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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14049140501405114052
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Буду робити все щоб ТЦК було розформовано і це припинилось.

держи нас в курсе своих потуг
андрейЖ держит за тебя кулачки)
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:33

ЛАД
Вот поэтому любая компактная ядерная бимба это блеф.
Тем более в объёме КР или снаряда крупного калибра.
А на атомной ПЛ или ледоколе(авианосце, крейсере) такое сварганить можно и мощный источник энергии под рукой.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:36

  барабашов написав:
  Сибарит написав:
  budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.

Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную.
Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения.
Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.

У прапора два красных диплома - физтеха и физмата, поэтому отставить разговорчики, не мешайте ему бухлом и сигами торговать.
По теме - физическими(точнее химическими методами, обычным взрывом) запустить ядерную реакцию нельзя.
Нужен ускоритель,который и прижмёт протоны ядер на необходимое для цепной и бурной реакции растояние.

Ты ментяра, какая физика ?

У тебя одна физика - в бане ублажать начальство, о чём ты скромно, но гордясь этим, рассказывал )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:38

  Xenon написав:
Доведеться дозволити Україні та рф «трохи побитися», перш ніж укладати мирну угоду, – Трамп.

«Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті, судді відпускають їх на пару секунд, відпускають їх трохи, перш ніж ви їх розтягнете на частини».

https://www.bloomberg.com/news/articles ... z-on-trade

24 години ... 48 годин ... 100 днів ... 2 тижні ... 2 тижні ... 2 тижні ...

Де там ті, хто писав - Трамп великий
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:40

  ЛАД написав:Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.

Не знаю, насколько это правда, но когда-то читал, что подрыв осуществляется за счёт соединения нескольких частей материала для достижения критической массы.
Сибарит
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  #<1 ... 14049140501405114052
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