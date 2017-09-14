Власна социология Під час телефонних розмов нейтрально вивів тему на Зе. За межами України десь кожен 4-5 підтримує Зе, інші нейтральні або помірно негативних настроїв. Ті хто в Україні - мат перемат, повесіть растрелять растворіть в кислоте... Найбільше нашого кормчого не люблять реальні (не тилові) вояки. Чому так?
Добрий вечір . ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ? Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ? Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ . І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ . Ти ДИЗЕРТИР .
Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти. Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.
А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.
Добрий вечір . ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ? Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ? Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ . І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ . Ти ДИЗЕРТИР .
Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти. Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.
А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.
Дякую, друже!
Але тутешнім свиням цього не зрозуміти, скільки не кидай перед ними бісер
Головне, що з себе вони корчать тут таких героїв! Що вони б показали, як треба воювати! Але через те, що їм 60+, то їх не беруть! Хоча вони так рвуться на фронт!))
А тут раз і маєте закон, де добровільно М60+ можуть вступати до лав ЗСУ!
здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.
Саме після відміни безумовних 100к для всіх ліній Долярек почав піднімати питання звільнення. І відразу зайнявся цим питанням. Інша справа що всі зусилля принесли результат аж через рік. Це все є на сторінках цієї гілки.
задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.
А ці заяви на підставі чого? Кендел в складі МСЕК оглядав і складав висновки?
А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний
Цікаве формулювання. 1. Герой - це має зірку, чи хто надав такий статус? Кендел? 2. Що означає «цивільний»? На момент призову був цивільний. Потім стан військовим і служив військовим. Звільнився - став цивільним. Дружина не підтвердить на МСЕК стан здоровʼя - стане військовим. А ваша дружина яка, цивільна чи військова? В 2019 році вона стала ким і ким є зараз? А коли звільнитися, то ким буде?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 чер, 2025 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Власна социология Під час телефонних розмов нейтрально вивів тему на Зе. За межами України десь кожен 4-5 підтримує Зе, інші нейтральні або помірно негативних настроїв. Ті хто в Україні - мат перемат, повесіть растрелять растворіть в кислоте... Найбільше нашого кормчого не люблять реальні (не тилові) вояки. Чому так?
Потому, что ИПСО - 74% у него (или сколько там нарисовали? )
Власна социология Під час телефонних розмов нейтрально вивів тему на Зе. За межами України десь кожен 4-5 підтримує Зе, інші нейтральні або помірно негативних настроїв. Ті хто в Україні - мат перемат, повесіть растрелять растворіть в кислоте... Найбільше нашого кормчого не люблять реальні (не тилові) вояки. Чому так?
Может быть потому, что у человека круг знакомых обычно примерно с такими же взглядами, как у него?
А вот НАТО, где вы прячетесь в одной из ее стран, два дня назад привела другие данные:
04.06.20254 июня 2025 г.
В НАТО привели независимые данные об операции "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины (СБУ) на территории России. Согласно им, это была самая значительная атака на российские объекты со стороны Украины с начала войны, и в ее результате было повреждено более 40 единиц российской стратегической авиации, из которых уничтожено - от 10 до 13 единиц. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса на брифинге в Брюсселе в среду, 4 июня.
По информации НАТО, речь идет о 15 бомбардировщиках ТУ-95, 12 - ТУ-22М3 и одном самолете раннего предупреждения А-50 (из, возможно, всего пяти аналогичных действующих самолетов на вооружении у России).
РФ вперше за 8 місяців завантажила на Ту-95МС та Ту-160 майже повний боєкомплект Х-101 й все одно не допомогло 06 червня 2025
Під час російської далекобійної атаки у ніч на 6 червня РФ запустила по Україні 36 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації. ... І у результаті, як стало відомо Defense Express з власних джерел, ворог зміг залучити до удару лише п'ять Ту-95МС та два Ту-160. Але якщо раніше кожен з них ніс по 1-3 ракеті, у цій атаці, для забезпечення потужності залпу рашисти зарядили їх майже по максимуму, в середньому по 5 ракет на літак. І це якщо не рахувати, що частина російських крилатих ракет падає ще десь на території РФ й ворог, скоріш за все, запустив більше 36 Х-101, але не всі долетіли.
Востаннє таке фіксувалось у 2024 році, коли 26 серпня під час найбільшого, на той час, комбінованого удару, який налічував щонайменше 127 ракет (у ніч на 6 червня 2025 року - 46 ракет загалом). Тоді 11 літаків Ту-95МС запустили 77 крилатих ракет Х-101.
При цьому практика використання ракетоносіїв з мінімальною кількістю ракет пов'язувалась з наміром ворога зменшити навантаження на літаки та продовжити строки їх експлуатації. Так само, з метою збереження моторесурсу обмежено використовуються Ту-160.
Зокрема якщо раніше це були випадки ледь на раз на півроку-рік, то у ніч на 6 червня це було друге поспіль використання Ту-160. Й тепер хронологія відомого бойового застосування Ту-160 з 2023 року виглядає так: 18 травня 2023 року, 17 листопада 2024 року, 26 травня та 6 червня 2025 року. І повторне залучення цих літаків до удару лише через 10 днів - це, вочевидь, ще один маркер того, що рашисти, попри все, намагались забезпечити потужність свого залпу.
detroytred написав:............. На це буде впливати суттєвий фактор -- наскільки Трамп потрібен Рубіо-Венсу. Цей фактор практично визначатиме результат. Тобто змагання Трамп-Маск не чисте))
Трампа відстебнуть. Потім. Але відстебнуть його з орбіти не Маск, а Рубіо з Венсом. А потім Рубіо відстегне і Венса. Рубіо там ключова фігура. Всі інші підтанцьовка, помічники на шляху. Щоб рухався. Справжній. Крестоносець. Проти глобалістів (сатаністів, лгбт-ників, як вважають нью-крестоносці).
А поки Трамп потрібен. Свою місію (перемогти на виборах), як частину великого процесу, він виконав. І поки ще тримається у владі. За що йому пробачається уся його придуркуватість. Він про це знає. І просто тішиться на старості років. Як кажуть, живе на всю катушку... відривається і сміється зі світу на посошок.
Імхо. Трампісти, крестоносці приречені на кінцеву поразку. Але місію будуть вести до кінця.
Интересный взгляд. Но слишком категорично. Я бы не был так уверен. По всем пунктам.