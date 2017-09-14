Додано: Суб 07 чер, 2025 08:11

ЛАД написав: detroytred написав: Працював отой якийсь навіть хоч і кріпак (а тим паче не кріпак, бо кріпацтво відмінили) на землі...

А тут членін зі своєю рехфолюцією...

І отого кріпака або в червону армію, або в колгосп і під Голодомор.



І тільки шустряк а-ля з досягненнями, якого не заціпило ні перше, ні друге скаже (або якому навіть вдалося перемогти... за рахунок того, що не пощастило іншим) ---- а до чого тут отой членін?

Треба було, як я, шустрити...



Типова картинка помилки вижовшого. Працював отой якийсь навіть хоч і кріпак (а тим паче не кріпак, бо кріпацтво відмінили) на землі...А тут членін зі своєю рехфолюцією...І отого кріпака або в червону армію, або в колгосп і під Голодомор.І тільки шустряк а-ля з досягненнями, якого не заціпило ні перше, ні друге скаже (або якому навіть вдалося перемогти... за рахунок того, що не пощастило іншим) ---- а до чого тут отой членін?Треба було, як я, шустрити...Типова картинка помилки вижовшого. Когда-то вы на форуме слыли/были марксистом.

Тогда вы рассуждали значительно спокойнее.

Революция 1917 очень сильно повлияла на историю ХХ века. Уже хотя бы поэтому, независимо от вашей оценки не стоит называть её "рехфолюцією".

И как бы вы лично не оценивали Ленина, но весь мир признаёт его если не гением, то выдающейся личностью. Не буду давать ссылки на росс. и укр. источники, но посмотрите, например, здесь - https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Lenin/Formation-of-the-Third-International . И называть его так, как вы себе позволили, скажем мягко, неэтично. Когда-то вы на форуме слыли/были марксистом.Тогда вы рассуждали значительно спокойнее.Революция 1917 очень сильно повлияла на историю ХХ века. Уже хотя бы поэтому, независимо от вашей оценки не стоит называть её "рехфолюцією".И как бы вы лично не оценивали Ленина, но весь мир признаёт его если не гением, то выдающейся личностью. Не буду давать ссылки на росс. и укр. источники, но посмотрите, например, здесь -. И называть его так, как вы себе позволили, скажем мягко, неэтично.

*— Выходит, мы сражались только за власть, — усмехнулся полковник Аурелиано Буэндия, когда закончилось перечисление.— Это всего лишь тактические реформы, — заметил один из делегатов. — Сейчас, в войну, главное — крепко стоять на пьедестале народного большинства. А там видно будет.Один из политических советников полковника Аурелиано Буэндии поспешил вмешаться.— Это противоречит всякому смыслу, — сказал он. — Если предложенные вами реформы хороши, значит, хорош и нынешний режим консерваторов. Если эти реформы помогут нам укрепить народный пьедестал войны, как вы говорите, значит, нынешний режим стоит на крепком народном пьедестале. А следовательно, вывод такой: почти двадцать лет мы боролись вовсе не за чаяния народа.Советник хотел продолжить, но полковник Аурелиано Буэндия прервал его взмахом руки.— Не теряйте времени, доктор, — сказал он. — Главное то, что с этого момента мы боремся только за власть. — С усмешкой, не сползавшей с его губ, он взял бумаги, переданные ему на подпись делегатами, и обмакнул перо в чернила. — А если так, — подытожил он, — у нас нет никаких возражений.Его люди не верили своим ушам.— Простите меня, полковник, — мягко сказал полковник Херинельдо Маркес, — но это — измена.Полковник Аурелиано Буэндия застыл с поднятой рукой и тут же обрушил на смельчака тяжелый молот своей власти.— Сдать оружие! — приказал он.Полковник Херинельдо Маркес встал и положил пистолет на стол.— Отправляйтесь в казарму, — продолжал полковник Аурелиано Буэндия. — Предстанете перед революционным трибуналом.Затем подписал декларацию и возвратил документы посланцам со словами:— Сеньоры, вот ваши бумаги. Пусть послужат общему делу.Спустя два дня полковник Херинельдо Маркес, обвиненный в государственной измене, был приговорен к расстрелу. Съежившись в своем гамаке, полковник Аурелиано Буэндия оставался глух к просьбам о помиловании. *Членін і наступники зробили ще гірше, ніж повернення до минулого. Він, як отой єралашечник, захерачили таку свою відсеб'ятину, аби взяти і потім декілька десятиліть тримати свою коммівладу, що інші історичні м'ясники відпочивають на їх фоні.*Главное то, что с этого момента мы боремся только за власть.* ---- ключова фраза. Стосується майже всіх можновладців. Колись настає такий момент.І якщо отой Буендія прийшов до цього моменту через роки, то членін з самого початку. Коли похерив головну умову від Маркса - про соціалізм лише одночасно в самих розвинених капіталістичних країнах, а не в окремій, ще й до того лаптеногій, расєє.