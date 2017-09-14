detroytred написав:............. На це буде впливати суттєвий фактор -- наскільки Трамп потрібен Рубіо-Венсу. Цей фактор практично визначатиме результат. Тобто змагання Трамп-Маск не чисте))
Трампа відстебнуть. Потім. Але відстебнуть його з орбіти не Маск, а Рубіо з Венсом. А потім Рубіо відстегне і Венса. Рубіо там ключова фігура. Всі інші підтанцьовка, помічники на шляху. Щоб рухався. Справжній. Крестоносець. Проти глобалістів (сатаністів, лгбт-ників, як вважають нью-крестоносці).
А поки Трамп потрібен. Свою місію (перемогти на виборах), як частину великого процесу, він виконав. І поки ще тримається у владі. За що йому пробачається уся його придуркуватість. Він про це знає. І просто тішиться на старості років. Як кажуть, живе на всю катушку... відривається і сміється зі світу на посошок.
Імхо. Трампісти, крестоносці приречені на кінцеву поразку. Але місію будуть вести до кінця.
Интересный взгляд. Но слишком категорично. Я бы не был так уверен. По всем пунктам.
detroytred написав:Працював отой якийсь навіть хоч і кріпак (а тим паче не кріпак, бо кріпацтво відмінили) на землі... А тут членін зі своєю рехфолюцією... І отого кріпака або в червону армію, або в колгосп і під Голодомор.
І тільки шустряк а-ля з досягненнями, якого не заціпило ні перше, ні друге скаже (або якому навіть вдалося перемогти... за рахунок того, що не пощастило іншим) ---- а до чого тут отой членін? Треба було, як я, шустрити...
Типова картинка помилки вижовшого.
Когда-то вы на форуме слыли/были марксистом. Тогда вы рассуждали значительно спокойнее. Революция 1917 очень сильно повлияла на историю ХХ века. Уже хотя бы поэтому, независимо от вашей оценки не стоит называть её "рехфолюцією". И как бы вы лично не оценивали Ленина, но весь мир признаёт его если не гением, то выдающейся личностью. Не буду давать ссылки на росс. и укр. источники, но посмотрите, например, здесь - https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Lenin/Formation-of-the-Third-International. И называть его так, как вы себе позволили, скажем мягко, неэтично.
Добрий вечір . ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ? Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ? Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ . І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ . Ти ДИЗЕРТИР .
Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти. Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.
А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.
Це добре що ти визнав що я служив Батьківщині . Був на тіх ділянках де платили 100 тис. Не дивлячись ні на що , не скаржась на вік я і по сьогодні (зараз ) роблю теж саме що і робив на війні . ... тільки оплата в три рази меньша ))) Я бажаю тобі величезного здоровля і таких друзів як герой-успіх . З ними ніколи не пропадеш ....)
detroytred написав:Працював отой якийсь навіть хоч і кріпак (а тим паче не кріпак, бо кріпацтво відмінили) на землі... А тут членін зі своєю рехфолюцією... І отого кріпака або в червону армію, або в колгосп і під Голодомор.
І тільки шустряк а-ля з досягненнями, якого не заціпило ні перше, ні друге скаже (або якому навіть вдалося перемогти... за рахунок того, що не пощастило іншим) ---- а до чого тут отой членін? Треба було, як я, шустрити...
Типова картинка помилки вижовшого.
Когда-то вы на форуме слыли/были марксистом. Тогда вы рассуждали значительно спокойнее. Революция 1917 очень сильно повлияла на историю ХХ века. Уже хотя бы поэтому, независимо от вашей оценки не стоит называть её "рехфолюцією". И как бы вы лично не оценивали Ленина, но весь мир признаёт его если не гением, то выдающейся личностью. Не буду давать ссылки на росс. и укр. источники, но посмотрите, например, здесь - https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Lenin/Formation-of-the-Third-International. И называть его так, как вы себе позволили, скажем мягко, неэтично.
*— Выходит, мы сражались только за власть, — усмехнулся полковник Аурелиано Буэндия, когда закончилось перечисление.
