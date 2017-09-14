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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1404814049140501405114052>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:10

  Banderlog написав:.........
Дані влади свідчать про те, що кількість ізраїльтян, які покинули країну з жовтня минулого року, становить близько 550 000 осіб – більше, ніж тих, хто повернувся до Великодня цього року у квітні.
.........

Не помню, приводил ли на параллельной ветке ссылку на статью о том, что многие хайтековские фирмы (как чисто израильские, так и западные) переносят много работы за границу с соответствующим переводом туда и работников.
Это тоже может быть причиной выезда (кроме опасений за жизнь, свою или детей)
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:12

Соціальної ПІДТРИМКИ!!!

  detroytred написав:
  Успіх написав:Йшов чи то на роботу, чи вже з роботи...
Але фішка в тім, що в нього мама хвора, після інсульту... і він мав документи по догляду за мамою при собі!!! Але!
Але йому сказали, що цих документів замало :shock: потрібно ще якісь додаткові довідки!

Отож. Що сказали. Голі слова.

Йому треба було написати заяву згідно 560 Постанови кму. Там є зразок. І до заяви додати отой документ.
Отримати на неї офіційну відповідь. Письмову. Розгляду справи комісією.
А на час розгляду заяви його не мають права нікуди задіювати.

Якщо ж не погоджуються діяти по процедурі, по закону, то впертися та наполягати..
Звісно це не легко, але ж і альтернативи не легші.

Територіальний центр К і соціальної підтримки))) повинен був йому все це пояснити та допомогти!!! зробити.
Так.
Але думаю, що там розмова була коротка - "не маєте ще таких-то довідок - прошу проїхати з нами в тцк для уточнення/роз'яснення..."
А в жертви - думаю, що був шок!(щоб на своєму настоювати/опиратись/пояснювати...
Може ще добре, що ще не так повелись з ним >>>
  jump написав:кулаками під ребра і по печінці, а далі в бус вперед головою
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 05 чер, 2025 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:13

  Бетон написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:А що потрібно було робити під час Майдану і кому саме ?

Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими

Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав

Бывает, что изгнание бесов приносит больше вреда, чем их присутствие. :)
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:18

  pesikot написав:Що, Долярчік, в СЗЧ зовсім зі страху мізками поїхав ? )
Яке сзч?
Який страх?

Може ти і поїхав мізками, бо я - ні.
  pesikot написав:Навіть з батьками спілкуєшься нечасто, живучі в одному місті
Батьки живуть за містом!
Тож я деколи приїжджаю до них, а частіше - телефоную!

А ця подія сталась вчора...
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:21

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
Дані влади свідчать про те, що кількість ізраїльтян, які покинули країну з жовтня минулого року, становить близько 550 000 осіб – більше, ніж тих, хто повернувся до Великодня цього року у квітні.
.........

Не помню, приводил ли на параллельной ветке ссылку на статью о том, что многие хайтековские фирмы (как чисто израильские, так и западные) переносят много работы за границу с соответствующим переводом туда и работников.
Это тоже может быть причиной выезда (кроме опасений за жизнь, свою или детей)

А многие хайтековские фирмы переносят много работы за границу не из-за опасений за жизнь ли? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:29

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
Дані влади свідчать про те, що кількість ізраїльтян, які покинули країну з жовтня минулого року, становить близько 550 000 осіб – більше, ніж тих, хто повернувся до Великодня цього року у квітні.
.........

Не помню, приводил ли на параллельной ветке ссылку на статью о том, что многие хайтековские фирмы (как чисто израильские, так и западные) переносят много работы за границу с соответствующим переводом туда и работников.
Это тоже может быть причиной выезда (кроме опасений за жизнь, свою или детей)

А многие хайтековские фирмы переносят много работы за границу не из-за опасений за жизнь ли? :roll:
Не знаю. О причинах там не говорилось.
Возможно, беспокоятся о судьбе производства.
Но решение руководства фирмы это не решение сотрудников.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:31

  Бетон написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:А що потрібно було робити під час Майдану і кому саме ?

Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими

Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав

На каком Майдане ты стоял ?

Ты за регионалов топил постоянно )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:33

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  Banderlog написав: Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими

Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав

Бывает, что изгнание бесов приносит больше вреда, чем их присутствие. :)

Я и не сомневался, что ты за регионалов, которые все были насквозь российские )

Спалил себя ты на мелочи )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:37

  Успіх написав:
  pesikot написав:Що, Долярчік, в СЗЧ зовсім зі страху мізками поїхав ? )
Яке сзч?
Який страх?

Твій страх, бо ти в СЗЧ
Тому боїшься )

  Успіх написав:
  pesikot написав:Навіть з батьками спілкуєшься нечасто, живучі в одному місті
Батьки живуть за містом!
Тож я деколи приїжджаю до них, а частіше - телефоную!

А ця подія сталась вчора...

Яка саме подія ? От прямо за вчора зловили когось і під Полтаву, за один день ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:41

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Не помню, приводил ли на параллельной ветке ссылку на статью о том, что многие хайтековские фирмы (как чисто израильские, так и западные) переносят много работы за границу с соответствующим переводом туда и работников.
Это тоже может быть причиной выезда (кроме опасений за жизнь, свою или детей)

А многие хайтековские фирмы переносят много работы за границу не из-за опасений за жизнь ли? :roll:
Не знаю. О причинах там не говорилось.
Возможно, беспокоятся о судьбе производства.
Но решение руководства фирмы это не решение сотрудников.

Это как? -- как и в "одной стране" - пакуют всех несогласных в бусики и штабелями через кордон вывозят?
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  #<1 ... 1404814049140501405114052>
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