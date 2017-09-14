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Додано: Суб 07 чер, 2025 00:35
Чи розглядали ви статтю "Чи може Україна розробити ядерну зброю, яка зупинить вторгнення Росії?"
Додано: Суб 07 чер, 2025 01:07
Когда-то вы на форуме слыли/были марксистом.
Тогда вы рассуждали значительно спокойнее.
Революция 1917 очень сильно повлияла на историю ХХ века. Уже хотя бы поэтому, независимо от вашей оценки не стоит называть её "рехфолюцією".
И как бы вы лично не оценивали Ленина, но весь мир признаёт его если не гением, то выдающейся личностью. Не буду давать ссылки на росс. и укр. источники, но посмотрите, например, здесь -
Додано: Суб 07 чер, 2025 01:15
Спасибо.
Интересная заметка.
Хотя, в общем, написаны достаточно очевидные вещи.
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