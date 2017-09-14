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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14052140531405414055
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 03:42

  flyman написав:
  yama написав:Вологі мрії про ядерну зброю, Можете сміливо покинути, При перших же натяках на її Виробництво в Україні США Великобританія та інші наші партнери чи як вірно ? Союзники Першими прилетять бомбити наші заводи збагачення урану і виробництва ядерної зброї. Почни це все із санкцій. Або нас просто віддадуть росії. Є хороші приклади Іран та Північна Корея якщо ви прагнете до таких тоді точно треба починати займатись ядерну зброю

будівельник писав що йому в своєму генделику забадяжити на цинтрафузі "як з куща", тільки трохи апарат переналаштувати на іншу сировину

Але читали таке лише окремі персонажі притиснуті до землі в підвалах.
А от обіцянки більш прозаїчні ще 16 років тому читали всі.

В данный момент существуют все предпосылки для того, что в ближайшие 5 лет будет осуществлён прорыв в робототехнике, после которого интеллектуальные роботы (ИР) войдут в повседневную жизнь человека.



https://dou.ua/lenta/articles/robotics-startup-idea/


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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 03:57

Гучної ночі так і не побачив тут відгуків про неї, зате зі здивуванням почитав які познання начерпали колеги з ЯдФіз-и. Забавно було почитати, як інж.-теплофізику-ядернику в минулому
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