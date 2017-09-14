РФ вперше за 8 місяців завантажила на Ту-95МС та Ту-160 майже повний боєкомплект Х-101 й все одно не допомогло

06 червня 2025



Під час російської далекобійної атаки у ніч на 6 червня РФ запустила по Україні 36 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації.

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І у результаті, як стало відомо Defense Express з власних джерел, ворог зміг залучити до удару лише п'ять Ту-95МС та два Ту-160. Але якщо раніше кожен з них ніс по 1-3 ракеті, у цій атаці, для забезпечення потужності залпу рашисти зарядили їх майже по максимуму, в середньому по 5 ракет на літак. І це якщо не рахувати, що частина російських крилатих ракет падає ще десь на території РФ й ворог, скоріш за все, запустив більше 36 Х-101, але не всі долетіли.



Востаннє таке фіксувалось у 2024 році, коли 26 серпня під час найбільшого, на той час, комбінованого удару, який налічував щонайменше 127 ракет (у ніч на 6 червня 2025 року - 46 ракет загалом). Тоді 11 літаків Ту-95МС запустили 77 крилатих ракет Х-101.



При цьому практика використання ракетоносіїв з мінімальною кількістю ракет пов'язувалась з наміром ворога зменшити навантаження на літаки та продовжити строки їх експлуатації. Так само, з метою збереження моторесурсу обмежено використовуються Ту-160.



Зокрема якщо раніше це були випадки ледь на раз на півроку-рік, то у ніч на 6 червня це було друге поспіль використання Ту-160. Й тепер хронологія відомого бойового застосування Ту-160 з 2023 року виглядає так: 18 травня 2023 року, 17 листопада 2024 року, 26 травня та 6 червня 2025 року. І повторне залучення цих літаків до удару лише через 10 днів - це, вочевидь, ще один маркер того, що рашисти, попри все, намагались забезпечити потужність свого залпу.