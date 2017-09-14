flyman написав:Якщо кому цікава тема атома (мирного і не тільки) і термояда, пошукайте "Игорь Острецов" в ютубі
Вроде с ним когда-то видел интервью. В частности запомнился утверждением, что холодный термояд есть глупость, т.к. термоядерная реакция подразумевает температуры как минимум в десятки млн. градусов. Если я правилно запомнил. Как бы следует вывод - холодный термояд есть лженаука. Но потом встретилась информация о Иване Степановиче Филимоненко, которому приписывают создание действующей установки холодного синтеза и других прорывных устройств. Острецов vs Филимоненко по вопросу холодного синтеза ?
ЛАД написав:Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.
Не знаю, насколько это правда, но когда-то читал, что подрыв осуществляется за счёт соединения нескольких частей материала для достижения критической массы.
На пальцях Є поняття - критична маса... Тобто для того щоб почалась ядерна реакція потрібно щоб ккількість вільних нейтронів які провокують ділення навколишніх ядер -постійно лавинообразно збільшувалось Тому Беруть два шматка радіоактивного матеріалу і з допомогою простої вибухівки і синхронізованих до фантастичної величини детонатора, які ОДНОЧАСНО підривають просту вибухівку і два ядерних шматки на великій швидкості врізаються один в одного чим і створюють критичну масу яка запускає лавинообразний ріст ділення ядер...
там та критична маса досить критично масивна, тому каталізатор, і не тільки
Сибарит написав:Не знаю, насколько это правда, но когда-то читал, что подрыв осуществляется за счёт соединения нескольких частей материала для достижения критической массы.
На пальцях Є поняття - критична маса... Тобто для того щоб почалась ядерна реакція потрібно щоб ккількість вільних нейтронів які провокують ділення навколишніх ядер -постійно лавинообразно збільшувалось Тому Беруть два шматка радіоактивного матеріалу і з допомогою простої вибухівки і синхронізованих до фантастичної величини детонатора, які ОДНОЧАСНО підривають просту вибухівку і два ядерних шматки на великій швидкості врізаються один в одного чим і створюють критичну масу яка запускає лавинообразний ріст ділення ядер...
там та критична маса досить критично масивна, тому каталізатор, і не тільки
Величина критичної маси залежить від типу речовини. Ніколи не чув про якийсь каталізатор ядерної реакції, якщо таким не вважати опромінення потоком нейтронів. Природній розпад настільки стабільна піч, що на базі цього роблять найточніші годинники в світі.
Faceless написав:Величина критичної маси залежить від типу речовини. Ніколи не чув про якийсь каталізатор ядерної реакції, якщо таким не вважати опромінення потоком нейтронів. Природній розпад настільки стабільна піч, що на базі цього роблять найточніші годинники в світі.
Одна річ, коли спонтанний розпад і вільний протон/нейтрон вибиває ще 1, і їх стає 2, а інша справа, коли 4 або ще більше. І це не тяжкі ядра, а які легкі ізотопи
Вологі мрії про ядерну зброю, Можете сміливо покинути, При перших же натяках на її Виробництво в Україні США Великобританія та інші наші партнери чи як вірно ? Союзники Першими прилетять бомбити наші заводи збагачення урану і виробництва ядерної зброї. Почни це все із санкцій. Або нас просто віддадуть росії. Є хороші приклади Іран та Північна Корея якщо ви прагнете до таких тоді точно треба починати займатись ядерну зброю
yama написав:Вологі мрії про ядерну зброю, Можете сміливо покинути, При перших же натяках на її Виробництво в Україні США Великобританія та інші наші партнери чи як вірно ? Союзники Першими прилетять бомбити наші заводи збагачення урану і виробництва ядерної зброї. Почни це все із санкцій. Або нас просто віддадуть росії. Є хороші приклади Іран та Північна Корея якщо ви прагнете до таких тоді точно треба починати займатись ядерну зброю
будівельник писав що йому в своєму генделику забадяжити на цинтрафузі "як з куща", тільки трохи апарат переналаштувати на іншу сировину
ЛАД написав:Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.
Не знаю, насколько это правда, но когда-то читал, что подрыв осуществляется за счёт соединения нескольких частей материала для достижения критической массы.
Принципиально всё так и есть. Необходимо свести 2 или больше ядерных заряда вместе для достижения надкритической массы. Такая масса зависит от используемого материала и может меняться от нескольких килограммов для плутониевых до десятков килограммов для урановых бомб. И, естественно, зависит от мощности бомбы. Тут смотрю уже почти все отметились знаниями в области ЯО. Можем создавать ЯО на форуме. Идея крайне простая. На практике возникает целый ряд очень сложных задач скорее даже не физического, а инженерного характера. Вопреки высказанному здесь мнению, размеры зарядов не настолько велики и вполне могут соответствовать артснаряду. Не знаю, есть ли такие снаряды сегодня, но точно были. Катализаторов ядерной реакции, конечно, не существует, но есть понятие бустера.
В современных ядерных боеприпасах (на основе реакции деления) в центре полой сборки обычно размещается (закачивается перед детонацией) небольшое количество (граммы (порядка 3-6 грамм)) термоядерного топлива (дейтерия и трития) в виде газа (из-за распада трития его в ядерных боеприпасах надо обновлять раз в несколько лет).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5. Эта небольшая порция даёт при взрыве небольшую термоядерную реакцию синтеза. Эта реакция вносит очень малый вклад в общую мощность взрыва, но выделяющиеся при этом быстрые нейтроны позволяют успеть поучаствовать в реакции деления большему количеству основного материала атомной бомбы. Вообще говоря, в реакции деления успевает поучаствовать относительно небольшая часть материала. Вроде, до 30%. Остальное разлетается с осколками при взрыве. Это всё об атомной бомбе, использующей реакцию деления. Для термоядерной бомбы, использующей реакцию синтеза, конструкция ещё усложняется, но мощность резко увеличивается. Подробности всего этого не знаю, никогда не изучал.