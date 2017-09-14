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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14058140591406014061>
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:23

  jump написав:гниди зелені

Власна социология
Під час телефонних розмов нейтрально вивів тему на Зе.
За межами України десь кожен 4-5 підтримує Зе, інші нейтральні або помірно негативних настроїв.
Ті хто в Україні - мат перемат, повесіть растрелять растворіть в кислоте...
Найбільше нашого кормчого не люблять реальні (не тилові) вояки.
Чому так?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:41

  холява написав:Успіх

Добрий вечір .
ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ?
Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ?
Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ .
І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ .
Ти ДИЗЕРТИР .

Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.
Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.

А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.
candle645
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:52

Як так?©

  candle645 написав:
  холява написав:Успіх

Добрий вечір .
ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ?
Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ?
Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ .
І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ .
Ти ДИЗЕРТИР .

Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.
Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.

А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.

Дякую, друже!

Але тутешнім свиням цього не зрозуміти, скільки не кидай перед ними бісер 8)

Головне, що з себе вони корчать тут таких героїв! Що вони б показали, як треба воювати! Але через те, що їм 60+, то їх не беруть! Хоча вони так рвуться на фронт!))

А тут раз і маєте закон, де добровільно М60+ можуть вступати до лав ЗСУ! :lol:

І тут раптово на форумі М60+ вже щось не рвуться на фронт! :lol:
Як так?© :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:08

candle645

пішло в ЗСУ заради 100к гривень


Хто і як це визначав?

здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.


Саме після відміни безумовних 100к для всіх ліній Долярек почав піднімати питання звільнення. І відразу зайнявся цим питанням. Інша справа що всі зусилля принесли результат аж через рік. Це все є на сторінках цієї гілки.

задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.


А ці заяви на підставі чого?
Кендел в складі МСЕК оглядав і складав висновки?


А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний


Цікаве формулювання.
1. Герой - це має зірку, чи хто надав такий статус? Кендел?
2. Що означає «цивільний»? На момент призову був цивільний. Потім стан військовим і служив військовим. Звільнився - став цивільним. Дружина не підтвердить на МСЕК стан здоровʼя - стане військовим. А ваша дружина яка, цивільна чи військова? В 2019 році вона стала ким і ким є зараз? А коли звільнитися, то ким буде?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 чер, 2025 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:11

  Schmit написав:
Ще трохи і такі неприйнятні для турбопатріотів 7 пунктів миру Трампа покажуться нам...

Ой, да не обращайте вы внимания на это тактическое обратное Наступление. Зато Мост! И АЖ! 10! самолетов!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:14

  UA написав:
  jump написав:гниди зелені

Власна социология
Під час телефонних розмов нейтрально вивів тему на Зе.
За межами України десь кожен 4-5 підтримує Зе, інші нейтральні або помірно негативних настроїв.
Ті хто в Україні - мат перемат, повесіть растрелять растворіть в кислоте...
Найбільше нашого кормчого не люблять реальні (не тилові) вояки.
Чому так?

Потому, что ИПСО - 74% у него (или сколько там нарисовали? :roll: )
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:45

Всем выпивку за счет заведения!
У зв’язку із транспортним колапсом, що сьогодні стався через ворожий обстріл, всі хто зараз рухається Києвом — отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці, – заявив начальник КМВА Ткаченко

Знижка почне діяти в найближчі хвилини і до кінця доби. Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей.
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:16

  UA написав:
  jump написав:гниди зелені

Власна социология
Під час телефонних розмов нейтрально вивів тему на Зе.
За межами України десь кожен 4-5 підтримує Зе, інші нейтральні або помірно негативних настроїв.
Ті хто в Україні - мат перемат, повесіть растрелять растворіть в кислоте...
Найбільше нашого кормчого не люблять реальні (не тилові) вояки.
Чому так?
Может быть потому, что у человека круг знакомых обычно примерно с такими же взглядами, как у него?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ой, да не обращайте вы внимания на это тактическое обратное Наступление. Зато Мост! И АЖ! 10! самолетов!

