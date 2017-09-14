Работа и цель находится на этом ресурсе у некоторых такая.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:04
Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:14
Тут где-то месяц назад местные ура-патриоты голосили "если тцкшники нарушают закон - где дела?". На что им резонно замечали "народ, в большинстве своем, прекрасно понимает в какой стране живет - поэтому даже не пытаются".
Ну вот - официальное доказательство
Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
пережити зможуть "не только лишь все, мало кто сможет это сделать". Щось подібне ви писали вже 5-6 разів. Підозрюю що подібні дописи можна налаштувати на автопродовження на наступні років 10.
Один з сценаріїв : "незламні заброньовані" зараз почнуть тягнути резину молячись на вибори в конгрес 2026, потім почнеться тема "потрібно протриматись до виборів США 2028", далі якщо виграє наприклад Венс то почнемо "триматись" до падіння метеорита на москву в 2048-му. Тільки в той час доведеться мобілізувати і вас 80-річного і заброньованих котів та собак))
Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:39
Товарищ anduzenko просто автоматически ошибся страной))
Я напомню, что протесты закреплены Конституциями во всех странах мира, а в США есть поправки.
Это в росии это запрещено, в северной Корее, ну уже и у нас))
Почему беркут расстрелял людей??
Я был без оружия
Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:43
У меня не болит сердце за власть. Я спокоен. Они спустятся в свои уютные бункеры и всех вас переживут. А наутро выложат чужие фоточки "без сліз неможливо дивитись"
Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Буднично конечно. Такое ежеминутно происходит. Но
Полтава.
Парня забрала скорая после встречи с ТЦКшниками. Двух парней на велосипеде остановили патрульные вместе с ТЦК. Потом приехала еще одна. Начали силой запихивать их в машину. Одному стало плохо – упал, его начали бить. Местные вызвали медиков – сказали состояние тяжелое, срочно в больницу.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:55
У Силах оборони спостерігають дефіцит FPV-дронів – ВВС
"Яма" в постачанні
"Хочу "подякувати" міністерству оборони – за три місяці Третя штурмова бригада не отримала жодного FPV-дрона. Нам не вистачає. Без FPV, які постачала держава, ми нормально так "просохли" за ці три місяці", – заявив в середині травня командир Третьої штурмової бригади (зараз переформатовується у корпус) Андрій Білецький.
Ця заява наробила галасу і лише після неї бригаді виділили необхідну кількість дронів.
Однак системної проблеми це не вирішило.
Річ у тому, що майже 500 підрозділів БПЛА, які функціонують в Силах оборони, мають змішану модель забезпечення дронами. Умовно її можна назвати 30/30/30.
Тобто приблизно третину безпілотників військові частини отримують напряму від Міноборони, а інше купують самі або отримують від волонтерських фондів.
"З загальної кількості дронів ті, які ми отримали централізовано від держави, – це ⅓. Ще третина – це куплені за гроші, які зайшли на рахунок частини, і третина – дрони, отримані за рахунок підтримки українського народу", – пояснює ВВС Україна капітан Юрій Федоренко (позивний "Ахіллес"), командир 429-го окремого полку БПЛА.
Головне "просідання" цієї весни трапилась з тією третиною, яку мало забезпечити централізоване постачання від держави.
"Є об'єктивні причини, чому відбулась затримка з поставкою, але є і суб'єктивні", – говорить Федоренко.
За його словами, до об'єктивних причин відноситься бюрократична тяганина з фінансуванням і контрактуванням БПЛА цьогоріч.
"Цей виглядає так: сьогодні в нас гроші є, бо партнери дали, ми замовили, але те, що ми замовили, буде у військах через два місяці".
Що стосується суб'єктивних причин, то командир полку, не вдаючись в подробиці, каже про "непрофесіоналізм" окремих чиновників на деяких ланках цього процесу.
воно щось там балакало про мільйони дронів
чи то про дерева було
Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ипсо)). Денег море. Полиции за год купили машин на 220 млн долларов
Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:27
Хто що розповідає...
Арті Грін вже запевняє, що ресурсів цілком достатньо. Справа лише за організацією управління. Тобто при призначенні ГК Драпатого на наступний рік вже вийшли б на кордони 91-го.
Але при всіх недоліках Сирського заміна його на а-ля Мойсюка приведе ж до повного капця.
Цікаво в чому розійшлися погляди на розвиток структури між Сухаревським та президентом з Мадяром.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:33
правильно побудована система функціонує так, що вплив суб"єктивного фактору мінімальний
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