як здоров'я? Що робите? А мама каже - знаєш що, твого однокласника(який живе в будинку, де і мої батьки) - зловило тцк! Йшов чи то на роботу, чи вже з роботи... Але фішка в тім, що в нього мама хвора, після інсульту... і він мав документи по догляду за мамою при собі!!! Але! Але йому сказали, що цих документів замало потрібно ще якісь додаткові довідки! Одним словом - він зараз вже в Полтаві! Але це ще не все! Зараз його намагаються "витягнути" звідти його знайомі/друзі... Ціна питання озвучена 15Кдол!!!🤦🏻
Але, мабуть, це все мені приснилось...
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 05 чер, 2025 17:47, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ написав:О вероятности гибели хорошо говорить, когда она не касается тебя лично. Любая вероятность погибнуть пугает людей, так как инстинкт самосохранения сформирован сотней миллионов лет эволюции. Вероятность заболеть раком также невелика для большинства людей, но люди панически боятся рака. Если у человека есть выбор (которого у украинских мужчин, к сожалению, нет) выехать в безопасное место или рисковать жизнью ради защиты каких-то кирпичей или нажитого имущества, которое всегда можно нажить ещё раз, то большинство людей выберут первое. Каждый риск должен приниматься сознательно, поэтому я всегда писал, что военный - профессия, а не какое-то естественное призвание в силу пола человека. Если есть вероятность погибнуть 0%, кто её не выберет?
Гибели боятся все. Но если бы было так, как вы написали, то каждая война в истории вызывала бы великое переселение народов - все убегали бы в "безопасное место". Почему-то этого не происходило. 75 лет без войн расслабили европейцев. Да и рост благосостояния. Раньше потеря своей земли, "каких-то кирпичей или нажитого имущества" с высокой вероятностью приводила к гибели или, как минимум, к нищенству... Я понимаю, что вам яйца мешают, но в любом древнегреческом полисе, не говорю уж о Спарте, вы были бы позором для рода.
Часту бачу що під час дискусії в якості аргументів для переконання приводяться якісь історичні факти/події/звичаї, особливо в контексті "1000 років тому було так, а зараз ти такий-сякий хочеш інакше". Який сенс зараз згадувати що було в Спарті, чи навіть під час WW2? Це питання не тільки до вас, багато форумчан цим грішать.
То є так, нещодавно ти акцентував, що ти з регіона, який тисячу років не мав нічого спільного з Україною ... Сьогодні пишешь, ну то нащо про тисячі років згадувати ...
Letusrock написав:в київському тцк маски-шоу в балаклавах з дубинками та щитами, викраденим рабам у підвалі методом фізичного контакту прищеплювали розуміння реалій про сортність, революційну необхідність та "конституцію на паузі"
це треба було робити вчасно, ще під час майдану. Тоді б до війни не дійшло. А то були співанки дітей побили...
А що потрібно було робити під час Майдану і кому саме ?
Wirująświatła написав:пойду посмотрю куда все ушли...
...ходи, я тобі покажу, де вони)) А точніше - розкажу...
Розмовляв я годину тому зі своїми батьками. Типу, як здоров'я? Що робите? А мама каже - знаєш що, твого однокласника(який живе в будинку, де і мої батьки) - зловило тцк! Йшов чи то на роботу, чи вже з роботи... Але фішка в тім, що в нього мама хвора, після інсульту... і він мав документи по догляду за мамою при собі!!! Але! Але йому сказали, що цих документів замало потрібно ще якісь додаткові довідки! Одним словом - він зараз вже в Полтаві! Але це ще не все! Зараз його намагаються "витягнути" звідти його знайомі/друзі... Ціна питання озвучена 15Кдол!!!🤦🏻
Успіх написав:Йшов чи то на роботу, чи вже з роботи... Але фішка в тім, що в нього мама хвора, після інсульту... і він мав документи по догляду за мамою при собі!!! Але! Але йому сказали, що цих документів замало потрібно ще якісь додаткові довідки!
Отож. Що сказали. Голі слова.
Йому треба було написати заяву згідно 560 Постанови кму. Там є зразок. І до заяви додати отой документ. Отримати на неї офіційну відповідь. Письмову. Розгляду справи комісією. А на час розгляду заяви його не мають права нікуди задіювати.
Якщо ж не погоджуються діяти по процедурі, по закону, то впертися та наполягати.. Звісно це не легко, але ж і альтернативи не легші.
Територіальний центр К і соціальної підтримки))) повинен був йому все це пояснити та допомогти!!! зробити.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 05 чер, 2025 18:11, всього редагувалось 1 раз.