Продолжаете пользоваться помойками?!!
Z-блогер Кирилл Федров, по данным которого было потеряно самолетов уничтожено чуть больше— «до четырех Ту-95, один грузовой Ан-12 и до пяти Ту-22 МЗ».

https://theins.ru/news/281751

Ровно десять, как вы и написали!

А вот НАТО, где вы прячетесь в одной из ее стран, два дня назад привела другие данные:
04.06.20254 июня 2025 г.

В НАТО привели независимые данные об операции "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины (СБУ) на территории России. Согласно им, это была самая значительная атака на российские объекты со стороны Украины с начала войны, и в ее результате было повреждено более 40 единиц российской стратегической авиации, из которых уничтожено - от 10 до 13 единиц. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса на брифинге в Брюсселе в среду, 4 июня.

По информации НАТО, речь идет о 15 бомбардировщиках ТУ-95, 12 - ТУ-22М3 и одном самолете раннего предупреждения А-50 (из, возможно, всего пяти аналогичных действующих самолетов на вооружении у России).

https://www.dw.com/ru/perelomnyj-moment ... a-72791410

Результат:
РФ вперше за 8 місяців завантажила на Ту-95МС та Ту-160 майже повний боєкомплект Х-101 й все одно не допомогло
06 червня 2025

Під час російської далекобійної атаки у ніч на 6 червня РФ запустила по Україні 36 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації.
...
І у результаті, як стало відомо Defense Express з власних джерел, ворог зміг залучити до удару лише п'ять Ту-95МС та два Ту-160. Але якщо раніше кожен з них ніс по 1-3 ракеті, у цій атаці, для забезпечення потужності залпу рашисти зарядили їх майже по максимуму, в середньому по 5 ракет на літак. І це якщо не рахувати, що частина російських крилатих ракет падає ще десь на території РФ й ворог, скоріш за все, запустив більше 36 Х-101, але не всі долетіли.

Востаннє таке фіксувалось у 2024 році, коли 26 серпня під час найбільшого, на той час, комбінованого удару, який налічував щонайменше 127 ракет (у ніч на 6 червня 2025 року - 46 ракет загалом). Тоді 11 літаків Ту-95МС запустили 77 крилатих ракет Х-101.

При цьому практика використання ракетоносіїв з мінімальною кількістю ракет пов'язувалась з наміром ворога зменшити навантаження на літаки та продовжити строки їх експлуатації. Так само, з метою збереження моторесурсу обмежено використовуються Ту-160.

Зокрема якщо раніше це були випадки ледь на раз на півроку-рік, то у ніч на 6 червня це було друге поспіль використання Ту-160. Й тепер хронологія відомого бойового застосування Ту-160 з 2023 року виглядає так: 18 травня 2023 року, 17 листопада 2024 року, 26 травня та 6 червня 2025 року. І повторне залучення цих літаків до удару лише через 10 днів - це, вочевидь, ще один маркер того, що рашисти, попри все, намагались забезпечити потужність свого залпу.

https://defence-ua.com/news/rf_vpershe_ ... 19076.html
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:19

  detroytred написав:.............
На це буде впливати суттєвий фактор -- наскільки Трамп потрібен Рубіо-Венсу.
Цей фактор практично визначатиме результат.
Тобто змагання Трамп-Маск не чисте))

Трампа відстебнуть. Потім. Але відстебнуть його з орбіти не Маск, а Рубіо з Венсом.
А потім Рубіо відстегне і Венса.
Рубіо там ключова фігура. Всі інші підтанцьовка, помічники на шляху.
Щоб рухався. Справжній. Крестоносець.
Проти глобалістів (сатаністів, лгбт-ників, як вважають нью-крестоносці).

А поки Трамп потрібен. Свою місію (перемогти на виборах), як частину великого процесу, він виконав. І поки ще тримається у владі. За що йому пробачається уся його придуркуватість. Він про це знає.
І просто тішиться на старості років. Як кажуть, живе на всю катушку... відривається і сміється зі світу на посошок.

Імхо. Трампісти, крестоносці приречені на кінцеву поразку. Але місію будуть вести до кінця.
Интересный взгляд.
Но слишком категорично.
Я бы не был так уверен. По всем пунктам.
ЛАД
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