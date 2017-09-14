flyman написав:yama написав:Вологі мрії про ядерну зброю, Можете сміливо покинути, При перших же натяках на її Виробництво в Україні США Великобританія та інші наші партнери чи як вірно ? Союзники Першими прилетять бомбити наші заводи збагачення урану і виробництва ядерної зброї. Почни це все із санкцій. Або нас просто віддадуть росії. Є хороші приклади Іран та Північна Корея якщо ви прагнете до таких тоді точно треба починати займатись ядерну зброю
будівельник писав що йому в своєму генделику забадяжити на цинтрафузі "як з куща", тільки трохи апарат переналаштувати на іншу сировину
Але читали таке лише окремі персонажі притиснуті до землі в підвалах.
А от обіцянки більш прозаїчні ще 16 років тому читали всі.
В данный момент существуют все предпосылки для того, что в ближайшие 5 лет будет осуществлён прорыв в робототехнике, после которого интеллектуальные роботы (ИР) войдут в повседневную жизнь человека.