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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14051140521405314054
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 22:09

  flyman написав:Якщо кому цікава тема атома (мирного і не тільки) і термояда, пошукайте "Игорь Острецов" в ютубі

Вроде с ним когда-то видел интервью. В частности запомнился утверждением, что холодный термояд есть глупость, т.к. термоядерная реакция подразумевает температуры как минимум в десятки млн. градусов. Если я правилно запомнил. Как бы следует вывод - холодный термояд есть лженаука. Но потом встретилась информация о Иване Степановиче Филимоненко, которому приписывают создание действующей установки холодного синтеза и других прорывных устройств. Острецов vs Филимоненко по вопросу холодного синтеза ?
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 22:14

  budivelnik написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.
Не знаю, насколько это правда, но когда-то читал, что подрыв осуществляется за счёт соединения нескольких частей материала для достижения критической массы.
На пальцях
Є поняття - критична маса...
Тобто для того щоб почалась ядерна реакція потрібно щоб ккількість вільних нейтронів які провокують ділення навколишніх ядер -постійно лавинообразно збільшувалось
Тому
Беруть два шматка радіоактивного матеріалу і з допомогою простої вибухівки і синхронізованих до фантастичної величини детонатора, які ОДНОЧАСНО підривають просту вибухівку і два ядерних шматки на великій швидкості врізаються один в одного чим і створюють критичну масу яка запускає лавинообразний ріст ділення ядер...

там та критична маса досить критично масивна, тому каталізатор, і не тільки
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 22:18

Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  budivelnik написав:
  Сибарит написав:Не знаю, насколько это правда, но когда-то читал, что подрыв осуществляется за счёт соединения нескольких частей материала для достижения критической массы.
На пальцях
Є поняття - критична маса...
Тобто для того щоб почалась ядерна реакція потрібно щоб ккількість вільних нейтронів які провокують ділення навколишніх ядер -постійно лавинообразно збільшувалось
Тому
Беруть два шматка радіоактивного матеріалу і з допомогою простої вибухівки і синхронізованих до фантастичної величини детонатора, які ОДНОЧАСНО підривають просту вибухівку і два ядерних шматки на великій швидкості врізаються один в одного чим і створюють критичну масу яка запускає лавинообразний ріст ділення ядер...

там та критична маса досить критично масивна, тому каталізатор, і не тільки
Величина критичної маси залежить від типу речовини.
Ніколи не чув про якийсь каталізатор ядерної реакції, якщо таким не вважати опромінення потоком нейтронів. Природній розпад настільки стабільна піч, що на базі цього роблять найточніші годинники в світі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 22:49

  Faceless написав:Величина критичної маси залежить від типу речовини.
Ніколи не чув про якийсь каталізатор ядерної реакції, якщо таким не вважати опромінення потоком нейтронів. Природній розпад настільки стабільна піч, що на базі цього роблять найточніші годинники в світі.

Одна річ, коли спонтанний розпад і вільний протон/нейтрон вибиває ще 1, і їх стає 2, а інша справа, коли 4 або ще більше. І це не тяжкі ядра, а які легкі ізотопи
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вологі мрії про ядерну зброю, Можете сміливо покинути, При перших же натяках на її Виробництво в Україні США Великобританія та інші наші партнери чи як вірно ? Союзники Першими прилетять бомбити наші заводи збагачення урану і виробництва ядерної зброї. Почни це все із санкцій. Або нас просто віддадуть росії. Є хороші приклади Іран та Північна Корея якщо ви прагнете до таких тоді точно треба починати займатись ядерну зброю
yama
 
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