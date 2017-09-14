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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:23
jump написав:
гниди зелені
Власна социология
Під час телефонних розмов нейтрально вивів тему на Зе.
За межами України десь кожен 4-5 підтримує Зе, інші нейтральні або помірно негативних настроїв.
Ті хто в Україні - мат перемат, повесіть растрелять растворіть в кислоте...
Найбільше нашого кормчого не люблять реальні (не тилові) вояки.
Чому так?
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:41
холява написав:Успіх
Добрий вечір .
ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ?
Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ?
Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ .
І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ .
Ти ДИЗЕРТИР .
Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.
Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.
А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний
, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.
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candle645
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:52
candle645 написав: холява написав:Успіх
Добрий вечір .
ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ?
Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ?
Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ .
І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ .
Ти ДИЗЕРТИР .
Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.
Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.
А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний
, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.
Дякую, друже!
Але тутешнім свиням цього не зрозуміти, скільки не кидай перед ними бісер
Головне, що з себе вони корчать тут таких героїв! Що вони б показали, як треба воювати! Але через те, що їм 60+, то їх не беруть! Хоча вони так рвуться на фронт!))
А тут раз і маєте закон, де добровільно М60+ можуть вступати до лав ЗСУ!
І тут раптово на форумі М60+ вже щось не рвуться на фронт!
Як так?©
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:08
candle645
пішло в ЗСУ заради 100к гривень
Хто і як це визначав?
здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.
Саме після відміни безумовних 100к для всіх ліній Долярек почав піднімати питання звільнення. І відразу зайнявся цим питанням. Інша справа що всі зусилля принесли результат аж через рік. Це все є на сторінках цієї гілки.
задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.
А ці заяви на підставі чого?
Кендел в складі МСЕК оглядав і складав висновки?
А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний
Цікаве формулювання.
1. Герой - це має зірку, чи хто надав такий статус? Кендел?
2. Що означає «цивільний»? На момент призову був цивільний. Потім стан військовим і служив військовим. Звільнився - став цивільним. Дружина не підтвердить на МСЕК стан здоровʼя - стане військовим. А ваша дружина яка, цивільна чи військова? В 2019 році вона стала ким і ким є зараз? А коли звільнитися, то ким буде?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 06 чер, 2025 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:11
Schmit написав:
Ще трохи і такі неприйнятні для турбопатріотів 7 пунктів миру Трампа покажуться нам...
Ой, да не обращайте вы внимания на это тактическое обратное Наступление. Зато Мост! И АЖ! 10! самолетов!
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:14
UA написав: jump написав:
гниди зелені
Власна социология
Під час телефонних розмов нейтрально вивів тему на Зе.
За межами України десь кожен 4-5 підтримує Зе, інші нейтральні або помірно негативних настроїв.
Ті хто в Україні - мат перемат, повесіть растрелять растворіть в кислоте...
Найбільше нашого кормчого не люблять реальні (не тилові) вояки.
Чому так?
Потому, что ИПСО - 74% у него (или сколько там нарисовали?
)
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:45
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У зв’язку із транспортним колапсом, що сьогодні стався через ворожий обстріл, всі хто зараз рухається Києвом — отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці, – заявив начальник КМВА Ткаченко
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