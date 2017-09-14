ЛАД написав:Приписывали. Но, как видите, прошли уже годы, а таких установок нет.
Отсутствие установки в настоящем все-таки не дает ответ на вопрос существовала ли действующая установка в прошлом. Сын Берии в начале 90-х активно продвигал идею применения труб из базальта прежде всего в строительстве газо-нефте трубопроводов. Говорил об экономическом выигрыше. Тогда ему сказали, что не надо, не в свою тему хочешь войти.
jump написав:Чоловіки віком від 60 років не зможуть масово укладати контракти на військову службу - така можливість передбачена лише для обмеженого кола унікальних фахівців
"На засіданні Комітету представники Міністерства оборони та Генерального штабу погодилися з авторами законопроєкту про добровільну службу для чоловіків віком 60+ і висловили бажання, щоб ми ухвалили його в першому читанні. До другого читання ми передбачимо ті запобіжники, яких побоюються військові.
Ідеться про те, щоб не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища" , - зазначив Веніславський. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ne- ... v-vikom-60
Це треш трешовий від управлінця.
Чел робить вигляд, що не бачить в цьому своєму зауваженні корінця: якщо є посади і головне - начальники, які згодні призначати на ці посади підлеглих, від яких не будуть вимагати виконання посадових обов'язків, то до дупи кого ці начальники будуть призначати масово -- хоч старперів п-ків (для перерахунку пенсій тощо), хоч красунь-дівчаток (для купівлі косметики).
Тобто отой Веніславський замулив головне, що питання не в старперах, а в довірі та мотивації отих масових командирів частин та начальників управлінь, які набирають кадри. Цю проблему треба вирішувати. А не запобіжники міфічні вигадувати для старперів.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі й виступив з критикою законопроєкту республіканців про податки та витрати.
Він говорив про мене найпрекрасніші речі й не говорив поганого, але я впевнений, що це може статися наступного разу. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я багато допомагав йому, – сказав Трамп.
попереду, війна трампа-маска -початок(превью, тизер мильної опери)
Спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував у середу заплутаний захист кричущих корупційних схем Дональда Трампа, повністю забувши про так званий нагляд з боку Конгресу.
Під час прес-конференції Джонсона запитали, чи стурбований він закордонним бізнесом сім'ї Трампа у світлі поїздки президента до Саудівської Аравії та Катару на цьому тижні, де його сім'я зробила мільярдні інвестиції, а також суперечливого плану Трампа влаштувати «інтимну вечерю» для перших осіб, які володіють його монетою-мемом.
"Послухайте, є органи влади, які - поліція, виконавча влада, правила етики - я не є експертом у цьому. Моя експертиза - в Палаті представників", - сказав Джонсон.
запам'ятайте цей твіт, коли республіканців виженуть з усюди(Конгрес, палата, овальний кабінет), демократи ініціюють комісію , яка буде вести розслідування про корупцію і зловживання владою за часи останньої адміністрації Трампа (Ілон вчасно зійшов з потягу) і той же Майк Джонсон піде(паровозом) під суд, за те що "не втручався", не був експертом (дивно як він доріс до свого крісла не маючи моральних цінностей) -важкі часи для всього світу (особливо для України), але маємо пережити цей хорор
У ТЦК понад 4 дні тримають чоловіка з бронею: суд у Чернігові назвав це рабством (документ)
Військкоми погрожують заброньованому чоловікові фізичною розправою, обмежують доступ до води та туалету. Чернігівський апеляційний суд назвав незаконне утримання людини в ТЦК рабством.
Така ухвала прозвучала під час розгляду справи в суді за позовом місцевого жителя.
У суді наголосили, що на незаконно затриманого чоловіка не відкрито адміністративного чи кримінального провадження. Однак він понад чотири дні перебуває в приміщенні ТЦК.
Військкоми погрожують йому фізичною розправою, обмежують доступ до води і туалету, куди його виводять під конвоєм. Слідчий суддя зазначає, що чоловік досі перебуває у фактичному рабстві ТЦК. Разом із ним працівники ТЦК охороняють й інших чоловіків.
Примітно, що заявниця вказала на важливу деталь: її сина утримують у ТЦК незаконно і до того ж він є заброньованим, що підтверджують усі необхідні документи.
АндрейМ написав:Мой вопрос был прост - почему у меня обязанности и "долги" есть перед государством, а у других граждан - нет.
Бетон написав:Я тоже не понимаю, почему меня держат в стране против моей воли, насильно.
В этот долг вы влезли самостоятельно и сознательно. На Майдан ходили вы оба. Сами, никто не заставлял. Революцию успешно провернули. Конституция вас тогда почему-то мало интересовала. Ради чего? Что бы в подходящий момент свалить? Как вы представляли свои гражданские обязанности в 2014? Вы думали, что революционную целесообразность будете применять вы, а не другие к вам? "Произошла чудовищная ошибка" (С) Миленько.
Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 06 чер, 2025 10:18, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:У ТЦК понад 4 дні тримають чоловіка з бронею: суд у Чернігові назвав це рабством (документ)
Військкоми погрожують заброньованому чоловікові фізичною розправою, обмежують доступ до води та туалету. Чернігівський апеляційний суд назвав незаконне утримання людини в ТЦК рабством.
Така ухвала прозвучала під час розгляду справи в суді за позовом місцевого жителя.
У суді наголосили, що на незаконно затриманого чоловіка не відкрито адміністративного чи кримінального провадження. Однак він понад чотири дні перебуває в приміщенні ТЦК.
Військкоми погрожують йому фізичною розправою, обмежують доступ до води і туалету, куди його виводять під конвоєм. Слідчий суддя зазначає, що чоловік досі перебуває у фактичному рабстві ТЦК. Разом із ним працівники ТЦК охороняють й інших чоловіків.
Примітно, що заявниця вказала на важливу деталь: її сина утримують у ТЦК незаконно і до того ж він є заброньованим, що підтверджують усі необхідні документи.
Бетон написав:Мой вопрос был прост - почему у меня обязанности и "долги" есть перед государством, а у других граждан - нет.
АндрейМ написав:Я тоже не понимаю, почему меня держат в стране против моей воли, насильно.
В этот долг вы влезли самостоятельно и сознательно. На Майдан ходили вы оба. Сами, никто не заставлял. Революцию успешно провернули. Конституция вас тогда почему-то мало интересовала. Ради чего? Что бы в подходящий момент свалить? Как вы представляли свои гражданские обязанности в 2014? Вы думали, что революционную целесообразность будете применять вы, а не другие к вам? "Произошла чудовищная ошибка" (С) Миленько.
"М1860 хто не виїхав до 24.02.22 той погодився на публічну оферту" (с)(тм)