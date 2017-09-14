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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14047140481404914050>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:17

  detroytred написав:*Запомните Падаваны...
О создании замкнутого мирного ядерного цикла... публично и пафосно... накануне публичного отшива США (Трампа) с его "сделками"... объявляют только тогда, когда на страже мирного атома УЖЕ стоят несколько боеголовок на снаряженных носителях... Скорей всего гиперзвука.* (С)

Сомнительное утверждение источника о наличии установленных боеголовок, если принять во внимание информацию о фетве.

https://islam.kz/ru/news/v-mire/iranski ... jie-21012/

Но возможно фетва не распространяется на ситуацию, когда условно говоря в разных углах помещения раздельно хранятся компоненты, сборка которых приведет к наличию боеголовки.
Востаннє редагувалось tumos в Чет 05 чер, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:17

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  Сибарит написав:Собственно, поэтому станцию и закрыли, а не потому что, была авария 1986 года

Ну да, и Германия решила отказаться от АЭС именно поэтому. 8)

ЛАД, когда ты включаешь старого клоуна, тебе это не идёт )

Ты ведь прекрасно знаешь, что на ЧАЭС вырабатывались материалы для ядерного оружия
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:20

Успіх
Що, Долярчік, в СЗЧ зовсім зі страху мізками поїхав ? )

Навіть з батьками спілкуєшься нечасто, живучі в одному місті
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:33

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  pesikot написав:.........
Собственно, поэтому станцию и закрыли, а не потому что, была авария 1986 года

Ну да, и Германия решила отказаться от АЭС именно поэтому. 8)

ЛАД, когда ты включаешь старого клоуна, тебе это не идёт )

Ты ведь прекрасно знаешь, что на ЧАЭС вырабатывались материалы для ядерного оружия[/quote]
1. Я не такой всезнайка, как вы и ещё "ряд товарищей" и я этого не знаю.
2. Я также не знаю, было ли это причиной закрытия ЧАЭС.
3. Когда вы постоянно находитесь в режиме не очень молодого клоуна. вам это идёт гораздо меньше.

P.s. И не стоит приписывать Сибариту свои слова. Вы уже очень давно на форуме, можно цитировать аккуратнее.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 чер, 2025 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:35

  Бетон написав:Я тоже не понимаю, почему меня держат в стране против моей воли, насильно.
Семью я вывез. Обеспечил им нормальное существование без подачек чужой страны и тем более своей.

Ещё недавно ты писал, сколько в Ирландии сделали для твоих детей, не то что Украина

Сейчас - "нормальное существование без подачек чужой страны"

То есть, "подачки" от Ирландии таки зашли тебе

  Бетон написав:Моя страна абсолютно никакого отношения к моему достатку не имеет.

Ты недавно поднял пачку долярів, не заплатив ни копейки налогов
В какой стране такое возможно вообще ?
Поднять немного денег и без налогов

Но это не страна тебе такое обеспечила, а ты такой офигенный перец

  Бетон написав: Я не получал ни копейки денег других налогоплательщиков

Кто у тебя тогда квартиры и услуги покупает ?

Мда ... Бетон+синька - страшная смесь )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:42

  pesikot написав:А що потрібно було робити під час Майдану і кому саме ?

Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:44

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:А если по стране нанесут ядерный удар, люди тоже должны насильно держаться в стране, потому что она исчезнет без людей?
На западных границах копают глубокие рвы и монтируется на дно колючую проволоку. Это для этого?

Почему всех детей не вывозят из Израиля? Женщины не уезжают с ними в другие страны, чтобы начать жизнь с нуля вдали от дома, мужа и близких. У них война безопасная? Риторический вопрос.

В смысле не вывозят?
Вывозит кто хочет и мужчина и женщина. Границы открыты

Причём регулярно.

🛫 Факты: Израильтяне массово вывозят детей во время войны



Во время конфликта в октябре 2023 года огромное количество семей выехали в США и Европу.


Дані влади свідчать про те, що кількість ізраїльтян, які покинули країну з жовтня минулого року, становить близько 550 000 осіб – більше, ніж тих, хто повернувся до Великодня цього року у квітні.

На новинному вебсайті зазначається, що те, що могло бути тимчасовою втечею для ізраїльтян під час війни або через технічні труднощі з поверненням, тепер перетворилося на постійну тенденцію або постійну міграцію.

Згідно з даними Центрального бюро статистики Ізраїлю, у квітні населення Ізраїлю становило 9,9 мільйона осіб, включаючи понад 2 мільйони палестинців, 400 000 палестинців у Східному Єрусалимі та 20 000 сирійців на окупованих Голанських висотах.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:50

  Banderlog написав:
  pesikot написав:А що потрібно було робити під час Майдану і кому саме ?

Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими

Ти про який Майдан, перший чи другий ?

Якщо про другий, то де там оранжеві ? Не пались, москальский пане отче

І саме на другому Майдані дітей розігнали в ніч з 30 листопада на 1 грудня
Чи то ялинку встановлювати, чи то невідомі для чого

То де там про дотримання законості ?
Продовжуй, я почитаю )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Понимаешь, Бетон, пишет мне Флер, все люди разные. Одни спят ночью, другие не нуждаются во сне вообще. У одних есть инстинкт самосохранения, у других его нету. Все разные
Вот у Израильтян оказывается тоже есть инстинкт самосохранения и размножения. Неочікувано
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:02

  Banderlog написав:
  pesikot написав:А що потрібно було робити під час Майдану і кому саме ?

Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими

Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав
Бетон
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