— Это всего лишь тактические реформы, — заметил один из делегатов. — Сейчас, в войну, главное — крепко стоять на пьедестале народного большинства. А там видно будет.
Один из политических советников полковника Аурелиано Буэндии поспешил вмешаться.
— Это противоречит всякому смыслу, — сказал он. — Если предложенные вами реформы хороши, значит, хорош и нынешний режим консерваторов. Если эти реформы помогут нам укрепить народный пьедестал войны, как вы говорите, значит, нынешний режим стоит на крепком народном пьедестале. А следовательно, вывод такой: почти двадцать лет мы боролись вовсе не за чаяния народа.
Советник хотел продолжить, но полковник Аурелиано Буэндия прервал его взмахом руки.
— Не теряйте времени, доктор, — сказал он. — Главное то, что с этого момента мы боремся только за власть. — С усмешкой, не сползавшей с его губ, он взял бумаги, переданные ему на подпись делегатами, и обмакнул перо в чернила. — А если так, — подытожил он, — у нас нет никаких возражений.
Его люди не верили своим ушам.
— Простите меня, полковник, — мягко сказал полковник Херинельдо Маркес, — но это — измена.
Полковник Аурелиано Буэндия застыл с поднятой рукой и тут же обрушил на смельчака тяжелый молот своей власти.
— Сдать оружие! — приказал он.
Полковник Херинельдо Маркес встал и положил пистолет на стол.
— Отправляйтесь в казарму, — продолжал полковник Аурелиано Буэндия. — Предстанете перед революционным трибуналом.
Затем подписал декларацию и возвратил документы посланцам со словами:
— Сеньоры, вот ваши бумаги. Пусть послужат общему делу.
Спустя два дня полковник Херинельдо Маркес, обвиненный в государственной измене, был приговорен к расстрелу. Съежившись в своем гамаке, полковник Аурелиано Буэндия оставался глух к просьбам о помиловании. * https://loveread.ec/read_book.php?id=18368&p=39
Членін і наступники зробили ще гірше, ніж повернення до минулого. Він, як отой єралашечник, захерачили таку свою відсеб'ятину, аби взяти і потім декілька десятиліть тримати свою коммівладу, що інші історичні м'ясники відпочивають на їх фоні.
*Главное то, что с этого момента мы боремся только за власть.* ---- ключова фраза. Стосується майже всіх можновладців. Колись настає такий момент. І якщо отой Буендія прийшов до цього моменту через роки, то членін з самого початку. Коли похерив головну умову від Маркса - про соціалізм лише одночасно в самих розвинених капіталістичних країнах, а не в окремій, ще й до того лаптеногій, расєє.
Комбінована атака на місто розпочалася близько 03:00. Загалом пролунало понад 40 вибухів.
У Київському районі було зафіксовано влучання "шахеду" в цивільне підприємство. Також повідомлялося про влучання дронів у приватний будинок та по території вищого навчального закладу в цьому районі. Внаслідок влучань загинули дві людини.
В Основ’янському районі зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку, виникла пожежа. У центрі міста шестеро постраждалих, серед яких півторамісячне немовля. Рятувальникам також вдалося деблокувати з-під завалів жінку, вона жива.
"У житловому будинку в центрі міста горять квартири з шостого по дев'ятий поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди", – повідомив Терехов.
холява написав:Був на тіх ділянках де платили 100 тис. Не дивлячись ні на що , не скаржась на вік я і по сьогодні (зараз ) роблю теж саме що і робив на війні . ... тільки оплата в три рази меньша )))
Ееееееее, так скоро буде можливість і тим, вкого 60+ вступити до лав ЗСУ! Закон вже готують!
То вже пакуєш рюкзачок? Чи готуєш нові відмазки?
Якщо в 60+ здоровʼя для кулемета по Доляреку має ще бути, то киця , яка 2 роки прекрасно без чоловіка не тільки справлялась, п ще і на роботу бігала, то зараз з дорослішими синами тим більше справиться. А якщо долярека в першу лінію на 170 тис грн, то навіщо ті 8 кгрн киці в школі?? Здоровʼя хіба є працювати?