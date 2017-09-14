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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:09
prodigy написав:
І ось цей день настав. Підсумки вражають.
Ще 4 травня 2024 року набув чинності закон № 3621-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист", який скасував поняття "обмежено придатний". Залишилися тільки придатні до військової служби і непридатні.
Відповідно ті, хто був визнаний обмежено придатним до 4 травня, мали, згідно з новим приписом, заново пройти ВЛК і уточнити свій статус. Закон дав їм на це цілих дев'ять місяців – до 5 лютого 2025 року. Начебто чимало – за цей час дитину народити можна. Але вже в січні стало зрозуміло, що 1036 вітчизняних ВЛК із поставленим завданням не справляються – повторну комісію пройшло тільки 25% обмежених військовозобов'язаних. І терміни продовжили до 5 червня.
"Військово-лікарські комісії визнали придатними до служби 99% обмежено придатних військовозобов'язаних, які мали такий статус до моменту змін у законодавстві.
При цьому близько 50% з них визнані придатними для участі в бойових діях. Решта – для служби в тилу"
, – говорить OBOZ.UA член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Варто зазначити, що 27 квітня 2024 року наказ №402 Міноборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ" було оновлено. А його додаток "Розпис хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби" помітно розширено. Нині в додатку 87 груп хвороб (загалом – близько 5 тисяч різноманітних діагнозів), і майже щодо кожного захворювання є вердикт:
– придатний для служби у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.
"Фактично це те, що раніше означало "обмежено придатний до військової служби", – говорить OBOZ.UA начальник медичної служби Київської міської клінічної лікарні №10 Данило Михайлов
вчора зустрів знайомого, йому 56 років, на службі 2 роки, старший сержант на якомусь складі за 250км від Одеси, службою задоволений (умови, харчування на хорошому рівні), отримує десь 50к (21к оклад і 29 преміальні), каже що мобілізований, отримав повістку
і пішов на службу(був обмежено-придатний), він самий старий у вч (командиру 30+).
якщо там помазано, сам чому не дійшов?
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:14
budivelnik написав: prodigy написав:
Ротшильди або Рокфеллери?
Люди, які невдахи у власному житті - завжди притягнуть за вуха якусь фантасмагоричну історію зовнішнього управління НИМИ.
І ротшильди чи леніни - для цих людей не важливо
Їм потрібе жупел , який вони можуть звинуватити в своїх негараздах
ПС
деякі настільки неадекватні, що навіть не можуть признати мізерність своїх життєвих досягнень.
мати мені казала: гординя-смертний гріх
Гординя (або пиха, бундючність) - це неприйнятне почуття власної вищості, кращості за інших, завищена самооцінка, пиха та бундючність. У християнстві це вважається одним із семи смертних гріхів.
чи не зарано підводити межу своїм життєвим досягненням ?
дайте ще трошки пожити?
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:23
]flyman[/b]
Наш капитан ждёт персональную шахедобойную атомную подлодку, на которрй он будет штурмовать любимый Новороссийск с группой вертолётной поддержки с воздуха
И вообще у них с шаманом и квадробером один боеаой бронированный диван на троих.
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барабашов
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:28
Працював отой якийсь навіть хоч і кріпак (а тим паче не кріпак, бо кріпацтво відмінили) на землі...
А тут членін зі своєю рехфолюцією...
І отого кріпака або в червону армію, або в колгосп і під Голодомор.
І тільки шустряк а-ля з досягненнями, якого не заціпило ні перше, ні друге скаже (або якому навіть вдалося перемогти... за рахунок того, що не пощастило іншим) ---- а до чого тут отой членін?
Треба було, як я, шустрити...
Типова картинка помилки вижовшого.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:36
барабашов написав:
один боевой бронированный диван на троих
👍
А я тільки-но сьогодні на сусідній гілці написав >>>
Успіх написав:
Капець, як на військовій гілці розмахують шаблюками псевдопатріоти))
Ну чому ж їм не пробратись в тил ворога і не зробити свою "павутину", раз так бурлить в жилах кров?))
Як так?©😁
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:46
Ще трохи і такі неприйнятні для турбопатріотів 7 пунктів миру Трампа покажуться нам...
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 06 чер, 2025 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:46
Вже, навіть, закон прописали(дозавершують його?), щоб ті диванні воїни, які так хотіли, ТАК хотіли піти воювати, але як на зло їм стукнуло, чи от-от стукне 60років...
А тут, прошу - "все для вас!!!"
Можете вже і в свої 60 піти показати, як треба воювати, а не ухилятись на диванах!
Ну?
Хто вже почав пакувати свій рюкзак?
Сміливіше, панове!
Мені вже перед очима кожен з вас за кулеметом... - і злісно, з повною потужностю робите - тра-та-та-та-та-та-та по ворогу!!!
Косите його пачками!
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