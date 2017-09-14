budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.
Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную. Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения. Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.
У прапора два красных диплома - физтеха и физмата, поэтому отставить разговорчики, не мешайте ему бухлом и сигами торговать. По теме - физическими(точнее химическими методами, обычным взрывом) запустить ядерную реакцию нельзя. Нужен ускоритель,который и прижмёт протоны ядер на необходимое для цепной и бурной реакции растояние.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 05 чер, 2025 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Взагалі молодим треба заборонити мітингувати. Років до 30 ніяких мітингів.
Опять полумеры? Предлагаю признавать человека совершеннолетним после выхода на пенсию 😁
30, может, и многовато, но вообще смысл есть. Уже писал, в 20 и ниже гормоны играют, силы девать некуда, а мозги ещё не устаканились. Хочется перевернуть весь мир и построить заново. Во всех революциях основной силой была молодёжь. Из последних широко известных примеров - хунвейбины и красные кхмеры. И во Франции все беспорядки с файерболами, сжиганием машин и прочими радостями устраивает, в основном, молодёжь. Хочется покуролесить.
budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.
Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную. Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения. Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.
У прапора два красных диплома - физтеха и физмата, поэтому отставить разговорчики, не мешайте ему бухлом и сигами торговать.
Вы мало назвали, там ещё несколько. Но вы тоже увлеклись.
По теме - физическими(точнее химическими методами, обычным взрывом) запустить ядерную реакцию нельзя. Нужен ускоритель,который и прижмёт протоны ядер на необходимое для цепной и бурной реакции растояние.
Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.
Banderlog написав:Дані влади свідчать про те, що кількість ізраїльтян, які покинули країну з жовтня минулого року, становить близько 550 000 осіб – більше, ніж тих, хто повернувся до Великодня цього року у квітні. На новинному вебсайті зазначається, що те, що могло бути тимчасовою втечею для ізраїльтян під час війни або через технічні труднощі з поверненням, тепер перетворилося на постійну тенденцію або постійну міграцію. Згідно з даними Центрального бюро статистики Ізраїлю, у квітні населення Ізраїлю становило 9,9 мільйона осіб, включаючи понад 2 мільйони палестинців, 400 000 палестинців у Східному Єрусалимі та 20 000 сирійців на окупованих Голанських висотах.
Чому не надали посилання на джерело? Щоб ми зрозуміли, про який рік йдеться. Ось, наприклад, є цифри: "Чисельність населення Ізраїля складає - 9 517 180 людей, станом на 13.03.2025." https://bankchart.com.ua/world/spravoch ... country/15 Отже, якщо за вашими даними у квітні стало 9,9 млн.осіб (а у березні було 9,5 млн), то виникає питання - хто куди виїхав?