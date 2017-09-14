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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14052140531405414055>
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 02:35

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Ускорителя в ядерной бомбе всё же нет. Подрыв происходит, насколько знаю, именно обычным взрывом.

Не знаю, насколько это правда, но когда-то читал, что подрыв осуществляется за счёт соединения нескольких частей материала для достижения критической массы.

Принципиально всё так и есть.
Необходимо свести 2 или больше ядерных заряда вместе для достижения надкритической массы. Такая масса зависит от используемого материала и может меняться от нескольких килограммов для плутониевых до десятков килограммов для урановых бомб. И, естественно, зависит от мощности бомбы.
Тут смотрю уже почти все отметились знаниями в области ЯО. Можем создавать ЯО на форуме.
Идея крайне простая. На практике возникает целый ряд очень сложных задач скорее даже не физического, а инженерного характера. Вопреки высказанному здесь мнению, размеры зарядов не настолько велики и вполне могут соответствовать артснаряду. Не знаю, есть ли такие снаряды сегодня, но точно были. Катализаторов ядерной реакции, конечно, не существует, но есть понятие бустера.
В современных ядерных боеприпасах (на основе реакции деления) в центре полой сборки обычно размещается (закачивается перед детонацией) небольшое количество (граммы (порядка 3-6 грамм)) термоядерного топлива (дейтерия и трития) в виде газа (из-за распада трития его в ядерных боеприпасах надо обновлять раз в несколько лет).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5. Эта небольшая порция даёт при взрыве небольшую термоядерную реакцию синтеза. Эта реакция вносит очень малый вклад в общую мощность взрыва, но выделяющиеся при этом быстрые нейтроны позволяют успеть поучаствовать в реакции деления большему количеству основного материала атомной бомбы. Вообще говоря, в реакции деления успевает поучаствовать относительно небольшая часть материала. Вроде, до 30%. Остальное разлетается с осколками при взрыве.
Это всё об атомной бомбе, использующей реакцию деления.
Для термоядерной бомбы, использующей реакцию синтеза, конструкция ещё усложняется, но мощность резко увеличивается.
Подробности всего этого не знаю, никогда не изучал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 02:44

  tumos написав:
  flyman написав:Якщо кому цікава тема атома (мирного і не тільки) і термояда, пошукайте "Игорь Острецов" в ютубі

Вроде с ним когда-то видел интервью. В частности запомнился утверждением, что холодный термояд есть глупость, т.к. термоядерная реакция подразумевает температуры как минимум в десятки млн. градусов. Если я правилно запомнил. Как бы следует вывод - холодный термояд есть лженаука. Но потом встретилась информация о Иване Степановиче Филимоненко, которому приписывают создание действующей установки холодного синтеза и других прорывных устройств. Острецов vs Филимоненко по вопросу холодного синтеза ?

Приписывали.
Но, как видите, прошли уже годы, а таких установок нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 03:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гучна нічка у нас ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 03:42

  flyman написав:
  yama написав:Вологі мрії про ядерну зброю, Можете сміливо покинути, При перших же натяках на її Виробництво в Україні США Великобританія та інші наші партнери чи як вірно ? Союзники Першими прилетять бомбити наші заводи збагачення урану і виробництва ядерної зброї. Почни це все із санкцій. Або нас просто віддадуть росії. Є хороші приклади Іран та Північна Корея якщо ви прагнете до таких тоді точно треба починати займатись ядерну зброю

будівельник писав що йому в своєму генделику забадяжити на цинтрафузі "як з куща", тільки трохи апарат переналаштувати на іншу сировину

Але читали таке лише окремі персонажі притиснуті до землі в підвалах.
А от обіцянки більш прозаїчні ще 16 років тому читали всі.

В данный момент существуют все предпосылки для того, что в ближайшие 5 лет будет осуществлён прорыв в робототехнике, после которого интеллектуальные роботы (ИР) войдут в повседневную жизнь человека.



https://dou.ua/lenta/articles/robotics-startup-idea/


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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 03:57

Гучної ночі так і не побачив тут відгуків про неї, зате зі здивуванням почитав які познання начерпали колеги з ЯдФіз-и. Забавно було почитати, як інж.-теплофізику-ядернику в минулому
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:20

  Visky написав:Гучної ночі так і не побачив тут відгуків про неї


Чернігів під атакою шахедів
Зараз Чернігів перебуває під атакою шахедів. Попередньо є влучання в багатоповерхівку.


