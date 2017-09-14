В уряді триває робота над комплексною реформою, яка має кардинально змінити митницю
гниди зелені
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 17:31
Шмигаль розповів, що комплексна реформа митниці вимагає сотень мільйонів доларів
В уряді триває робота над комплексною реформою, яка має кардинально змінити митницю
гниди зелені
Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:09
На це буде впливати суттєвий фактор -- наскільки Трамп потрібен Рубіо-Венсу.
Цей фактор практично визначатиме результат.
Тобто змагання Трамп-Маск не чисте))
Трампа відстебнуть. Потім. Але відстебнуть його з орбіти не Маск, а Рубіо з Венсом.
А потім Рубіо відстегне і Венса.
Рубіо там ключова фігура. Всі інші підтанцьовка, помічники на шляху.
Щоб рухався. Справжній. Крестоносець.
Проти глобалістів (сатаністів, лгбт-ників, як вважають нью-крестоносці).
Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:36
Рокета, багато ступінчата. Маска відстебнуть коли пролітатимуть біля Марса.
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