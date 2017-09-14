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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:10
Banderlog написав:
.........
Дані влади свідчать про те, що кількість ізраїльтян, які покинули країну з жовтня минулого року, становить близько 550 000 осіб – більше, ніж тих, хто повернувся до Великодня цього року у квітні.
.........
Не помню, приводил ли на параллельной ветке ссылку на статью о том, что многие хайтековские фирмы (как чисто израильские, так и западные) переносят много работы за границу с соответствующим переводом туда и работников.
Это тоже может быть причиной выезда (кроме опасений за жизнь, свою или детей)
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:12
detroytred написав: Успіх написав:
Йшов чи то на роботу, чи вже з роботи...Але фішка в тім, що в нього мама хвора, після інсульту... і він мав документи по догляду за мамою при собі!!! Але!
Але йому сказали, що цих документів замало
потрібно ще якісь додаткові довідки!
Отож. Що сказали. Голі слова.Йому треба було написати заяву
згідно 560 Постанови кму. Там є зразок. І до заяви додати отой документ.
Отримати на неї офіційну відповідь. Письмову. Розгляду справи комісією.
А на час розгляду заяви його не мають права нікуди задіювати.
Якщо ж не погоджуються діяти по процедурі, по закону, то впертися та наполягати..
Звісно це не легко, але ж і альтернативи не легші.
Територіальний центр К і соціальної підтримки))) повинен був йому все це пояснити та допомогти!!! зробити.
Так.
Але думаю, що там розмова була коротка - "не маєте ще таких-то довідок - прошу проїхати з нами в тцк для уточнення/роз'яснення..."
А в жертви - думаю, що був шок!(щоб на своєму настоювати/опиратись/пояснювати...
Може ще добре, що ще не так повелись з ним >>>
jump написав:
кулаками під ребра і по печінці, а далі в бус вперед головою
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 05 чер, 2025 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:13
Бетон написав: Banderlog написав: pesikot написав:
А що потрібно було робити під час Майдану і кому саме ?
Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими
Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав
Бывает, что изгнание бесов приносит больше вреда, чем их присутствие.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:18
pesikot написав:
Що, Долярчік, в СЗЧ зовсім зі страху мізками поїхав ? )
Яке сзч?
Який страх?
Може ти і поїхав мізками, бо я - ні.
pesikot написав:
Навіть з батьками спілкуєшься нечасто, живучі в одному місті
Батьки живуть за містом!
Тож я деколи приїжджаю до них, а частіше - телефоную!
А ця подія сталась вчора...
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:21
ЛАД написав: Banderlog написав:
.........
Дані влади свідчать про те, що кількість ізраїльтян, які покинули країну з жовтня минулого року, становить близько 550 000 осіб – більше, ніж тих, хто повернувся до Великодня цього року у квітні.
.........
Не помню, приводил ли на параллельной ветке ссылку на статью о том, что многие хайтековские фирмы (как чисто израильские, так и западные) переносят много работы за границу с соответствующим переводом туда и работников.
Это тоже может быть причиной выезда (кроме опасений за жизнь
, свою или детей)
А многие хайтековские фирмы переносят много работы за границу не из-за опасений за жизнь ли?
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:29
_hunter написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
.........
Дані влади свідчать про те, що кількість ізраїльтян, які покинули країну з жовтня минулого року, становить близько 550 000 осіб – більше, ніж тих, хто повернувся до Великодня цього року у квітні.
.........
Не помню, приводил ли на параллельной ветке ссылку на статью о том, что многие хайтековские фирмы (как чисто израильские, так и западные) переносят много работы за границу с соответствующим переводом туда и работников.
Это тоже может быть причиной выезда (кроме опасений за жизнь
, свою или детей)
А многие хайтековские фирмы переносят много работы за границу не из-за опасений за жизнь ли?
Не знаю. О причинах там не говорилось.
Возможно, беспокоятся о судьбе производства.
Но решение руководства фирмы это не решение сотрудников.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:31
Бетон написав: Banderlog написав: pesikot написав:
А що потрібно було робити під час Майдану і кому саме ?
Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими
Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав
На каком Майдане ты стоял ?
Ты за регионалов топил постоянно )
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:33
ЛАД написав: Бетон написав: Banderlog написав:
Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими
Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав
Бывает, что изгнание бесов приносит больше вреда, чем их присутствие.
Я и не сомневался, что ты за регионалов, которые все были насквозь российские )
Спалил себя ты на мелочи )
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:37
Успіх написав: pesikot написав:
Що, Долярчік, в СЗЧ зовсім зі страху мізками поїхав ? )
Яке сзч?
Який страх?
Твій страх, бо ти в СЗЧ
Тому боїшься )
Успіх написав: pesikot написав:
Навіть з батьками спілкуєшься нечасто, живучі в одному місті
Батьки живуть за містом!
Тож я деколи приїжджаю до них, а частіше - телефоную!
А ця подія сталась вчора...
Яка саме подія ? От прямо за вчора зловили когось і під Полтаву, за один день ? )
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:41
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Не помню, приводил ли на параллельной ветке ссылку на статью о том, что многие хайтековские фирмы (как чисто израильские, так и западные) переносят много работы за границу с соответствующим переводом туда и работников.
Это тоже может быть причиной выезда (кроме опасений за жизнь
, свою или детей)
А многие хайтековские фирмы переносят много работы за границу не из-за опасений за жизнь ли?
Не знаю. О причинах там не говорилось.
Возможно, беспокоятся о судьбе производства.Но решение руководства фирмы это не решение сотрудников
.
Это как? -- как и в "одной стране" - пакуют всех несогласных в бусики и штабелями через кордон вывозят?
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