Біля чернігівської багатоповерхівки зафіксовано вибух безпілотника
Вибух шахеда зафіксовано біля багатоповерхівки в Чернігові, через що пошкоджено двері та вікна будинку.


На околицях Чернігова – вибух балістичних ракет
Зафіксовано вибух балістичних ракет на околицях міста.


На околицях Чернігова – вибухи
Зафіксовано чергові вибухи шахедів на околицях Чернігова.


Внаслідок атаки військ РФ у Чернігові порушене електропостачання підвищувальних насосних станцій водопроводу
Як йдеться у повідомленні, у зв’язку з цим спостерігається відсутність води на верхніх поверхах багатоповерхових будинків.

Комунальники просять містян зробити запаси питної води. Мешканцям верхніх поверхів рекомендують набирати воду з кранів на перших поверхах.



Достатньо ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Київ опинився під новим обстрілом балістики й дронів. Росія вбила чотирьох людей
ДСНС наголосила, що Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники гасили пожежі на різних локаціях, зокрема і в багатоповерхівці у Солом'янському і Голосіївському районах.

Станом на 06:27 у столиці внаслідок атаки ворога загинули чотири людини. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Постраждали 20 людей, 16 із них медики госпіталізували (інформація на 06:00).


По Луцьку Росія запустила шість ракет і 15 дронів: частково зруйновано багатоповерхівку – фото
У ніч проти 6 червня Росія масовано атакувала Україну безпілотниками й ракетами, внаслідок чого є влучання у багатоквартирний будинок в Луцьку Про це повідомили мер міста Ігор Поліщук і очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Будинок зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Пошкоджено державну установу, окремі навчальні заклади, комерційні обʼєкти та автівки.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:42

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в четвер, 5 червня, підтвердив, що Альянс надасть Україні додаткову безпекову допомогу у розмірі 20 мільярдів євро
Про це Рютте сказав на пресконференції за підсумками Ради Україна - НАТО
https://espreso.tv/svit-gensek-nato-ryu ... na-20-mlrd

Після зустрічі з Трампом Мерц:
*«По моему личному убеждению, которое я и выразил, это (мир) возможно лишь с помощью силы и готовности Украины, которую мы и дальше хотим и должны поддерживать, к обороне», — заявил Мерц...* (С)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:44

Чоловіки віком від 60 років не зможуть масово укладати контракти на військову службу - така можливість передбачена лише для обмеженого кола унікальних фахівців

"На засіданні Комітету представники Міністерства оборони та Генерального штабу погодилися з авторами законопроєкту про добровільну службу для чоловіків віком 60+ і висловили бажання, щоб ми ухвалили його в першому читанні. До другого читання ми передбачимо ті запобіжники, яких побоюються військові.

Ідеться про те, щоб не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища" 8) :lol: , - зазначив Веніславський.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ne- ... v-vikom-60
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:47

  pesikot написав:Київ опинився під новим обстрілом балістики й дронів. Росія вбила чотирьох людей
ДСНС наголосила, що Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники гасили пожежі на різних локаціях, зокрема і в багатоповерхівці у Солом'янському і Голосіївському районах.

Станом на 06:27 у столиці внаслідок атаки ворога загинули чотири людини. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Постраждали 20 людей, 16 із них медики госпіталізували (інформація на 06:00).


По Луцьку Росія запустила шість ракет і 15 дронів: частково зруйновано багатоповерхівку – фото
У ніч проти 6 червня Росія масовано атакувала Україну безпілотниками й ракетами, внаслідок чого є влучання у багатоквартирний будинок в Луцьку Про це повідомили мер міста Ігор Поліщук і очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Будинок зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Пошкоджено державну установу, окремі навчальні заклади, комерційні обʼєкти та автівки.


У ніч на 6 червня безпілотники атакували низку регіонів РФ, уразивши, зокрема, об'єкти стратегічної авіації росіян. На атаку поскаржилися у Москві, Саратовській, Тамбовській і Рязанській областях
Про це повідомляє росЗМІ ASTRA та інші російські телеграм-канали.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-dro ... oblastyakh
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