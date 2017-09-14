Про це Маск написав у соціальній мережі X.



«Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна», — зазначив Ілон Маск.



Маск каже, що це «справжня причина, через яку вони не були оприлюднені».



Улітку минулого року тоді ще кандидат у президенти США Дональд Трамп ствердно відповів на запитання щодо розсекречення файлів померлого мільярдера Джеффрі Епштейна в разі перемоги на виборах.



Що за справа Джеффрі Епштейна?

У 2007 році мільярдера звинуватили в сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до секс-бізнесу. Розслідування тривало протягом 2002-2005 років у Нью-Йорку та Флориді.



Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством — його справою займався Алекс Акоста, який був прокурором Південної Флориди. За угодою мільярдер провів у в'язниці лише 13 місяців. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.



У листопаді 2018 року газета Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Епштейна і ролі Акости в ній. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку мільярдера.



На початку 2019 року суд Південної Флориди ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним. 7 липня 2019-го мільярдера затримали. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. Епштейн не визнав провину. А Акоста, який уже обіймав посаду міністра праці США, пішов у відставку.



А 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим в окремій камері в нью-йоркській в'язниці. Судмедексперти встановили, що причиною смерті стало самогубство. У ніч смерті Епштейна в його камері не проводили регулярних моніторингів, які передбачені протоколом в’язниці.