Додано: Чет 05 чер, 2025 21:38

pesikot написав: Schmit

А ти вихваляєшься чи засуджуєшь ?



По Росії-матушке, по-твоему мнению, нельзя наносить удары ? Так ?



По Украине ведь можно - это же Украина, чё её жалеть



Ну и чё, что Россия ранее била по Украине, по энергетике Украины и успехов не достигла

Это ведь не считается, по версии россиянина и тебя, пенсионера с Брайтон-Бич А ти вихваляєшься чи засуджуєшь ?По Украине ведь можно - это же Украина, чё её жалетьНу и чё, что Россия ранее била по Украине, по энергетике Украины и успехов не достиглаЭто ведь не считается, по версии россиянина и тебя, пенсионера с Брайтон-Бич

Не вигадуй.Завжди відстоював позицію, щоб по Україні перестали бити - потрібні симетричні рівноцінні і зрозумілі удари у відповідь. Якщо б у 22-му у відповідь на розбиту Миколаївську ОДА розлетілась така ж будівля десь у Ростові, то сьогодні не розвалили б Херсонську. Те ж могло бути і з енергетикою.Ну добре, на четвертому році війни з ракетами не зрослось, бо потужно розвивали цю тему 2019-2022, то хоча б аналогами шахідів з 50-90 кг бч, а не якимось бобрами з 5-20 можна ж було симетрично відповідати на щоденні шахідні атаки.Але якщо на четвертому році війни ми не здатні досі шахіда скопіювати, то нєфіг драконити дракона, щоб цивільні далі гинули, потрібно було йти на 7 пунктів Трампа і не вийо***, бо на кону вже не просто втрата територій, а виживання всієї держави.А тепер Трамп знову винен.