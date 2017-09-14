detroytred написав:*Запомните Падаваны... О создании замкнутого мирного ядерного цикла... публично и пафосно... накануне публичного отшива США (Трампа) с его "сделками"... объявляют только тогда, когда на страже мирного атома УЖЕ стоят несколько боеголовок на снаряженных носителях... Скорей всего гиперзвука.* (С)
Сомнительное утверждение источника о наличии установленных боеголовок, если принять во внимание информацию о фетве.
pesikot написав:......... Собственно, поэтому станцию и закрыли, а не потому что, была авария 1986 года
Ну да, и Германия решила отказаться от АЭС именно поэтому.
ЛАД, когда ты включаешь старого клоуна, тебе это не идёт )
Ты ведь прекрасно знаешь, что на ЧАЭС вырабатывались материалы для ядерного оружия[/quote] 1. Я не такой всезнайка, как вы и ещё "ряд товарищей" и я этого не знаю. 2. Я также не знаю, было ли это причиной закрытия ЧАЭС. 3. Когда вы постоянно находитесь в режиме не очень молодого клоуна. вам это идёт гораздо меньше.
P.s. И не стоит приписывать Сибариту свои слова. Вы уже очень давно на форуме, можно цитировать аккуратнее.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 чер, 2025 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей? На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?
Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.
В смысле не вывозят? Вывозит кто хочет и мужчина и женщина. Границы открыты
Причём регулярно.
🛫 Факты: Израильтяне массово вывозят детей во время войны
Во время конфликта в октябре 2023 года огромное количество семей выехали в США и Европу.
Дані влади свідчать про те, що кількість ізраїльтян, які покинули країну з жовтня минулого року, становить близько 550 000 осіб – більше, ніж тих, хто повернувся до Великодня цього року у квітні.
На новинному вебсайті зазначається, що те, що могло бути тимчасовою втечею для ізраїльтян під час війни або через технічні труднощі з поверненням, тепер перетворилося на постійну тенденцію або постійну міграцію.
Згідно з даними Центрального бюро статистики Ізраїлю, у квітні населення Ізраїлю становило 9,9 мільйона осіб, включаючи понад 2 мільйони палестинців, 400 000 палестинців у Східному Єрусалимі та 20 000 сирійців на окупованих Голанських висотах.
Понимаешь, Бетон, пишет мне Флер, все люди разные. Одни спят ночью, другие не нуждаются во сне вообще. У одних есть инстинкт самосохранения, у других его нету. Все разные Вот у Израильтян оказывается тоже есть инстинкт самосохранения и размножения. Неочікувано