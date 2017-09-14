anduzenko написав:В этот долг вы влезли самостоятельно и сознательно. На Майдан ходили вы оба. Сами, никто не заставлял. Революцию успешно провернули. Конституция вас тогда почему-то мало интересовала. Ради чего? Что бы в подходящий момент свалить? Как вы представляли свои гражданские обязанности в 2014? Вы думали, что революционную целесообразность будете применять вы, а не другие к вам? "Произошла чудовищная ошибка" (С) Миленько.
Какая статья Конституции запрещала протест? В том, что он стал не мирным, виноват Янукович, а не я. И вообще непонятно зачем тут повторять российскую пропаганду?
Я не считаю ни первый, ни второй Майданы ошибкой. Есть большое разочарование, особенно Ющенко. Никто не мог представить, что рф нападёт на АРК, потом на Донбасс, а потом и на всю Украину из-за нежелания украинцев идти в какой-то союз с ними.
jump написав:У ТЦК понад 4 дні тримають чоловіка з бронею: суд у Чернігові назвав це рабством (документ)
Військкоми погрожують заброньованому чоловікові фізичною розправою, обмежують доступ до води та туалету. Чернігівський апеляційний суд назвав незаконне утримання людини в ТЦК рабством.
Така ухвала прозвучала під час розгляду справи в суді за позовом місцевого жителя.
У суді наголосили, що на незаконно затриманого чоловіка не відкрито адміністративного чи кримінального провадження. Однак він понад чотири дні перебуває в приміщенні ТЦК.
Військкоми погрожують йому фізичною розправою, обмежують доступ до води і туалету, куди його виводять під конвоєм. Слідчий суддя зазначає, що чоловік досі перебуває у фактичному рабстві ТЦК. Разом із ним працівники ТЦК охороняють й інших чоловіків.
Примітно, що заявниця вказала на важливу деталь: її сина утримують у ТЦК незаконно і до того ж він є заброньованим, що підтверджують усі необхідні документи.
Тут где-то месяц назад местные ура-патриоты голосили "если тцкшники нарушают закон - где дела?". На что им резонно замечали "народ, в большинстве своем, прекрасно понимает в какой стране живет - поэтому даже не пытаются". Ну вот - официальное доказательство
prodigy написав:важкі часи для всього світу (особливо для України), але маємо пережити цей хорор
пережити зможуть "не только лишь все, мало кто сможет это сделать". Щось подібне ви писали вже 5-6 разів. Підозрюю що подібні дописи можна налаштувати на автопродовження на наступні років 10. Один з сценаріїв : "незламні заброньовані" зараз почнуть тягнути резину молячись на вибори в конгрес 2026, потім почнеться тема "потрібно протриматись до виборів США 2028", далі якщо виграє наприклад Венс то почнемо "триматись" до падіння метеорита на москву в 2048-му. Тільки в той час доведеться мобілізувати і вас 80-річного і заброньованих котів та собак))
anduzenko написав:В этот долг вы влезли самостоятельно и сознательно. На Майдан ходили вы оба. Сами, никто не заставлял. Революцию успешно провернули. Конституция вас тогда почему-то мало интересовала. Ради чего? Что бы в подходящий момент свалить? Как вы представляли свои гражданские обязанности в 2014? Вы думали, что революционную целесообразность будете применять вы, а не другие к вам? "Произошла чудовищная ошибка" (С) Миленько.
Какая статья Конституции запрещала протест? В том, что он стал не мирным, виноват Янукович, а не я. И вообще непонятно зачем тут повторять российскую пропаганду?
Я не считаю ни первый, ни второй Майданы ошибкой. Есть большое разочарование, особенно Ющенко. Никто не мог представить, что рф нападёт на АРК, потом на Донбасс, а потом и на всю Украину из-за нежелания украинцев идти в какой-то союз с ними.
Товарищ anduzenko просто автоматически ошибся страной)) Я напомню, что протесты закреплены Конституциями во всех странах мира, а в США есть поправки. Это в росии это запрещено, в северной Корее, ну уже и у нас)) Почему беркут расстрелял людей?? Я был без оружия
prodigy написав:важкі часи для всього світу (особливо для України), але маємо пережити цей хорор
пережити зможуть "не только лишь все, мало кто сможет это сделать". Щось подібне ви писали вже 5-6 разів. Підозрюю що подібні дописи можна налаштувати на автопродовження на наступні років 10. Один з сценаріїв : "незламні заброньовані" зараз почнуть тягнути резину молячись на вибори в конгрес 2026, потім почнеться тема "потрібно протриматись до виборів США 2028", далі якщо виграє наприклад Венс то почнемо "триматись" до падіння метеорита на москву в 2048-му. Тільки в той час доведеться мобілізувати і вас 80-річного і заброньованих котів та собак))
У меня не болит сердце за власть. Я спокоен. Они спустятся в свои уютные бункеры и всех вас переживут. А наутро выложат чужие фоточки "без сліз неможливо дивитись"
Парня забрала скорая после встречи с ТЦКшниками. Двух парней на велосипеде остановили патрульные вместе с ТЦК. Потом приехала еще одна. Начали силой запихивать их в машину. Одному стало плохо – упал, его начали бить. Местные вызвали медиков – сказали состояние тяжелое, срочно в больницу.
У Силах оборони спостерігають дефіцит FPV-дронів – ВВС
"Яма" в постачанні
"Хочу "подякувати" міністерству оборони – за три місяці Третя штурмова бригада не отримала жодного FPV-дрона. Нам не вистачає. Без FPV, які постачала держава, ми нормально так "просохли" за ці три місяці", – заявив в середині травня командир Третьої штурмової бригади (зараз переформатовується у корпус) Андрій Білецький.
Ця заява наробила галасу і лише після неї бригаді виділили необхідну кількість дронів.
Однак системної проблеми це не вирішило.
Річ у тому, що майже 500 підрозділів БПЛА, які функціонують в Силах оборони, мають змішану модель забезпечення дронами. Умовно її можна назвати 30/30/30.
Тобто приблизно третину безпілотників військові частини отримують напряму від Міноборони, а інше купують самі або отримують від волонтерських фондів.
"З загальної кількості дронів ті, які ми отримали централізовано від держави, – це ⅓. Ще третина – це куплені за гроші, які зайшли на рахунок частини, і третина – дрони, отримані за рахунок підтримки українського народу", – пояснює ВВС Україна капітан Юрій Федоренко (позивний "Ахіллес"), командир 429-го окремого полку БПЛА.
Головне "просідання" цієї весни трапилась з тією третиною, яку мало забезпечити централізоване постачання від держави.
"Є об'єктивні причини, чому відбулась затримка з поставкою, але є і суб'єктивні", – говорить Федоренко.
За його словами, до об'єктивних причин відноситься бюрократична тяганина з фінансуванням і контрактуванням БПЛА цьогоріч.
"Цей виглядає так: сьогодні в нас гроші є, бо партнери дали, ми замовили, але те, що ми замовили, буде у військах через два місяці".