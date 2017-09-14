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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14056140571405814059>
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 17:31

Шмигаль розповів, що комплексна реформа митниці вимагає сотень мільйонів доларів :lol:
В уряді триває робота над комплексною реформою, яка має кардинально змінити митницю :lol:
https://espreso.tv/ekonomika-shmigal-ro ... iv-dolariv
гниди зелені
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:09

  Сибарит написав:
  prodigy написав:попереду, війна трампа-маска -початок(превью, тизер мильної опери)

Запасаемся попкорном и наблюдаем, на что способен американский олигарх.
Нас то они жизни учат...

На це буде впливати суттєвий фактор -- наскільки Трамп потрібен Рубіо-Венсу.
Цей фактор практично визначатиме результат.
Тобто змагання Трамп-Маск не чисте))

Трампа відстебнуть. Потім. Але відстебнуть його з орбіти не Маск, а Рубіо з Венсом.
А потім Рубіо відстегне і Венса.
Рубіо там ключова фігура. Всі інші підтанцьовка, помічники на шляху.
Щоб рухався. Справжній. Крестоносець.
Проти глобалістів (сатаністів, лгбт-ників, як вважають нью-крестоносці).

А поки Трамп потрібен. Свою місію (перемогти на виборах), як частину великого процесу, він виконав. І поки ще тримається у владі. За що йому пробачається уся його придуркуватість. Він про це знає.
І просто тішиться на старості років. Як кажуть, живе на всю катушку... відривається і сміється зі світу на посошок.

Імхо. Трампісти, крестоносці приречені на кінцеву поразку. Але місію будуть вести до кінця.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 06 чер, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:36

Рубіо - Інтерстелар.

  detroytred написав:
  Сибарит написав:
  prodigy написав:попереду, війна трампа-маска -початок(превью, тизер мильної опери)

Запасаемся попкорном и наблюдаем, на что способен американский олигарх.
Нас то они жизни учат...

На це буде впливати суттєвий фактор -- наскільки Трамп потрібен Рубіо-Венсу.
Цей фактор практично визначатиме результат.
Тобто змагання Трамп-Маск не чисте))

Трампа відстебнуть. Потім. Але відстебнуть його з орбіти не Маск, а Рубіо з Венсом.
А потім Рубіо відстегне і Венса.
Рубіо там ключова фігура. Всі інші підтанцьовка, помічники на шляху.
Щоб рухався. Справжній. Крестоносець.
Проти глобалістів (сатаністів, лгбт-ників, як вважають нью-крестоносці).

Рокета, багато ступінчата. Маска відстебнуть коли пролітатимуть біля Марса.
Рубіо - Інтерстелар, буде посилати сигнали внучці.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:47

  flyman написав:Рокета, багато ступінчата. Маска відстебнуть коли пролітатимуть біля Марса.
Рубіо - Інтерстелар, буде посилати сигнали внучці.

Та отож.
Рубіо-Інтерстелар ---- все рівно лише виконавці.
Чиїх задумів?

Місія значно менше)))
Бідолаха Трамп навіть наблизитися до ФРС та Форт-Нокса не в стані, то про які "міжзоряні" перельоти може бути мова?!
Тобто про взяття за горлянку глубінних глобалістів (що і є отим міжзоряним перельотом) нью-крестоносцям, як до зірок.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 06 чер, 2025 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:51

  detroytred написав:
  flyman написав:Рокета, багато ступінчата. Маска відстебнуть коли пролітатимуть біля Марса.
Рубіо - Інтерстелар, буде посилати сигнали внучці.

Та отож.
Рубіо-Інтерстелар ---- все рівно лише виконавці.
Чиїх задумів?


