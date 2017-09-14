"Вважаю, що ворог хоче щось таке зробити, аби показати це світу. Те, що у мене викликало занепокоєння, - комунікація Трампа з Путіним, коли Путін у розмові з Трампом сказав, що має дати відповідь" , - прокоментував депутат. Костенко зазначив, що так виглядає нібито Трамп схвалив рішення Путіна, адже він йому не сказав, що Путін буде покараний за удар, який збирається завдати, або що дасть Україні якусь специфічну зброю. Тобто Трамп нічого не відповів Путіну, тому це, на його погляд, - схвалення удару, який має завдати по нас Москва. Полковник СБУ зауважив:

"Чи завдасть РФ відповідь? Я навіть не сумніваюся - 101%. Питання - як вони це зроблять. Щодо удару "шахедами" та дронами, то це, з однієї сторони, могли б продати в себе як відповідь, але вони це ще хочуть показати світовій спільноті. Можливо, це буде удар по центрах прийняття рішень, можливо, по урядовому кварталу. Точно не знаю, але знаю, що вони готують удар. Тому, як будуть сигнали повітряної тривоги, потрібно всім іти в укриття, тому що є велика ймовірність такого удару. У тому числі і сьогодні вночі".



Крім того, як розповів парламентар, є інформація, що РФ може завдати удар ракетами "Іскандер", також повідомлялося про переміщення ворожих бомбардувальників Ту-95 на аеродром "Оленья", про перебування підводних човнів у Чорному морі.



"Тому удар може бути комбінований як ракетами, так і "шахедами". Тут питання - куди вони будуть бити. Те, що РФ б’є по наших містах та цивільних об'єктах - ні для кого не новина. Вчора говорили про об'єкти енергетичної інфраструктури, що також для нас не є новиною. Невідомо, куди саме буде завдавати удару противник, тому в першу чергу ми маємо забезпечити себе, а Сили оборони України будуть намагатися забезпечити ці об'єкти", - резюмував Костенко.