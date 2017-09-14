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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1405014051140521405314054>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Буду робити все щоб ТЦК було розформовано і це припинилось.

держи нас в курсе своих потуг
андрейЖ держит за тебя кулачки)
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:33

ЛАД
Вот поэтому любая компактная ядерная бимба это блеф.
Тем более в объёме КР или снаряда крупного калибра.
А на атомной ПЛ или ледоколе(авианосце, крейсере) такое сварганить можно и мощный источник энергии под рукой.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:36

  барабашов написав:
  Сибарит написав:
  budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.

Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную.
Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения.
Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.

У прапора два красных диплома - физтеха и физмата, поэтому отставить разговорчики, не мешайте ему бухлом и сигами торговать.
По теме - физическими(точнее химическими методами, обычным взрывом) запустить ядерную реакцию нельзя.
Нужен ускоритель,который и прижмёт протоны ядер на необходимое для цепной и бурной реакции растояние.

Ты ментяра, какая физика ?

У тебя одна физика - в бане ублажать начальство, о чём ты скромно, но гордясь этим, рассказывал )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:38

  Xenon написав:
Доведеться дозволити Україні та рф «трохи побитися», перш ніж укладати мирну угоду, – Трамп.

«Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті, судді відпускають їх на пару секунд, відпускають їх трохи, перш ніж ви їх розтягнете на частини».

https://www.bloomberg.com/news/articles ... z-on-trade

24 години ... 48 годин ... 100 днів ... 2 тижні ... 2 тижні ... 2 тижні ...

Де там ті, хто писав - Трамп великий
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:40

  ЛАД написав:Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.

Не знаю, насколько это правда, но когда-то читал, что подрыв осуществляется за счёт соединения нескольких частей материала для достижения критической массы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:42

  барабашов написав:ЛАД
Вот поэтому любая компактная ядерная бимба это блеф.
Тем более в объёме КР или снаряда крупного калибра.
А на атомной ПЛ или ледоколе(авианосце, крейсере) такое сварганить можно и мощный источник энергии под рукой.

Якщо кому цікава тема атома (мирного і не тільки) і термояда, пошукайте "Игорь Острецов" в ютубі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:49

Є інформація, що це буде сьогодні вночі: удару-відповіді

Є повідомлення, що у Росії готують удар-відповідь по Україні, але невідомо, коли та куди битиме ворог. Водночас, є інформація, що це буде сьогодні вночі. Про це в розповів народний депутат, секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері "Еспрессо".

"Противник постійно завдавав по нас удари, і ми розуміємо, що він хоче віднайти якусь відповідь, яку б можна було продати у себе в Росії як рівну помсту", - зазначив він.

"Вважаю, що ворог хоче щось таке зробити, аби показати це світу. Те, що у мене викликало занепокоєння, - комунікація Трампа з Путіним, коли Путін у розмові з Трампом сказав, що має дати відповідь", - прокоментував депутат.

Костенко зазначив, що так виглядає нібито Трамп схвалив рішення Путіна, адже він йому не сказав, що Путін буде покараний за удар, який збирається завдати, або що дасть Україні якусь специфічну зброю. Тобто Трамп нічого не відповів Путіну, тому це, на його погляд, - схвалення удару, який має завдати по нас Москва. Полковник СБУ зауважив:


"Чи завдасть РФ відповідь? Я навіть не сумніваюся - 101%. Питання - як вони це зроблять. Щодо удару "шахедами" та дронами, то це, з однієї сторони, могли б продати в себе як відповідь, але вони це ще хочуть показати світовій спільноті. Можливо, це буде удар по центрах прийняття рішень, можливо, по урядовому кварталу. Точно не знаю, але знаю, що вони готують удар. Тому, як будуть сигнали повітряної тривоги, потрібно всім іти в укриття, тому що є велика ймовірність такого удару. У тому числі і сьогодні вночі".

Крім того, як розповів парламентар, є інформація, що РФ може завдати удар ракетами "Іскандер", також повідомлялося про переміщення ворожих бомбардувальників Ту-95 на аеродром "Оленья", про перебування підводних човнів у Чорному морі.

"Тому удар може бути комбінований як ракетами, так і "шахедами". Тут питання - куди вони будуть бити. Те, що РФ б’є по наших містах та цивільних об'єктах - ні для кого не новина. Вчора говорили про об'єкти енергетичної інфраструктури, що також для нас не є новиною. Невідомо, куди саме буде завдавати удару противник, тому в першу чергу ми маємо забезпечити себе, а Сили оборони України будуть намагатися забезпечити ці об'єкти", - резюмував Костенко.


от таке хуйло-2 цей ваш трамп
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:54

  Letusrock написав:
  UA написав:
  Hotab написав:Той факт, що ВЛК зцілює 90+ відсотків «обмежено придатних» нічого дивного нема.

Залужний визнаний ВЛК непридатним.
Уязвляешь яке там погане здоровья? :mrgreen:

думаю для ВЛК навіть згнивший труп тракториста, викопаний з кладовища має краще здоровя ніж пан залізно-непридатний

коли цьому йолопу дадуть вже статус "місцевий дурник", щоб всі розуміли, що до чого...
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:55

  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:
...........

И я не могу понять, что вы тут пузыри пускаете и пытаетесь доказать? При таком горячем желании вы вполне могли бы давно заплатить и уехать.
Так уезжайте и забудьте о тех, кто вас осуждает, о нашем форуме, о жуткой жизни в Украине.

Тобто і тут від корупції нікуди. Крупи та Борисови звідки взялись? Система так побудована. Офіційно зробили би ще у 22 році, залог залишив- поїхав, не повернувся до зазначеного терміну- гроші в бюджет. А так маємо те шо маємо.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 21:00

  Успіх написав:Ціна питання озвучена 15Кдол!!!

Так зібрали кошти, до мєнтів звернулись, все зафіксували, товариСЧ пішов далі, когось "постригли". Ви за справедливість чи як?
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