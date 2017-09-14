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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14057140581405914060
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:19

  detroytred написав:.............
На це буде впливати суттєвий фактор -- наскільки Трамп потрібен Рубіо-Венсу.
Цей фактор практично визначатиме результат.
Тобто змагання Трамп-Маск не чисте))

Трампа відстебнуть. Потім. Але відстебнуть його з орбіти не Маск, а Рубіо з Венсом.
А потім Рубіо відстегне і Венса.
Рубіо там ключова фігура. Всі інші підтанцьовка, помічники на шляху.
Щоб рухався. Справжній. Крестоносець.
Проти глобалістів (сатаністів, лгбт-ників, як вважають нью-крестоносці).

А поки Трамп потрібен. Свою місію (перемогти на виборах), як частину великого процесу, він виконав. І поки ще тримається у владі. За що йому пробачається уся його придуркуватість. Він про це знає.
І просто тішиться на старості років. Як кажуть, живе на всю катушку... відривається і сміється зі світу на посошок.

Імхо. Трампісти, крестоносці приречені на кінцеву поразку. Але місію будуть вести до кінця.
Интересный взгляд.
Но слишком категорично.
Я бы не был так уверен. По всем пунктам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:35

Чи розглядали ви статтю "Чи може Україна розробити ядерну зброю, яка зупинить вторгнення Росії?" https://www.forbes.com/sites/kevinholdenplatt/2025/05/31/could-ukraine-develop-a-nuclear-bomb-that-halts-russias-invasion/ https://www.ukrmilitary.com/2025/06/could-ukraine-develop-a-nuclear-bomb-that-halts-russias-invasion.html
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 01:07

  detroytred написав:Працював отой якийсь навіть хоч і кріпак (а тим паче не кріпак, бо кріпацтво відмінили) на землі...
А тут членін зі своєю рехфолюцією...
І отого кріпака або в червону армію, або в колгосп і під Голодомор.

І тільки шустряк а-ля з досягненнями, якого не заціпило ні перше, ні друге скаже (або якому навіть вдалося перемогти... за рахунок того, що не пощастило іншим) ---- а до чого тут отой членін?
Треба було, як я, шустрити...

Типова картинка помилки вижовшого.
Когда-то вы на форуме слыли/были марксистом.
Тогда вы рассуждали значительно спокойнее.
Революция 1917 очень сильно повлияла на историю ХХ века. Уже хотя бы поэтому, независимо от вашей оценки не стоит называть её "рехфолюцією".
И как бы вы лично не оценивали Ленина, но весь мир признаёт его если не гением, то выдающейся личностью. Не буду давать ссылки на росс. и укр. источники, но посмотрите, например, здесь - https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Lenin/Formation-of-the-Third-International. И называть его так, как вы себе позволили, скажем мягко, неэтично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 01:15

  Visky написав:Чи розглядали ви статтю "Чи може Україна розробити ядерну зброю, яка зупинить вторгнення Росії?" https://www.forbes.com/sites/kevinholdenplatt/2025/05/31/could-ukraine-develop-a-nuclear-bomb-that-halts-russias-invasion/ https://www.ukrmilitary.com/2025/06/could-ukraine-develop-a-nuclear-bomb-that-halts-russias-invasion.html

Спасибо.
Интересная заметка.
Хотя, в общем, написаны достаточно очевидные вещи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 06:39

  candle645 написав:
  холява написав:Успіх

Добрий вечір .
ДИЗЕРТИР, знову ти з,явився нетверезий на форум и задаєш питання ?
Ти не вигадав ще якесь побажання , а ніж десь комусь поїхати до росії ?
Спроможся щось вигадати накшталт пирнути у Дніпро й винирнути у Китаї та перегризти дроти ,бо від старого ТХНЕ .
І запам,ятай -ТИ НЕ ГЕРОЙ .
Ти ДИЗЕРТИР .

