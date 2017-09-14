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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14052140531405414055
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:25

  ЛАД написав:Приписывали.
Но, как видите, прошли уже годы, а таких установок нет.

Отсутствие установки в настоящем все-таки не дает ответ на вопрос существовала ли действующая установка в прошлом. Сын Берии в начале 90-х активно продвигал идею применения труб из базальта прежде всего в строительстве газо-нефте трубопроводов. Говорил об экономическом выигрыше. Тогда ему сказали, что не надо, не в свою тему хочешь войти.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:29

Трамп заявив, що відмовляв Путіна від відповіді на "Павутину"
Президент США зазначив, що українці змогли дістатися цілей глибоко в Росії. Через це нібито у Путіна не залишилося "іншого вибору".

Це, ймовірно, буде неприємно. Мені це не подобається. Я сказав: "Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це зупинити". Але, знову ж таки, є багато ненависті,
– заявив Дональд Трамп.


знов бреше(рудий пудель), він люто ненавидить Зеленського, тому неприкритого бажає завдати більше болі

Ви бачите двох дітей, які б'ються як божевільні в парку,
– Трамп про Росію та Україну у війні.


дуже невдале порівняння, от же йолоп тупий

У мене ні з ким немає дружніх стосунків,
– Трамп про можливу дружбу з Путіним.


намагається дистанціюватися, а ще два місяці тому казав інше

Він(путін) сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри,
– додав він.

Він додав, що те, що відбувається з Росією та Україною – "дуже сумно".


розуміння і щире співчування (другу ввх)

Трамп оказує тиск на Україну -чому маємо їздити за першим наказом до Стамбула, якщо обмін полоненими і тілами загиблих триває 3 рокі без помпезних зустрічей у Стамбулі(чи буть де)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:30

  jump написав:Чоловіки віком від 60 років не зможуть масово укладати контракти на військову службу - така можливість передбачена лише для обмеженого кола унікальних фахівців

"На засіданні Комітету представники Міністерства оборони та Генерального штабу погодилися з авторами законопроєкту про добровільну службу для чоловіків віком 60+ і висловили бажання, щоб ми ухвалили його в першому читанні. До другого читання ми передбачимо ті запобіжники, яких побоюються військові.

Ідеться про те, щоб не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища" 8) :lol: , - зазначив Веніславський.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ne- ... v-vikom-60

Це треш трешовий від управлінця.

Чел робить вигляд, що не бачить в цьому своєму зауваженні корінця:
якщо є посади і головне - начальники, які згодні призначати на ці посади підлеглих, від яких не будуть вимагати виконання посадових обов'язків, то до дупи кого ці начальники будуть призначати масово -- хоч старперів п-ків (для перерахунку пенсій тощо), хоч красунь-дівчаток (для купівлі косметики).

Тобто отой Веніславський замулив головне, що питання не в старперах, а в довірі та мотивації отих масових командирів частин та начальників управлінь, які набирають кадри.
Цю проблему треба вирішувати.
А не запобіжники міфічні вигадувати для старперів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:36

Ілон Маск вже не перший друг, він майже ворог-це початок

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі й виступив з критикою законопроєкту республіканців про податки та витрати.


Він говорив про мене найпрекрасніші речі й не говорив поганого, але я впевнений, що це може статися наступного разу. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я багато допомагав йому,
– сказав Трамп.


попереду, війна трампа-маска -початок(превью, тизер мильної опери)

Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у Сенаті… Яка невдячність,
– написав мільярдер.
https://24tv.ua/geopolitics/svarka-tram ... a_n2839994


може Илон зайшов не в ту дверь влітку 2024 і вже сильно шкодує, тесла ріднесенька прощавай :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:48

Спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував у середу заплутаний захист кричущих корупційних схем Дональда Трампа, повністю забувши про так званий нагляд з боку Конгресу.

Під час прес-конференції Джонсона запитали, чи стурбований він закордонним бізнесом сім'ї Трампа у світлі поїздки президента до Саудівської Аравії та Катару на цьому тижні, де його сім'я зробила мільярдні інвестиції, а також суперечливого плану Трампа влаштувати «інтимну вечерю» для перших осіб, які володіють його монетою-мемом.

"Послухайте, є органи влади, які - поліція, виконавча влада, правила етики - я не є експертом у цьому. Моя експертиза - в Палаті представників", - сказав Джонсон.


запам'ятайте цей твіт,
коли республіканців виженуть з усюди(Конгрес, палата, овальний кабінет), демократи ініціюють комісію , яка буде вести розслідування про корупцію і зловживання владою за часи останньої адміністрації Трампа (Ілон вчасно зійшов з потягу) і той же Майк Джонсон піде(паровозом) під суд, за те що "не втручався", не був експертом (дивно як він доріс до свого крісла не маючи моральних цінностей) -важкі часи для всього світу (особливо для України), але маємо пережити цей хорор
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