Ротшильди або Рокфеллери?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Ротшильди або Рокфеллери?
Люди, які невдахи у власному житті - завжди притягнуть за вуха якусь фантасмагоричну історію зовнішнього управління НИМИ.
І ротшильди чи леніни - для цих людей не важливо
Їм потрібе жупел , який вони можуть звинуватити в своїх негараздах

ПС
деякі настільки неадекватні, що навіть не можуть признати мізерність своїх життєвих досягнень.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:59

  prodigy написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Рокета, багато ступінчата. Маска відстебнуть коли пролітатимуть біля Марса.
Рубіо - Інтерстелар, буде посилати сигнали внучці.

Та отож.
Рубіо-Інтерстелар ---- все рівно лише виконавці.
Чиїх задумів?


Ротшильди або Рокфеллери?

Та ну))
Про таку концентрацію (тобто до двох сімей) це байка.

Структури значно ширші, динамічніші.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:06

Ще 4 травня 2024 року набув чинності закон № 3621-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист", який скасував поняття "обмежено придатний". Залишилися тільки придатні до військової служби і непридатні.

Відповідно ті, хто був визнаний обмежено придатним до 4 травня, мали, згідно з новим приписом, заново пройти ВЛК і уточнити свій статус. Закон дав їм на це цілих дев'ять місяців – до 5 лютого 2025 року. Начебто чимало – за цей час дитину народити можна. Але вже в січні стало зрозуміло, що 1036 вітчизняних ВЛК із поставленим завданням не справляються – повторну комісію пройшло тільки 25% обмежених військовозобов'язаних. І терміни продовжили до 5 червня.


І ось цей день настав. Підсумки вражають.

"Військово-лікарські комісії визнали придатними до служби 99% обмежено придатних військовозобов'язаних, які мали такий статус до моменту змін у законодавстві. При цьому близько 50% з них визнані придатними для участі в бойових діях. Решта – для служби в тилу", – говорить OBOZ.UA член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Варто зазначити, що 27 квітня 2024 року наказ №402 Міноборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ" було оновлено. А його додаток "Розпис хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби" помітно розширено. Нині в додатку 87 груп хвороб (загалом – близько 5 тисяч різноманітних діагнозів), і майже щодо кожного захворювання є вердикт:
– придатний для служби у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.

"Фактично це те, що раніше означало "обмежено придатний до військової служби", – говорить OBOZ.UA начальник медичної служби Київської міської клінічної лікарні №10 Данило Михайлов


вчора зустрів знайомого, йому 56 років, на службі 2 роки, старший сержант на якомусь складі за 250км від Одеси, службою задоволений (умови, харчування на хорошому рівні), отримує десь 50к (21к оклад і 29 преміальні), каже що мобілізований, отримав повістку
і пішов на службу(був обмежено-придатний), він самий старий у вч (командиру 30+).
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:07

  budivelnik написав:
  prodigy написав:Ротшильди або Рокфеллери?
Люди, які невдахи у власному житті - завжди притягнуть за вуха якусь фантасмагоричну історію зовнішнього управління НИМИ.
І ротшильди чи леніни - для цих людей не важливо
Їм потрібе жупел , який вони можуть звинуватити в своїх негараздах

ПС
деякі настільки неадекватні, що навіть не можуть признати мізерність своїх життєвих досягнень.

Ти, як завжди, збрехав єралашик.
Мова була, предметом було в кого ричаги керування країною.
По буквах --- КРАЇНОЮ.
Хто має доступ до важелів країни.

Порівняй вплив на КРАЇНУ навіть тимчасового самокатчика (без досягненнь)) і тебе, лавочніка, з супер досягненнями.
Вже не кажучи про потужні фінансово-промислові або політичні клани.

Родзинка твого єралашику - ти підмінив вплив на країну на вплив на індивідуума.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:07

  prodigy написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Рокета, багато ступінчата. Маска відстебнуть коли пролітатимуть біля Марса.
Рубіо - Інтерстелар, буде посилати сигнали внучці.

Та отож.
Рубіо-Інтерстелар ---- все рівно лише виконавці.
Чиїх задумів?


Ротшильди або Рокфеллери?

рептилоіди
flyman
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