Це саме ти пішло в ЗСУ заради 100к гривень та здриснуло звідти як тільки їх перестали платити таким як ти.
Формально таке дезертиром назвати звичайно не можна, але ти навіть гірше.

А Успіх - ГЕРОЙ - цивільний, якого мобілізували ще на початку війни, який чекав 3 роки перш ніж звільнитися на абсолютно законних підставах задокументувавши реальній стан здоров"я дружини який був і на момент його мобілізації.


Це добре що ти визнав що я служив Батьківщині .
Був на тіх ділянках де платили 100 тис.
Не дивлячись ні на що , не скаржась на вік я і по сьогодні (зараз ) роблю теж саме що і робив на війні .
... тільки оплата в три рази меньша )))
Я бажаю тобі величезного здоровля і таких друзів як герой-успіх .
З ними ніколи не пропадеш ....)
холява
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 08:11

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Працював отой якийсь навіть хоч і кріпак (а тим паче не кріпак, бо кріпацтво відмінили) на землі...
А тут членін зі своєю рехфолюцією...
І отого кріпака або в червону армію, або в колгосп і під Голодомор.

І тільки шустряк а-ля з досягненнями, якого не заціпило ні перше, ні друге скаже (або якому навіть вдалося перемогти... за рахунок того, що не пощастило іншим) ---- а до чого тут отой членін?
Треба було, як я, шустрити...

Типова картинка помилки вижовшого.
Когда-то вы на форуме слыли/были марксистом.
Тогда вы рассуждали значительно спокойнее.
Революция 1917 очень сильно повлияла на историю ХХ века. Уже хотя бы поэтому, независимо от вашей оценки не стоит называть её "рехфолюцією".
И как бы вы лично не оценивали Ленина, но весь мир признаёт его если не гением, то выдающейся личностью. Не буду давать ссылки на росс. и укр. источники, но посмотрите, например, здесь - https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Lenin/Formation-of-the-Third-International. И называть его так, как вы себе позволили, скажем мягко, неэтично.


*— Выходит, мы сражались только за власть, — усмехнулся полковник Аурелиано Буэндия, когда закончилось перечисление.

— Это всего лишь тактические реформы, — заметил один из делегатов. — Сейчас, в войну, главное — крепко стоять на пьедестале народного большинства. А там видно будет.

Один из политических советников полковника Аурелиано Буэндии поспешил вмешаться.

— Это противоречит всякому смыслу, — сказал он. — Если предложенные вами реформы хороши, значит, хорош и нынешний режим консерваторов. Если эти реформы помогут нам укрепить народный пьедестал войны, как вы говорите, значит, нынешний режим стоит на крепком народном пьедестале. А следовательно, вывод такой: почти двадцать лет мы боролись вовсе не за чаяния народа.

Советник хотел продолжить, но полковник Аурелиано Буэндия прервал его взмахом руки.

— Не теряйте времени, доктор, — сказал он. — Главное то, что с этого момента мы боремся только за власть. — С усмешкой, не сползавшей с его губ, он взял бумаги, переданные ему на подпись делегатами, и обмакнул перо в чернила. — А если так, — подытожил он, — у нас нет никаких возражений.

Его люди не верили своим ушам.

— Простите меня, полковник, — мягко сказал полковник Херинельдо Маркес, — но это — измена.

Полковник Аурелиано Буэндия застыл с поднятой рукой и тут же обрушил на смельчака тяжелый молот своей власти.

— Сдать оружие! — приказал он.

Полковник Херинельдо Маркес встал и положил пистолет на стол.

— Отправляйтесь в казарму, — продолжал полковник Аурелиано Буэндия. — Предстанете перед революционным трибуналом.

Затем подписал декларацию и возвратил документы посланцам со словами:

— Сеньоры, вот ваши бумаги. Пусть послужат общему делу.

