detroytred написав:............. На це буде впливати суттєвий фактор -- наскільки Трамп потрібен Рубіо-Венсу. Цей фактор практично визначатиме результат. Тобто змагання Трамп-Маск не чисте))
Трампа відстебнуть. Потім. Але відстебнуть його з орбіти не Маск, а Рубіо з Венсом. А потім Рубіо відстегне і Венса. Рубіо там ключова фігура. Всі інші підтанцьовка, помічники на шляху. Щоб рухався. Справжній. Крестоносець. Проти глобалістів (сатаністів, лгбт-ників, як вважають нью-крестоносці).
А поки Трамп потрібен. Свою місію (перемогти на виборах), як частину великого процесу, він виконав. І поки ще тримається у владі. За що йому пробачається уся його придуркуватість. Він про це знає. І просто тішиться на старості років. Як кажуть, живе на всю катушку... відривається і сміється зі світу на посошок.
Імхо. Трампісти, крестоносці приречені на кінцеву поразку. Але місію будуть вести до кінця.
Интересный взгляд. Но слишком категорично. Я бы не был так уверен. По всем пунктам.
detroytred написав:Працював отой якийсь навіть хоч і кріпак (а тим паче не кріпак, бо кріпацтво відмінили) на землі... А тут членін зі своєю рехфолюцією... І отого кріпака або в червону армію, або в колгосп і під Голодомор.
І тільки шустряк а-ля з досягненнями, якого не заціпило ні перше, ні друге скаже (або якому навіть вдалося перемогти... за рахунок того, що не пощастило іншим) ---- а до чого тут отой членін? Треба було, як я, шустрити...
Типова картинка помилки вижовшого.
Когда-то вы на форуме слыли/были марксистом. Тогда вы рассуждали значительно спокойнее. Революция 1917 очень сильно повлияла на историю ХХ века. Уже хотя бы поэтому, независимо от вашей оценки не стоит называть её "рехфолюцією". И как бы вы лично не оценивали Ленина, но весь мир признаёт его если не гением, то выдающейся личностью. Не буду давать ссылки на росс. и укр. источники, но посмотрите, например, здесь - https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Lenin/Formation-of-the-Third-International. И называть его так, как вы себе позволили, скажем мягко, неэтично.
Добрий вечір . ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ? Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ? Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ . І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ . Ти ДИЗЕРТИР .
Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти. Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.
А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.
Це добре що ти визнав що я служив Батьківщині . Був на тіх ділянках де платили 100 тис. Не дивлячись ні на що , не скаржась на вік я і по сьогодні (зараз ) роблю теж саме що і робив на війні . ... тільки оплата в три рази меньша ))) Я бажаю тобі величезного здоровля і таких друзів як герой-успіх . З ними ніколи не пропадеш ....)