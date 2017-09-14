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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 чер, 2025 21:00
Letusrock написав: Hotab написав:
Замінити в окопі Летусрока з Флайманом
упс, а як же "повно вакансій не в окопі, бери нехочу"
вакансій рівня Залужного - в країні умовно десяток, й його там бачити не хочуть. а от окопи різним бовдурам з Закарпаття прям потрібно покопати...
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Додано: Чет 05 чер, 2025 21:02
prodigy написав:
от таке хуйло-2 цей ваш трамп
Раніше скільки писали, як Байден нічого не робив, і допомоги мало і того мало, і сього мало
А Трамп все порішає
Зараз ще пошукай прихильників Трампа, окрім ідіотів
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Додано: Чет 05 чер, 2025 21:05
pesikot написав: prodigy написав:
от таке хуйло-2 цей ваш трамп
Раніше скільки писали, як Байден нічого не робив, і допомоги мало і того мало, і сього мало
А Трамп все порішає
Зараз ще пошукай прихильників Трампа, окрім ідіотів
склероз чи дислексія?
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Додано: Чет 05 чер, 2025 21:08
Сибарит написав: ЛАД написав:
Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.
Не знаю, насколько это правда, но когда-то читал, что подрыв осуществляется за счёт соединения нескольких частей материала для достижения критической массы.
вибухом. так, під час направленого вибуху з'єднуються кілька радіоактивних частин для створення критичної маси...
так пан фізик? чи знову неточно?
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Додано: Чет 05 чер, 2025 21:11
ЛАД написав: Бетон написав: Banderlog написав:
Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими
Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав
Бывает, что изгнание бесов приносит больше вреда, чем их присутствие.
вигнання ригів - це була суцільна користь. все інше від лукавого
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Додано: Чет 05 чер, 2025 21:13
pesikot написав: Бетон написав: Banderlog написав:
Міліції. Забезпечити дотримання законності всіма учасниками мітингів. Як оранжевими так і синьобілими
Я стоял на майдане. Мне казалось, мы изгоняем абсолютное зло - синих регионалов. Но сейчас понимаю, что ты прав
На каком Майдане ты стоял ?
Ты за регионалов топил постоянно )
так у ригів свій майдан був, правда називався анті. але на тому анті спортсменів було більше - тому міг переплутати
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Додано: Чет 05 чер, 2025 21:16
Сибарит написав: ЛАД написав:
Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.
Не знаю, насколько это правда, но когда-то читал, что подрыв осуществляется за счёт соединения нескольких частей материала для достижения критической массы.
На пальцях
Є поняття - критична маса...
Тобто для того щоб почалась ядерна реакція потрібно щоб ккількість вільних нейтронів які провокують ділення навколишніх ядер -постійно лавинообразно збільшувалось
Тому
Беруть два шматка радіоактивного матеріалу і з допомогою простої вибухівки і синхронізованих до фантастичної величини детонатора, які ОДНОЧАСНО підривають просту вибухівку і два ядерних шматки на великій швидкості врізаються один в одного чим і створюють критичну масу яка запускає лавинообразний ріст ділення ядер...
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Додано: Чет 05 чер, 2025 21:38
pesikot написав:Schmit
А ти вихваляєшься чи засуджуєшь ?По Росії-матушке, по-твоему мнению, нельзя наносить удары ? Так ?
По Украине ведь можно - это же Украина, чё её жалеть
Ну и чё, что Россия ранее била по Украине, по энергетике Украины и успехов не достигла
Это ведь не считается, по версии россиянина и тебя, пенсионера с Брайтон-Бич
Не вигадуй.
Завжди відстоював позицію, щоб по Україні перестали бити - потрібні симетричні рівноцінні і зрозумілі удари у відповідь. Якщо б у 22-му у відповідь на розбиту Миколаївську ОДА розлетілась така ж будівля десь у Ростові, то сьогодні не розвалили б Херсонську. Те ж могло бути і з енергетикою.
Ну добре, на четвертому році війни з ракетами не зрослось, бо потужно розвивали цю тему 2019-2022, то хоча б аналогами шахідів з 50-90 кг бч, а не якимось бобрами з 5-20 можна ж було симетрично відповідати на щоденні шахідні атаки.
Але якщо на четвертому році війни ми не здатні досі шахіда скопіювати, то нєфіг драконити дракона, щоб цивільні далі гинули, потрібно було йти на 7 пунктів Трампа і не вийо***, бо на кону вже не просто втрата територій, а виживання всієї держави.
А тепер Трамп знову винен.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 22:04
pesikot написав:
Твій страх, бо ти в СЗЧ
Тому боїшься )
Десь місяць тому, з поліцейської автівки вискочили до мене двоє в пікселі... - "Шановний, почекайте! Ми з такого-то ТЦК бла-бла-бла..."
Тож, якщо б я був у сзч, то вже б писав знову з бліндажу, чи окопу!
А так пишу з м'якого домашнього дивану
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Додано: Чет 05 чер, 2025 22:06
ЛАД написав: барабашов написав: Сибарит написав:
Из говна можно сделать грязную бомбу, но не ядерную.
Для ядерного оружия нужна очень высокая степень обогащения.
Из наших станций, насколько я знаю, получить оружейные материалы позволяет только Чернобыльская, но она давно остановлена. Запустить её вряд ли уже технически возможно, особенно тайно.
У прапора два красных диплома - физтеха и физмата, поэтому отставить разговорчики, не мешайте ему бухлом и сигами торговать.
Вы мало назвали, там ещё несколько.
Но вы тоже увлеклись.
По теме - физическими(точнее химическими методами, обычным взрывом) запустить ядерную реакцию нельзя.
Нужен ускоритель,который и прижмёт протоны ядер на необходимое для цепной и бурной реакции растояние.
Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.
З того що ми колись давно проходили- ядерну реакцію запускає наявність критичної маси радіоактивної речовини, коли вивільнені нейтрони ініціюють розпад ще більшої кількості ядер, ніж та, що їх породила (ланцюгова реакція). Для цього просто треба стиснути разом частки некритичної маси, один зі способів це зробити- невеликим вибухом. Але це тільки спосіб досягнення критичної маси, сам по собі вибух не ініціює ядерну реакцію
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