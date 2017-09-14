ЛАД Вот поэтому любая компактная ядерная бимба это блеф. Тем более в объёме КР или снаряда крупного калибра. А на атомной ПЛ или ледоколе(авианосце, крейсере) такое сварганить можно и мощный источник энергии под рукой.
budivelnik написав:А радіаційного лайна на наших станціях - хоч пятою точкою жуй.
Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную. Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения. Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.
У прапора два красных диплома - физтеха и физмата, поэтому отставить разговорчики, не мешайте ему бухлом и сигами торговать. По теме - физическими(точнее химическими методами, обычным взрывом) запустить ядерную реакцию нельзя. Нужен ускоритель,который и прижмёт протоны ядер на необходимое для цепной и бурной реакции растояние.
Ты ментяра, какая физика ?
У тебя одна физика - в бане ублажать начальство, о чём ты скромно, но гордясь этим, рассказывал )
барабашов написав:ЛАД Вот поэтому любая компактная ядерная бимба это блеф. Тем более в объёме КР или снаряда крупного калибра. А на атомной ПЛ или ледоколе(авианосце, крейсере) такое сварганить можно и мощный источник энергии под рукой.
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Є повідомлення, що у Росії готують удар-відповідь по Україні, але невідомо, коли та куди битиме ворог. Водночас, є інформація, що це буде сьогодні вночі. Про це в розповів народний депутат, секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері "Еспрессо".
"Противник постійно завдавав по нас удари, і ми розуміємо, що він хоче віднайти якусь відповідь, яку б можна було продати у себе в Росії як рівну помсту", - зазначив він.
"Вважаю, що ворог хоче щось таке зробити, аби показати це світу. Те, що у мене викликало занепокоєння, - комунікація Трампа з Путіним, коли Путін у розмові з Трампом сказав, що має дати відповідь", - прокоментував депутат.
Костенко зазначив, що так виглядає нібито Трамп схвалив рішення Путіна, адже він йому не сказав, що Путін буде покараний за удар, який збирається завдати, або що дасть Україні якусь специфічну зброю. Тобто Трамп нічого не відповів Путіну, тому це, на його погляд, - схвалення удару, який має завдати по нас Москва. Полковник СБУ зауважив:
"Чи завдасть РФ відповідь? Я навіть не сумніваюся - 101%. Питання - як вони це зроблять. Щодо удару "шахедами" та дронами, то це, з однієї сторони, могли б продати в себе як відповідь, але вони це ще хочуть показати світовій спільноті. Можливо, це буде удар по центрах прийняття рішень, можливо, по урядовому кварталу. Точно не знаю, але знаю, що вони готують удар. Тому, як будуть сигнали повітряної тривоги, потрібно всім іти в укриття, тому що є велика ймовірність такого удару. У тому числі і сьогодні вночі".
Крім того, як розповів парламентар, є інформація, що РФ може завдати удар ракетами "Іскандер", також повідомлялося про переміщення ворожих бомбардувальників Ту-95 на аеродром "Оленья", про перебування підводних човнів у Чорному морі.
"Тому удар може бути комбінований як ракетами, так і "шахедами". Тут питання - куди вони будуть бити. Те, що РФ б’є по наших містах та цивільних об'єктах - ні для кого не новина. Вчора говорили про об'єкти енергетичної інфраструктури, що також для нас не є новиною. Невідомо, куди саме буде завдавати удару противник, тому в першу чергу ми маємо забезпечити себе, а Сили оборони України будуть намагатися забезпечити ці об'єкти", - резюмував Костенко.
И я не могу понять, что вы тут пузыри пускаете и пытаетесь доказать? При таком горячем желании вы вполне могли бы давно заплатить и уехать. Так уезжайте и забудьте о тех, кто вас осуждает, о нашем форуме, о жуткой жизни в Украине.
Тобто і тут від корупції нікуди. Крупи та Борисови звідки взялись? Система так побудована. Офіційно зробили би ще у 22 році, залог залишив- поїхав, не повернувся до зазначеного терміну- гроші в бюджет. А так маємо те шо маємо.