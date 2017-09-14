ЛАД Вот поэтому любая компактная ядерная бимба это блеф. Тем более в объёме КР или снаряда крупного калибра. А на атомной ПЛ или ледоколе(авианосце, крейсере) такое сварганить можно и мощный источник энергии под рукой.
budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.
Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную. Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения. Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.
У прапора два красных диплома - физтеха и физмата, поэтому отставить разговорчики, не мешайте ему бухлом и сигами торговать. По теме - физическими(точнее химическими методами, обычным взрывом) запустить ядерную реакцию нельзя. Нужен ускоритель,который и прижмёт протоны ядер на необходимое для цепной и бурной реакции растояние.
Ты ментяра, какая физика ?
У тебя одна физика - в бане ублажать начальство, о чём ты скромно, но гордясь этим, рассказывал )