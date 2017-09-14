Додано: Чет 05 чер, 2025 18:33

pesikot написав: ЛАД написав: pesikot написав: .........

Собственно, поэтому станцию и закрыли, а не потому что, была авария 1986 года .........Собственно, поэтому станцию и закрыли, а не потому что, была авария 1986 года

Ну да, и Германия решила отказаться от АЭС именно поэтому. Ну да, и Германия решила отказаться от АЭС именно поэтому.

ЛАД, когда ты включаешь старого клоуна, тебе это не идёт )Ты ведь прекрасно знаешь, что на ЧАЭС вырабатывались материалы для ядерного оружия[/quote]1. Я не такой всезнайка, как вы и ещё "ряд товарищей" и я этого не знаю.2. Я также не знаю, было ли это причиной закрытия ЧАЭС.3. Когда вы постоянно находитесь в режиме не очень молодого клоуна. вам это идёт гораздо меньше.P.s. И не стоит приписыватьсвои слова. Вы уже очень давно на форуме, можно цитировать аккуратнее.