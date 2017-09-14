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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14055140561405714058
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 17:31

Шмигаль розповів, що комплексна реформа митниці вимагає сотень мільйонів доларів :lol:
В уряді триває робота над комплексною реформою, яка має кардинально змінити митницю :lol:
https://espreso.tv/ekonomika-shmigal-ro ... iv-dolariv
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:09

  Сибарит написав:
  prodigy написав:попереду, війна трампа-маска -початок(превью, тизер мильної опери)

Запасаемся попкорном и наблюдаем, на что способен американский олигарх.
Нас то они жизни учат...

На це буде впливати суттєвий фактор -- наскільки Трамп потрібен Рубіо-Венсу.
Цей фактор практично визначатиме результат.
Тобто змагання Трамп-Маск не чисте))

Трампа відстебнуть. Потім. Але відстебнуть його з орбіти не Маск, а Рубіо з Венсом.
А потім Рубіо відстегне і Венса.
Рубіо там ключова фігура. Всі інші підтанцьовка, помічники на шляху.
Щоб рухався. Справжній. Крестоносець.
Проти глобалістів (сатаністів, лгбт-ників, як вважають нью-крестоносці).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:36

  detroytred написав:
  Сибарит написав:
  prodigy написав:попереду, війна трампа-маска -початок(превью, тизер мильної опери)

Запасаемся попкорном и наблюдаем, на что способен американский олигарх.
Нас то они жизни учат...

На це буде впливати суттєвий фактор -- наскільки Трамп потрібен Рубіо-Венсу.
Цей фактор практично визначатиме результат.
Тобто змагання Трамп-Маск не чисте))

Трампа відстебнуть. Потім. Але відстебнуть його з орбіти не Маск, а Рубіо з Венсом.
А потім Рубіо відстегне і Венса.
Рубіо там ключова фігура. Всі інші підтанцьовка, помічники на шляху.
Щоб рухався. Справжній. Крестоносець.
Проти глобалістів (сатаністів, лгбт-ників, як вважають нью-крестоносці).

Рокета, багато ступінчата. Маска відстебнуть коли пролітатимуть біля Марса.
flyman
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  #<1 ... 14055140561405714058
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