Спустя два дня полковник Херинельдо Маркес, обвиненный в государственной измене, был приговорен к расстрелу. Съежившись в своем гамаке, полковник Аурелиано Буэндия оставался глух к просьбам о помиловании. *
https://loveread.ec/read_book.php?id=18368&p=39

Членін і наступники зробили ще гірше, ніж повернення до минулого. Він, як отой єралашечник, захерачили таку свою відсеб'ятину, аби взяти і потім декілька десятиліть тримати свою коммівладу, що інші історичні м'ясники відпочивають на їх фоні.

*Главное то, что с этого момента мы боремся только за власть.* ---- ключова фраза. Стосується майже всіх можновладців. Колись настає такий момент.
І якщо отой Буендія прийшов до цього моменту через роки, то членін з самого початку. Коли похерив головну умову від Маркса - про соціалізм лише одночасно в самих розвинених капіталістичних країнах, а не в окремій, ще й до того лаптеногій, расєє.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 08:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила по Харкову понад 40 дронами, ракетами та КАБами – це "найпотужніша атака"
Комбінована атака на місто розпочалася близько 03:00. Загалом пролунало понад 40 вибухів.

У Київському районі було зафіксовано влучання "шахеду" в цивільне підприємство. Також повідомлялося про влучання дронів у приватний будинок та по території вищого навчального закладу в цьому районі. Внаслідок влучань загинули дві людини.

В Основ’янському районі зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку, виникла пожежа. У центрі міста шестеро постраждалих, серед яких півторамісячне немовля. Рятувальникам також вдалося деблокувати з-під завалів жінку, вона жива.

"У житловому будинку в центрі міста горять квартири з шостого по дев'ятий поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди", – повідомив Терехов.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 08:56

Вільний народе - вільної країни!©))

Знову гра в одні ворота - мої дописи постирали, а хамство холяви - висить, як його пісюн))



Ще раз писати відповідь - нема бажання.
Хіба ось це перенесу сюди >>>
  Феодал написав:
  Успіх написав: Раніше я не бачив, як СВОЇХ же людей держава виловлює і відправляє на бойню, як худобу! Як непотріб!

В голові цей скотський примус/принуділовка/рабство не вкладається!

Ні, ну ще б не так прикро було, якщо б паралельно йшла демобілізація! Звільняли б тих, хто вже 2-3+роки на фронті!

А так, то якийсь лютий треш! Лютий пздц!!!


жму руку, это на самом деле лютый треш
государство 30 лет людей за людей не считало, и было бы странно еслибы сейчас было по другому
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:01

60+ НЕ перешкода, щоб стати за кулемет!

  холява написав:Був на тіх ділянках де платили 100 тис.
Не дивлячись ні на що , не скаржась на вік я і по сьогодні (зараз ) роблю теж саме що і робив на війні .
... тільки оплата в три рази меньша )))
Ееееееее, так скоро буде можливість і тим, вкого 60+ вступити до лав ЗСУ! ;)
Закон вже готують!

То вже пакуєш рюкзачок?
Чи готуєш нові відмазки? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:14

  Успіх написав:
  холява написав:Був на тіх ділянках де платили 100 тис.
Не дивлячись ні на що , не скаржась на вік я і по сьогодні (зараз ) роблю теж саме що і робив на війні .
... тільки оплата в три рази меньша )))
Ееееееее, так скоро буде можливість і тим, вкого 60+ вступити до лав ЗСУ! ;)
Закон вже готують!

То вже пакуєш рюкзачок?
Чи готуєш нові відмазки? :mrgreen:

Якщо в 60+ здоровʼя для кулемета по Доляреку має ще бути, то киця , яка 2 роки прекрасно без чоловіка не тільки справлялась, п ще і на роботу бігала, то зараз з дорослішими синами тим більше справиться.
А якщо долярека в першу лінію на 170 тис грн, то навіщо ті 8 кгрн киці в школі?? Здоровʼя хіба є працювати? :D

Все так?
Hotab
 
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  #<1 ... 14057140581405914060
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