10-11 вебкамер: ЗС РФ у прямому ефірі спостерігали за ударами ракет та БпЛА, — Цаплієнко (відео) Під час удару Збройних сил Російської Федерації, який відбувся в ніч на 6 червня, будь-хто міг побачити пуски ракет протиповітряної оборони, влучання ракет та дронів, падіння уламків. Невідомі особи підключились до вебкамер та вивели відео на YouTube. Камери націлені на точки, які, ймовірно, цікавили росіян, написав український воєнний кореспондент.
Росіяни вночі намагалися знищити установку Patriot в Київській області і дивилися це через прямий ефір в YouTube
За надписами на відео можна відшукати YouTube-канал, на якому дійсно триває трансляція з України. Канал називається inquizex, на нього підписано понад 100 тис. користувачів. Вебкамери, спрямовані на 10-11 точок в Україні, працюють 11 годину поспіль, а відео називається "Ukraine Live: Real-time HD Camera Feeds from Ukraine". У чаті глядачі дякують невідомим, які показали удари РФ у прямому ефірі. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/709 ... layn-video
11 структур, відповідальних за кібербезпеку кацапи за поставками зах. зброї слідкують, обстріли стрімлять у прямому ефірі...
Letusrock маячня, синку)) Україна не сидить і не молиться на те, щоб вибрали нормального президента в сша(це справа американців і російського ГУР/фсб), а героїчно бореться на всіх фронтах різними методами на фоні низьких потужностей
тобто досягнути максимум при мінімальних коштах
Успішно вражено аеродроми "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" у Рязанській області.
"Сили оборони України завдали удару на випередження. Напередодні масованого ворожого обстрілу уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти", - наголошується у зведенні.
Зокрема, у ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області - місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції СБУ.
Також уражено аеродром "Дягілєво" у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з "Дягілєво" здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника. "Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються", - йдеться у зведенні.
Уночі росіяни випустили по Україні понад 450 ракет та безпілотників, - Повітряні сили
ворог атакував 407-ма ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - Росія та Гвардійське - Крим.
Крім того, російські окупанти запустили по Україні 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької областей Росії; 36 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС з повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем.
Бетон як виступив, сильно об****ся? чому не доповідаєш?
Трамп заявив, що відмовляв Путіна від відповіді на "Павутину" Президент США зазначив, що українці змогли дістатися цілей глибоко в Росії. Через це нібито у Путіна не залишилося "іншого вибору".
Це, ймовірно, буде неприємно. Мені це не подобається. Я сказав: "Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це зупинити". Але, знову ж таки, є багато ненависті, – заявив Дональд Трамп.
знов бреше(рудий пудель), він люто ненавидить Зеленського, тому неприкритого бажає завдати більше болі
Ви бачите двох дітей, які б'ються як божевільні в парку, – Трамп про Росію та Україну у війні.
дуже невдале порівняння, от же йолоп тупий
У мене ні з ким немає дружніх стосунків, – Трамп про можливу дружбу з Путіним.
намагається дистанціюватися, а ще два місяці тому казав інше
Він(путін) сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри, – додав він.
Він додав, що те, що відбувається з Росією та Україною – "дуже сумно".
розуміння і щире співчування (другу ввх)
Трамп оказує тиск на Україну -чому маємо їздити за першим наказом до Стамбула, якщо обмін полоненими і тілами загиблих триває 3 рокі без помпезних зустрічей у Стамбулі(чи буть де)
Трамп обурений ударами України по аеродромах РФ: у Білому домі нова хвиля дискусій щодо подальшої підтримки Києва, - The Atlantic
За словами джерел, після української атаки розгорілась нова хвиля обговорень щодо доцільності подальшої військової і фінансової допомоги Києву. У Трампа знову активізувалось особисте невдоволення Зеленським – президент США назвав його "гарячою головою", яка, на його думку, може штовхнути світ до Третьої світової війни.
Трамп у приватних розмовах із радниками висловив глибоке незадоволення тим, що Україна пішла на такий крок без погодження зі Сполученими Штатами.
anduzenko написав:В этот долг вы влезли самостоятельно и сознательно. На Майдан ходили вы оба. Сами, никто не заставлял. Революцию успешно провернули. Конституция вас тогда почему-то мало интересовала. Ради чего? Что бы в подходящий момент свалить? Как вы представляли свои гражданские обязанности в 2014? Вы думали, что революционную целесообразность будете применять вы, а не другие к вам? "Произошла чудовищная ошибка" (С) Миленько.
Какая статья Конституции запрещала протест? В том, что он стал не мирным, виноват Янукович, а не я. И вообще непонятно зачем тут повторять российскую пропаганду?
Я не считаю ни первый, ни второй Майданы ошибкой. Есть большое разочарование, особенно Ющенко. Никто не мог представить, что рф нападёт на АРК, потом на Донбасс, а потом и на всю Украину из-за нежелания украинцев идти в какой-то союз с ними.
А що в ньому розчаровуватись?, достатньо пригадати, яка у Раді була "монобільшість" у 2004 і яку мудрий нарід вибрав у 2006. Стосовно повномасштабки та майдану - щось не пригадую, щоб Зе/Татарови/Єрмаки та інші Портнови приймали в ньому участь, скоріше зі сторони антимайдану. Так ото ж.