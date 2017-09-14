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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14057140581405914060
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:23

  jump написав:гниди зелені

Власна социология
Під час телефонних розмов нейтрально вивів тему на Зе.
За межами України десь кожен 4-5 підтримує Зе, інші нейтральні або помірно негативних настроїв.
Ті хто в Україні - мат перемат, повесіть растрелять растворіть в кислоте...
Найбільше нашого кормчого не люблять реальні (не тилові) вояки.
Чому так?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:41

  холява написав:Успіх

Добрий вечір .
ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ?
Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ?
Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ .
І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ .
Ти ДИЗЕРТИР .

Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.
Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.

А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.
candle645
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:52

Як так?©

  candle645 написав:
  холява написав:Успіх

Добрий вечір .
ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ?
Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ?
Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ .
І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ .
Ти ДИЗЕРТИР .

Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.
Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.

А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.

Дякую, друже!

Але тутешнім свиням цього не зрозуміти, скільки не кидай перед ними бісер 8)

Головне, що з себе вони корчать тут таких героїв! Що вони б показали, як треба воювати! Але через те, що їм 60+, то їх не беруть! Хоча вони так рвуться на фронт!))

А тут раз і маєте закон, де добровільно М60+ можуть вступати до лав ЗСУ! :lol:

І тут раптово на форумі М60+ вже щось не рвуться на фронт! :lol:
Як так?© :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:08

candle645

пішло в ЗСУ заради 100к гривень


Хто і як це визначав?

здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.


Саме після відміни безумовних 100к для всіх ліній Долярек почав піднімати питання звільнення. І відразу зайнявся цим питанням. Інша справа що всі зусилля принесли результат аж через рік. Це все є на сторінках цієї гілки.

задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.


А ці заяви на підставі чого?
Кендел в складі МСЕК оглядав і складав висновки?


А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний


Цікаве формулювання.
1. Герой - це має зірку, чи хто надав такий статус? Кендел?
2. Що означає «цивільний»? На момент призову був цивільний. Потім стан військовим і служив військовим. Звільнився - став цивільним. Дружина не підтвердить на МСЕК стан здоровʼя - стане військовим. А ваша дружина яка, цивільна чи військова? В 2019 році вона стала ким і ким є зараз? А коли звільнитися, то ким буде?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 чер, 2025 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:11

  Schmit написав:
Ще трохи і такі неприйнятні для турбопатріотів 7 пунктів миру Трампа покажуться нам...

Ой, да не обращайте вы внимания на это тактическое обратное Наступление. Зато Мост! И АЖ! 10! самолетов!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:14

  UA написав:
  jump написав:гниди зелені

Власна социология
Під час телефонних розмов нейтрально вивів тему на Зе.
За межами України десь кожен 4-5 підтримує Зе, інші нейтральні або помірно негативних настроїв.
Ті хто в Україні - мат перемат, повесіть растрелять растворіть в кислоте...
Найбільше нашого кормчого не люблять реальні (не тилові) вояки.
Чому так?

Потому, что ИПСО - 74% у него (или сколько там нарисовали? :roll: )
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:45

Всем выпивку за счет заведения!
У зв’язку із транспортним колапсом, що сьогодні стався через ворожий обстріл, всі хто зараз рухається Києвом — отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці, – заявив начальник КМВА Ткаченко

Знижка почне діяти в найближчі хвилини і до кінця доби. Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей.
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  #<1 ... 14057140581405914060
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