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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14049140501405114052>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:48

  Бетон написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:А що потрібно було робити під час Майдану і кому саме ?

Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими

Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав
там була мєлочь, віра у власну непогрішимість, патріотично настроєна молодь...
от через цю дірочку влізло все решту.
Взагалі молодим треба заборонити мітингувати.
Років до 30 ніяких мітингів. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:56

  Banderlog написав:Взагалі молодим треба заборонити мітингувати.
Років до 30 ніяких мітингів. :lol:

Опять полумеры?
Предлагаю признавать человека совершеннолетним после выхода на пенсию 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:00

  Banderlog написав:
  Бетон написав:
  Banderlog написав: Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими

Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав
там була мєлочь, віра у власну непогрішимість, патріотично настроєна молодь...
от через цю дірочку влізло все решту.
Взагалі молодим треба заборонити мітингувати.
Років до 30 ніяких мітингів. :lol:

Як московитом засмерділо ... ))

"заборонити", "заборонити" і ще раз "заборонити"
Запрєтіть і не пущать )
Це по-європейські ? )

Ти ж сам вихвалявся, що ми тут всі під московитами, а ти - проєвропейській вуйко

По факту, тягнешь нас під москалів, а хто не хоче під москалів - того засуджуєшь
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:13

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:16

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.

Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную.
Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения.
Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.

У прапора два красных диплома - физтеха и физмата, поэтому отставить разговорчики, не мешайте ему бухлом и сигами торговать.
По теме - физическими(точнее химическими методами, обычным взрывом) запустить ядерную реакцию нельзя.
Нужен ускоритель,который и прижмёт протоны ядер на необходимое для цепной и бурной реакции растояние.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 05 чер, 2025 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:17

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Взагалі молодим треба заборонити мітингувати.
Років до 30 ніяких мітингів. :lol:

Опять полумеры?
Предлагаю признавать человека совершеннолетним после выхода на пенсию 😁

30, может, и многовато, но вообще смысл есть.
Уже писал, в 20 и ниже гормоны играют, силы девать некуда, а мозги ещё не устаканились. Хочется перевернуть весь мир и построить заново. :)
Во всех революциях основной силой была молодёжь. Из последних широко известных примеров - хунвейбины и красные кхмеры. И во Франции все беспорядки с файерболами, сжиганием машин и прочими радостями устраивает, в основном, молодёжь. Хочется покуролесить.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:19

Доведеться дозволити Україні та рф «трохи побитися», перш ніж укладати мирну угоду, – Трамп.

«Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті, судді відпускають їх на пару секунд, відпускають їх трохи, перш ніж ви їх розтягнете на частини».

https://www.bloomberg.com/news/articles ... z-on-trade
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:28

  барабашов написав:
  Сибарит написав:
  budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.

Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную.
Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения.
Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.

У прапора два красных диплома - физтеха и физмата, поэтому отставить разговорчики, не мешайте ему бухлом и сигами торговать.
Вы мало назвали, там ещё несколько.
Но вы тоже увлеклись.
По теме - физическими(точнее химическими методами, обычным взрывом) запустить ядерную реакцию нельзя.
Нужен ускоритель,который и прижмёт протоны ядер на необходимое для цепной и бурной реакции растояние.
Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:30

  Banderlog написав:Дані влади свідчать про те, що кількість ізраїльтян, які покинули країну з жовтня минулого року, становить близько 550 000 осіб – більше, ніж тих, хто повернувся до Великодня цього року у квітні.
На новинному вебсайті зазначається, що те, що могло бути тимчасовою втечею для ізраїльтян під час війни або через технічні труднощі з поверненням, тепер перетворилося на постійну тенденцію або постійну міграцію.
Згідно з даними Центрального бюро статистики Ізраїлю, у квітні населення Ізраїлю становило 9,9 мільйона осіб, включаючи понад 2 мільйони палестинців, 400 000 палестинців у Східному Єрусалимі та 20 000 сирійців на окупованих Голанських висотах.

Чому не надали посилання на джерело? Щоб ми зрозуміли, про який рік йдеться.
Ось, наприклад, є цифри: "Чисельність населення Ізраїля складає - 9 517 180 людей, станом на 13.03.2025." https://bankchart.com.ua/world/spravoch ... country/15
Отже, якщо за вашими даними у квітні стало 9,9 млн.осіб (а у березні було 9,5 млн), то
виникає питання - хто куди виїхав?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:33

Schmit
А ти вихваляєшься чи засуджуєшь ?

По Росії-матушке, по-твоему мнению, нельзя наносить удары ? Так ?

По Украине ведь можно - это же Украина, чё её жалеть

Ну и чё, что Россия ранее била по Украине, по энергетике Украины и успехов не достигла
Это ведь не считается, по версии россиянина и тебя, пенсионера с Брайтон-Бич
pesikot
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  #<1 ... 14049140501405114052>
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