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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14058140591406014061
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:35

Чи розглядали ви статтю "Чи може Україна розробити ядерну зброю, яка зупинить вторгнення Росії?" https://www.forbes.com/sites/kevinholdenplatt/2025/05/31/could-ukraine-develop-a-nuclear-bomb-that-halts-russias-invasion/ https://www.ukrmilitary.com/2025/06/could-ukraine-develop-a-nuclear-bomb-that-halts-russias-invasion.html
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 01:07

  detroytred написав:Працював отой якийсь навіть хоч і кріпак (а тим паче не кріпак, бо кріпацтво відмінили) на землі...
А тут членін зі своєю рехфолюцією...
І отого кріпака або в червону армію, або в колгосп і під Голодомор.

І тільки шустряк а-ля з досягненнями, якого не заціпило ні перше, ні друге скаже (або якому навіть вдалося перемогти... за рахунок того, що не пощастило іншим) ---- а до чого тут отой членін?
Треба було, як я, шустрити...

Типова картинка помилки вижовшого.
Когда-то вы на форуме слыли/были марксистом.
Тогда вы рассуждали значительно спокойнее.
Революция 1917 очень сильно повлияла на историю ХХ века. Уже хотя бы поэтому, независимо от вашей оценки не стоит называть её "рехфолюцією".
И как бы вы лично не оценивали Ленина, но весь мир признаёт его если не гением, то выдающейся личностью. Не буду давать ссылки на росс. и укр. источники, но посмотрите, например, здесь - https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Lenin/Formation-of-the-Third-International. И называть его так, как вы себе позволили, скажем мягко, неэтично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 01:15

  Visky написав:Чи розглядали ви статтю "Чи може Україна розробити ядерну зброю, яка зупинить вторгнення Росії?" https://www.forbes.com/sites/kevinholdenplatt/2025/05/31/could-ukraine-develop-a-nuclear-bomb-that-halts-russias-invasion/ https://www.ukrmilitary.com/2025/06/could-ukraine-develop-a-nuclear-bomb-that-halts-russias-invasion.html

Спасибо.
Интересная заметка.
Хотя, в общем, написаны достаточно очевидные вещи.
ЛАД
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  #<1 ... 14058140591406014061
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